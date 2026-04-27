Florin Bratu, declarație neașteptată după ce Metaloglobus a retrogradat: „Sunt mulțumit”

Daniel Işvanca Publicat: 27 aprilie 2026, 20:42

Florin Bratu / Sportpictures

Metaloglobus a retrogradat matematic în Liga 2, după ce a înregistrat doar un rezultat de egalitate în duelul cu Unirea Slobozia, în etapa a 6-a a play-out-ului.

Bucureștenii au restabilit egalitatea în minutul 82 al partidei de la Clinceni, dar nu au mai avut forța de a da lovitura, iar aventura în primul eșalon a ajuns la final.

Florin Bratu: „Metaloglobus este un club fără datorii”

Metaloglobus și-a încheiat aventura pe prima scenă a fotbalului românesc, asta după ce gruparea antrenată de Florin Bratu a remizat cu Unirea Slobozia, scor 1-1. După fluierul final, antrenorul bucureștenilor a surprins și s-a declarat mulțumit de atitudinea echipei.

„Normal că e dureros, pentru că toată lumea își dorea să se salveze. Eu am venit și am încercat să îmbunătățesc lucrurile. Nu a fost ușor să vin după 29 de etape în care 22 au fost înfrângeri.

Sunt mulțumit de cum au luptat băieții mei, cred că am fost mult superiori celor de la Slobozia. Ne-au surprins la gol. Mă bucur că am avut altă reacție în repriza a doua, am presat mai mult și după o inspirație a mea să egalăm prin Abbey. Puteam să și câștigăm. 

Cred că după meciul cu Csikszereda ne-am dezumflat și le-am spus că acum contează foarte mult ultima impresie. Jucăm pentru numele, pentru familie noastre, poate pentru viitoare transferuri. Metaloglobus este un club fără datorii, chiar dacă nu avem un buget mare”, a declarat Florin Bratu, potrivit digisport.ro.

Citește și:
A cincea zi când staţiile de alimentare rămân fără motorină. "Dezastru, domnule"
Observator
A cincea zi când staţiile de alimentare rămân fără motorină. "Dezastru, domnule"
Costel Gâlcă, trădat de limbajul corpului după Dinamo – Rapid 3-1! Analiza specialistului: „Se conturează o ruptură între staff și jucători!”
Fanatik.ro
Costel Gâlcă, trădat de limbajul corpului după Dinamo – Rapid 3-1! Analiza specialistului: „Se conturează o ruptură între staff și jucători!”
21:36

LIVE TEXTFC Argeș – Universitatea Craiova 0-1. Oltenii caută golul desprinderii
21:28

Decizia luată de conducerea Rapidului în privinţa lui Gâlcă, după ce giuleştenii au fost umiliţi de Dinamo!
21:18

“Sunt frustraţi!” Victor Angelescu le-a dat replica fanilor Rapidului, după ce a fost acuzat că pariază: “Aberaţii”
21:08

“Gigi a zis că o rezolvă” Anunţul lui Mihai Stoica despre noul antrenor al FCSB-ului!
21:07

Neluțu Varga lămurește problema investitorilor străini la CFR Cluj: „Am afaceri importante cu ei”
20:51

Claudiu Niculescu, la pământ după remiza cu Metaloglobus: „E amărăciune mare”
Vezi toate știrile
1 Anunţul UEFA după ce s-a cerut retrogradarea clubului Inter 2 Scandal între Alex Chipciu şi un fost angajat de la CFR Cluj: “Ai uitat când v-am împărțit prima mea de 3.000 de euro?” 3 Fanii Rapidului au vrut să îşi taxeze favoriţii, dar au “comis-o” cu o gravă greşeală gramaticală! Mesajul afişat 4 Acuzaţii grave după CFR Cluj – U Cluj 1-0: “Cred că din cască i-au spus! Cum se poate aşa ceva?” 5 Răzvan Lucescu a făcut anunţul, după ce Mihai Stoica a spus că îl vrea la FCSB: “Am avut oameni puternici ca patroni” 6 FotoAfacerea în care şi-a pierdut toţi banii un fost milionar român celebru! A ajuns şi să divorţeze din cauza asta
Citește și
Cele mai citite
Veste excelentă pentru FCSB. Anunțul făcut de Gigi Becali, după plecarea lui Mirel RădoiVeste excelentă pentru FCSB. Anunțul făcut de Gigi Becali, după plecarea lui Mirel Rădoi
Primul antrenor care e gata să-i ia locul lui Mirel Rădoi la FCSB. Mesaj pentru Gigi Becali: “Sunt pregătit pentru orice”Primul antrenor care e gata să-i ia locul lui Mirel Rădoi la FCSB. Mesaj pentru Gigi Becali: “Sunt pregătit pentru orice”
„M-am trezit cu antrenament anulat, mașinile dispărute din bază” Filmul plecării lui Mirel Rădoi de la FCSB„M-am trezit cu antrenament anulat, mașinile dispărute din bază” Filmul plecării lui Mirel Rădoi de la FCSB
De asta a ajuns Chivu un zeu la Inter! Răspunsul genial când a fost întrebat de scandările fanilorDe asta a ajuns Chivu un zeu la Inter! Răspunsul genial când a fost întrebat de scandările fanilor