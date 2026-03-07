Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Adrian Mihalcea i-a pus gând rău FCSB-ului, după 2-2 cu Metaloglobus: „Complicat nu e să câștigăm play-out-ul” - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Adrian Mihalcea i-a pus gând rău FCSB-ului, după 2-2 cu Metaloglobus: „Complicat nu e să câștigăm play-out-ul”

Adrian Mihalcea i-a pus gând rău FCSB-ului, după 2-2 cu Metaloglobus: „Complicat nu e să câștigăm play-out-ul”

Daniel Işvanca Publicat: 7 martie 2026, 17:15

Comentarii
Adrian Mihalcea i-a pus gând rău FCSB-ului, după 2-2 cu Metaloglobus: Complicat nu e să câștigăm play-out-ul”

Adrian Mihalcea / SPORT PICTURES

UTA Arad a remizat în ultima etapă a sezonului regular, scor 2-2 contra celor de la Metaloglobus, la debutul lui Florin Bratu pe banca formației nou promovate.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

După fluierul final, Adrian Mihalcea a scos în evidență vulnerabilitatea echipei sale la fazele fixe, însă a lansat și un obiectiv ambițios pentru play-out.

Adrian Mihalcea crede că poate câștiga play-out-ul

Adrian Mihalcea are ambiții mari în play-out, chiar dacă a obținut doar o remiză la Clinceni contra celor de la Metaloglobus, în ultima rundă a sezonului regular.

Tehnicianul arădenilor a spus că echipa sa este capabilă să câștige play-out-ul, dar a explicat și care sunt lucrurile pe care trebuie să le îmbunătățească pentru ca acest lucru să fie realizabil.

„Am luat un punct. Am zis înainte de meci că Metaloglobus acasă poate pune probleme. M-au nemulțumit multe lucruri, o să le spun de săptămâna viitoare. O să înceapă un campionat mai dur, iar astfel de momente te pot costa.

Reclamă
Reclamă

Am luat cele mai multe puncte de când a promovat echipa, ceea ce e o performanță. Trebuie să ne încărcăm pozitiv, pentru că va fi și mai multă tensiune.

Au fost multe ocazii, dar din păcate rămânem cea mai slabă echipă la faze fixe. Credeți-mă, cred că exersăm mai mult decât orice altă echipă. Trebuie să ne dăm un reset și să fim liniștiți în play-out”.

Adrian Mihalcea: „Complicat nu e să câștigăm play-out-ul”

„Trebuie să fim mai focusați pe a nu pierde meciurile, că nu avem nimic de recuperat. Va fi o luptă aprigă, pe puncte adevărate. Trebuie să tratăm fiecare meci în parte cu maximă seriozitate.

Cât câștigă studenții care lucrează în cantina universității. "Bursa" îi ajută să-şi acopere câteva cheltuieliCât câștigă studenții care lucrează în cantina universității. "Bursa" îi ajută să-şi acopere câteva cheltuieli
Reclamă

Complicat nu e să câștigăm play-out-ul, că la început nu știu câți ne dădeau șanse să luptăm până în penultima etapă la play-off. Promit că vom fi ok din punct de vedere al atitudinii.

În primă fază trebuie să ne salvăm de la retrogradare, iar apoi vom lupta să fim acolo cât mai sus, mai sus decât în sezonul trecut”, a declarat Adrian Mihalcea, potrivit digisport.ro.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine câștigă Marele Premiu al Australiei, prima cursă din noul sezon de F1?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Reacţia unei turiste din Pakistan după ce a vizitat sanctuarul de urşi de la Zărnești: E un lucru nobil
Observator
Reacţia unei turiste din Pakistan după ce a vizitat sanctuarul de urşi de la Zărnești: E un lucru nobil
Giovanni Becali a anunţat favoritele la titlu în SuperLiga şi „bomba” care poate răsturna calculele: „Poate fi ca Urziceniul”. Exclusiv
Fanatik.ro
Giovanni Becali a anunţat favoritele la titlu în SuperLiga şi „bomba” care poate răsturna calculele: „Poate fi ca Urziceniul”. Exclusiv
18:12
Dan Petrescu revine în antrenorat. Când semnează? Giovanni Becali: “Mi-a zis frate-miu”
17:53
Mircea Lucescu revine pe stadion! Ce partidă va urmări selecționerul României, înainte de barajul cu Turcia
17:46
Cristiano Ronaldo, prima reacție după accidentarea suferită! Mesajul starului portughez pentru colegii de la Al-Nassr
17:38
Mihai Rotaru, blestemat de impresarul Florin Manea: “Să ia titlul când învie tata”
17:35
Florin Bratu, prima reacție după debutul pe banca lui Metaloglobus: „Nu mai avem timp de regrete”
17:07
Record absolut în Serie A! Ce sumă s-a strâns din bilete pentru AC Milan – Inter
Vezi toate știrile
1 Ce dezastru! Ce s-a ales de apartamentele lui Cristi Borcea din Dubai 2 Gafa care îl poate costa pe Neluţu Varga plecarea lui Daniel Pancu. Acum s-a aflat 3 VIDEOGeorge Russell, pole position în Marele Premiu al Australiei. Dublă Mercedes în primele calificări ale sezonului 4 S-a stabilit lista finală a candidaţilor la şefia FRF. Cu cine se bate Răzvan Burleanu 5 Decizia luată de Adrian Ilie, după ce Gigi Becali i-a propus să revină la FCSB: “I-am promis” 6 Lista preliminară a stranierilor convocaţi de Mircea Lucescu pentru barajul Turcia – România. Surprizele lui Il Luce
Citește și
Cele mai citite
CFR Cluj nu a plătit toţi banii! Ce se întâmplă cu depunctarea ardelenilorCFR Cluj nu a plătit toţi banii! Ce se întâmplă cu depunctarea ardelenilor
Mario Tudose şi Matei Ilie, pe lista de achiziţii a lui Gigi Becali: “Om m-am făcut”Mario Tudose şi Matei Ilie, pe lista de achiziţii a lui Gigi Becali: “Om m-am făcut”
Condiţia pe care Adrian Ilie i-a pus-o lui Gigi Becali pentru a veni la FCSB: “Doar aşa îl ajut”Condiţia pe care Adrian Ilie i-a pus-o lui Gigi Becali pentru a veni la FCSB: “Doar aşa îl ajut”
Gigi Becali, decizie radicală după ce FCSB a ratat play-off-ul: “E ultima zi”Gigi Becali, decizie radicală după ce FCSB a ratat play-off-ul: “E ultima zi”