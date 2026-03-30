Florin Prunea, ameninţat cu judecata! Conducătorul din Liga 1 l-a făcut praf: “O figură tragicomică”

Preşedintele lui Csikszereda, Zoltan Szondi (57 de ani), i-a dat o replică lui Florin Prunea (57 de ani). Componentul Generaţiei de Aur acuza că directorul tehnic al FRF, Mihai Stoichiţă (71 de ani), ar fi plătit şi de Csikzereda.
Zoltan Szondi a negat vehement acuzaţiile şi l-a avertizat pe Florin Prunea că va fi dat în judecată dacă nu îşi va cere scuze.
Preşedintele lui Csikszereda a negat vehement acuzaţiile făcute de Florin Prunea
„Această afirmație aparține unei figuri tragicomice a fotbalului românesc. Florin Prunea, fostul portar al echipei naționale, este cunoscut de toată lumea: de 20 de ani încearcă cu disperare să devină, la un anumit nivel, conducător de fotbal.
Până acum a acumulat eșec după eșec și atrage atenția asupra sa prin astfel de declarații.
Trebuie luată în serios deoarece acuzația este că noi l-am plăti, practic, pe al doilea om din Federație, și pe deasupra «la negru», ceea ce presupune și spălare de bani.
Acestea sunt acuzații grave, deși cel care o spune este, din păcate, un personaj nesemnificativ care și-a pătat cariera sportivă respectabilă calomniind pe toată lumea în ultimii 20 de ani.
Nu lăsăm lucrurile așa. Avocatul clubului îi va trimite o scrisoase acestui domn pe nume Prunea, prin care îi somăm să își prezinte scuze pentru minciuna lansată, pentru că este o minciună clară. În cazul în care nu va face asta, îl vom da în judecată”, a declarat Zoltan Szondi pentru site-ul oficial al clubului.
Florin Prunea susţinea că Mihai Stoichiţă ar fi plătit de Csikszereda
Florin Prunea l-a acuzat, recent, pe Stoichiţă că ar fi plătit de Csikszereda. El susţinea că ar avea şi dovezi în acest sens.
Prunea, un adversar cunoscut al preşedintelui FRF, Răzvan Burleanu, declara că Ilie Dumitrescu, ce a fost cooptat, recent, în Federaţie ar trebui să îl înlocuiască pe Stoichiţă în funcţia de director tehnic al FRF.
“La noi, directorul tehnic al echipei naţionale are salariu de la alt club. Stă numai pe la Miercurea Ciuc şi pe la fotbal feminin. El trebuie să facă treaba asta (n.r. schimbare) şi oamenii lui Burleanu, dacă el nu se pricepe. Am dovezi, da.
De Stoichiţă, bineînţeles. Ce face Stoichiţă pentru fotbalul românesc? Cu ce se ocupă? Vine Gică (n.r. Hagi). S-a dus Ilie (n.r Dumitrescu). Trebuie să îi lase să facă treabă. Belodedici face ceva la FRF în afară de faptul că e umilit? I s-a luat şi maşina de serviciu. Îşi bat joc de el. Eu le-am spus lui Gică şi Ilie. Dacă tot sunteţi acolo, să faceţi ceva. Pe Ilie îl văd în locul lui Stoichiţă”, declara Florin Prunea pentru digisport.ro.
