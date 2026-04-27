Florin Bratu, declarație neașteptată după ce Metaloglobus a retrogradat: „Sunt mulțumit”

Metaloglobus a retrogradat matematic în Liga 2, după ce a înregistrat doar un rezultat de egalitate în duelul cu Unirea Slobozia, în etapa a 6-a a play-out-ului.

Bucureștenii au restabilit egalitatea în minutul 82 al partidei de la Clinceni, dar nu au mai avut forța de a da lovitura, iar aventura în primul eșalon a ajuns la final.

Florin Bratu: „Metaloglobus este un club fără datorii”

Metaloglobus și-a încheiat aventura pe prima scenă a fotbalului românesc, asta după ce gruparea antrenată de Florin Bratu a remizat cu Unirea Slobozia, scor 1-1. După fluierul final, antrenorul bucureștenilor a surprins și s-a declarat mulțumit de atitudinea echipei.

„Normal că e dureros, pentru că toată lumea își dorea să se salveze. Eu am venit și am încercat să îmbunătățesc lucrurile. Nu a fost ușor să vin după 29 de etape în care 22 au fost înfrângeri.

Sunt mulțumit de cum au luptat băieții mei, cred că am fost mult superiori celor de la Slobozia. Ne-au surprins la gol. Mă bucur că am avut altă reacție în repriza a doua, am presat mai mult și după o inspirație a mea să egalăm prin Abbey. Puteam să și câștigăm.