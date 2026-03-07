Adrian Mihalcea i-a pus gând rău FCSB-ului, după 2-2 cu Metaloglobus: „Complicat nu e să câștigăm play-out-ul” - Antena Sport

UTA Arad a remizat în ultima etapă a sezonului regular, scor 2-2 contra celor de la Metaloglobus, la debutul lui Florin Bratu pe banca formației nou promovate.
După fluierul final, Adrian Mihalcea a scos în evidență vulnerabilitatea echipei sale la fazele fixe, însă a lansat și un obiectiv ambițios pentru play-out.
Adrian Mihalcea crede că poate câștiga play-out-ul
Adrian Mihalcea are ambiții mari în play-out, chiar dacă a obținut doar o remiză la Clinceni contra celor de la Metaloglobus, în ultima rundă a sezonului regular.
Tehnicianul arădenilor a spus că echipa sa este capabilă să câștige play-out-ul, dar a explicat și care sunt lucrurile pe care trebuie să le îmbunătățească pentru ca acest lucru să fie realizabil.
„Am luat un punct. Am zis înainte de meci că Metaloglobus acasă poate pune probleme. M-au nemulțumit multe lucruri, o să le spun de săptămâna viitoare. O să înceapă un campionat mai dur, iar astfel de momente te pot costa.
Am luat cele mai multe puncte de când a promovat echipa, ceea ce e o performanță. Trebuie să ne încărcăm pozitiv, pentru că va fi și mai multă tensiune.
Au fost multe ocazii, dar din păcate rămânem cea mai slabă echipă la faze fixe. Credeți-mă, cred că exersăm mai mult decât orice altă echipă. Trebuie să ne dăm un reset și să fim liniștiți în play-out”.
Adrian Mihalcea: „Complicat nu e să câștigăm play-out-ul”
„Trebuie să fim mai focusați pe a nu pierde meciurile, că nu avem nimic de recuperat. Va fi o luptă aprigă, pe puncte adevărate. Trebuie să tratăm fiecare meci în parte cu maximă seriozitate.
Complicat nu e să câștigăm play-out-ul, că la început nu știu câți ne dădeau șanse să luptăm până în penultima etapă la play-off. Promit că vom fi ok din punct de vedere al atitudinii.
În primă fază trebuie să ne salvăm de la retrogradare, iar apoi vom lupta să fim acolo cât mai sus, mai sus decât în sezonul trecut”, a declarat Adrian Mihalcea, potrivit digisport.ro.
