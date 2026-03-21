Florin Bratu jubilează după Metaloglobus – Petrolul 1-0: „Nu am întâlnit niciodată așa ceva”

Metaloglobus București a bifat al doilea meci consecutiv fără eșec din play-out, formația antrenată de Florin Bratu reușind să obțină un succes important în fața celor de la Petrolul Ploiești.
După remiza cu FCSB, gruparea nou promovată a dat lovitura pe stadionul din Clinceni și a luat toate cele trei puncte, grație golului reușit de Florin Purece.
Florin Bratu, încrezător că poate salva Metaloglobus de la retrogradare
Metaloglobus se află în prezent la trei puncte de locul de baraj ocupat de Unirea Slobozia, iar Florin Bratu speră că va reuși să producă minunea alături de gruparea aflată în premieră pe prima scenă a fotbalului românesc.
„Mă bucur că jucătorii sunt conștiincioși. Vă spun sincer, că am multe echipe și am fost în multe vestiare ca antrenor, în 12 ani de carieră, dar nu am întâlnit niciodată așa ceva, ceea ce întâlnesc aici. E o echipă inimoasă, o echipă cu jucători care se susțin unii pe altul, iar asta îmi dă și mie curaj.
Eu îmi fac treaba mea la antrenament, am discursurile mele, am discuții individuale cu ei, dar în momentul în care am terminat și ies din vestiar, aud în continuare cum ei vorbesc și se încurajează, iar pentru mine este sublim asta! Dacă continuă așa, atunci avem șanse să ne salvăm de la retrogradare.
Ne lipseau și gustul victoriilor, dar și punctele din Superligă. Mă bucur pentru băieții mei, pentru că la fiecare meci trebuie să jucăm cu intensitate mare. Suntem într-un deficit de puncte și mă bucur că au înțeles că trebuie să ne luptăm mai mult și că trebuie să ne schimbăm puțin atitudinea, începând chiar de la antrenamente. Trebuie să dăm mai mult la meciuri și iată că ușor vin și rezultatele. Mă bucur, pentru că e o muncă destul mare pe care ei o realizează zi de zi”, a declarat Florin Bratu, potrivit digisport.ro.
