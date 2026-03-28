Florin Prunea, acuzaţii grave la adresa lui Mihai Stoichiţă: “Are salariu de la alt club”. Cere o schimbare majoră în FRF

Alex Masgras Publicat: 28 martie 2026, 22:22

Mihai Stoichiţă şi Răzvan Burleanu / Sport Pictures

Florin Prunea, fostul portar al naţionalei României, a avut un discurs dur la adresa lui Mihai Stoichiţă, directorul Comisiei Tehnice din cadrul Federaţiei Române de Fotbal. Fostul internaţional român l-a acuzat pe Stoichiţă că este plătit de Csikszereda şi susţine că are dovezi în acest sens.

Prunea a început apoi tirada la adresa lui Stoichiţă şi a lui Răzvan Burleanu, preşedintele Federaţiei Române de Fotbal. El este de părere că Ilie Dumitrescu ar trebui să îi ia locul lui Stoichiţă în funcţia de director tehnic de la FRF.

De asemenea, Prunea speră ca Ilie Dumitrescu şi Gică Hagi, cel care urmează să preia naţionala României după plecarea lui Mircea Lucescu:

“La noi, directorul tehnic al echipei naţionale are salariu de la alt club. Stă numai pe la Miercurea Ciuc şi pe la fotbal feminin. El trebuie să facă treaba asta (n.r. schimbare) şi oamenii lui Burleanu, dacă el nu se pricepe. Am dovezi, da.

De Stoichiţă, bineînţeles. Ce face Stoichiţă pentru fotbalul românesc? Cu ce se ocupă? Vine Gică (n.r. Hagi). S-a dus Ilie (n.r Dumitrescu). Trebuie să îi lase să facă treabă. Belodedici face ceva la FRF în afară de faptul că e umilit? I s-a luat şi maşina de serviciu. Îşi bat joc de el.

Eu le-am spus lui Gică şi Ilie. Dacă tot sunteţi acolo, să faceţi ceva. Pe Ilie îl văd în locul lui Stoichiţă. Asta cu comisia, e făcută de 20 de ani de UEFA. Nu am făcut-o noi. Aşa e prezentată. Dar trebuie să stai în ţară zi de zi pe la cluburi ca să îţi faci o idee. Pleci o săptămână acolo, o săptămână dincolo.

Dacă vine Hagi, ce facem? Îl compromitem pe Hagi? Eu în locul lui aş pune nişte condiţii foarte clare. Am nevoie de o echipă, de sus până jos, să ne lăsaţi să muncim. Voi aţi demonstrat că nu suntenţi în stare, nu puteţi. Aţi stat acolo şi v-aţi îmbogăţit, aţi luat milioane de euro. Păi e posibil? În 10 ani fotbalul românesc e la pământ, nu avem un atacant”, a declarat Florin Prunea, la digisport.ro.

