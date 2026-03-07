Adrian Mihalcea i-a pus gând rău FCSB-ului, după 2-2 cu Metaloglobus: „Complicat nu e să câștigăm play-out-ul” - Antena Sport

UTA Arad a remizat în ultima etapă a sezonului regular, scor 2-2 contra celor de la Metaloglobus, la debutul lui Florin Bratu pe banca formației nou promovate.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

După fluierul final, Adrian Mihalcea a scos în evidență vulnerabilitatea echipei sale la fazele fixe, însă a lansat și un obiectiv ambițios pentru play-out.

Adrian Mihalcea crede că poate câștiga play-out-ul

Adrian Mihalcea are ambiții mari în play-out, chiar dacă a obținut doar o remiză la Clinceni contra celor de la Metaloglobus, în ultima rundă a sezonului regular.

Tehnicianul arădenilor a spus că echipa sa este capabilă să câștige play-out-ul, dar a explicat și care sunt lucrurile pe care trebuie să le îmbunătățească pentru ca acest lucru să fie realizabil.

„Am luat un punct. Am zis înainte de meci că Metaloglobus acasă poate pune probleme. M-au nemulțumit multe lucruri, o să le spun de săptămâna viitoare. O să înceapă un campionat mai dur, iar astfel de momente te pot costa.