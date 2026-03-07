Metaloglobus - UTA 2-2. Rezultat bun la debut pentru Florin Bratu - Antena Sport

Închide meniul
Metaloglobus – UTA 2-2. Rezultat bun la debut pentru Florin Bratu

Daniel Işvanca Publicat: 7 martie 2026, 16:23

Metaloglobus - UTA / SPORT PICTURES

Metaloglobus București și UTA Arad au remizat în primul meci al zilei de sâmbătă, în ultima etapă a sezonului regular. Formația antrenată de Adrian Mihalcea a bifat a treia partidă la rând fără succes.

Va urma o adevărată bătălie pentru supraviețuire pentru gruparea pregătită de Florin Bratu, care va avea un bonus de 10.000 de euro dacă va reuși să salveze echipa de la retrogradare.

Remiză la debut pentru Florin Bratu

Florin Bratu a debutat sâmbătă pe banca celor de la Metaloglobus București, iar echipa nou promovată a scos un punct pe terenul de la Clinceni, contra celor de la UTA Arad.

Scorul a fost deschis rapid de gazde prin Bădescu (min. 9), însă arădenii au restabilit egalitatea înainte de pauză, prin Hakim Abdallah (min. 44).

Marius Coman a adus echipa lui Mihalcea în avantaj după pauză (min. 62), însă scorul final a fost stabilit în minutul 73, de către nou venitul Daniel Popa.

