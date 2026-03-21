Home | Fotbal | Liga 1 | Florin Bratu jubilează după Metaloglobus – Petrolul 1-0: „Nu am întâlnit niciodată așa ceva”

Florin Bratu jubilează după Metaloglobus – Petrolul 1-0: „Nu am întâlnit niciodată așa ceva”

Daniel Işvanca Publicat: 21 martie 2026, 19:55

Comentarii
Florin Bratu jubilează după Metaloglobus – Petrolul 1-0: Nu am întâlnit niciodată așa ceva”

Florin Bratu / Sportpictures

Metaloglobus București a bifat al doilea meci consecutiv fără eșec din play-out, formația antrenată de Florin Bratu reușind să obțină un succes important în fața celor de la Petrolul Ploiești.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

După remiza cu FCSB, gruparea nou promovată a dat lovitura pe stadionul din Clinceni și a luat toate cele trei puncte, grație golului reușit de Florin Purece.

Florin Bratu, încrezător că poate salva Metaloglobus de la retrogradare

Metaloglobus se află în prezent la trei puncte de locul de baraj ocupat de Unirea Slobozia, iar Florin Bratu speră că va reuși să producă minunea alături de gruparea aflată în premieră pe prima scenă a fotbalului românesc.

„Mă bucur că jucătorii sunt conștiincioși. Vă spun sincer, că am multe echipe și am fost în multe vestiare ca antrenor, în 12 ani de carieră, dar nu am întâlnit niciodată așa ceva, ceea ce întâlnesc aici. E o echipă inimoasă, o echipă cu jucători care se susțin unii pe altul, iar asta îmi dă și mie curaj.

Eu îmi fac treaba mea la antrenament, am discursurile mele, am discuții individuale cu ei, dar în momentul în care am terminat și ies din vestiar, aud în continuare cum ei vorbesc și se încurajează, iar pentru mine este sublim asta! Dacă continuă așa, atunci avem șanse să ne salvăm de la retrogradare.

Reclamă
Reclamă

Ne lipseau și gustul victoriilor, dar și punctele din Superligă. Mă bucur pentru băieții mei, pentru că la fiecare meci trebuie să jucăm cu intensitate mare. Suntem într-un deficit de puncte și mă bucur că au înțeles că trebuie să ne luptăm mai mult și că trebuie să ne schimbăm puțin atitudinea, începând chiar de la antrenamente. Trebuie să dăm mai mult la meciuri și iată că ușor vin și rezultatele. Mă bucur, pentru că e o muncă destul mare pe care ei o realizează zi de zi”, a declarat Florin Bratu, potrivit digisport.ro.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine ar trebui să formeze cuplul de fundaşi centrali la naţionala României pentru meciul cu Turcia?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Legătura dintre atacul iranian asupra Diego Garcia şi scutul antirachetă de la Deveselu
Observator
Legătura dintre atacul iranian asupra Diego Garcia şi scutul antirachetă de la Deveselu
Ce face, de fapt, arbitra suspendată pe viață în urma unui clip în care a fost implicat un observator UEFA. Din ce își câștigă banii
Fanatik.ro
Ce face, de fapt, arbitra suspendată pe viață în urma unui clip în care a fost implicat un observator UEFA. Din ce își câștigă banii
20:41

NEWS ALERTConvocare de urgenţă la echipa naţională! Jucătorul chemat de Mircea Lucescu pentru Turcia – România
20:30

LIVE TEXTFC Argeş – U Cluj 0-0. Echipa lui Cristiano Bergodi poate egala liderul Craiova
20:00

VideoJurnal Antena Sport | Galeria lui Rădoi
19:58

VideoJurnal Antena Sport | Super motanul
19:40

Bayern Munchen, la un pas de a doborî un record fabulos! Din 1972 nu s-a mai întâmplat asta în Bundesliga
19:28

Csikszereda – Farul 1-1. Constănţenii ratează dramatic victoria
Vezi toate știrile
1 Florin Prunea, devastat după moartea fostului său coleg de la naţională: “Acum o săptămână m-a sunat” 2 Mirel Rădoi face primul transfer la FCSB! Gigi Becali îi dă salariu de 25.000 de euro pe lună 3 Nota primită de Istvan Kovacs în AS Roma – Bologna 3-4, după ce a acordat 2 penalty-uri: “Fără dubii” 4 L-a dat afară! Dan Șucu, decizie radicală la Rapid 5 Ilie Dumitrescu a propus un titular la naţională, după Dinamo – Craiova 0-1: “Excelent” 6 Italienii au făcut anunțul momentului: 15 milioane de euro pentru Ionuț Radu!
Citește și
Cele mai citite
Au fost contestate alegerile FRF și a venit decizia TAS. Ce lovitură pentru Răzvan Burleanu
Schimbare revoluţionară în Liga 1! Formatul campionatului ar putea fi modificat! Anunţul LPF
Decizia luată de UEFA în privinţa lui Istvan Kovacs, după gafa uriaşă din Rapid – Dinamo 3-2
Florin Prunea, devastat după moartea fostului său coleg de la naţională: "Acum o săptămână m-a sunat"