Florin Prunea l-a văzut pe Dan Șucu “stană de piatră” și nu s-a ferit: “Să te trezești în situația asta”

Dan Șucu a reprezentat imaginea deznădejdii după fluierul final al partidei dintre Rapid și “U” Cluj, atunci când patronul a rămas țintuit pe scaunul său minute bune la capătul înfrângerii echipei sale. Momentul respectiv a fost analizat din studioul unei emisiuni de Florin Prunea, care a recunoscut că nu și-ar dori să fie în prezent în locul patronului de la Rapid.
Rapid a pierdut pasul cu zona de vârf a Ligii 1 după ce a suferit un nou eșec în play-off în fața liderului “U” Cluj, la capătul unui meci din etapa a treia. Giuleștenii au condus cu 1-0, însă au fost întorși de “dubla” lui Mendy, iar în prezent sunt la cinci puncte de prima poziție ocupată de ardeleni.
Florin Prunea l-a compătimit pe Dan Șucu după al doilea eșec din play-off al Rapidului
După meci, Dan Șucu a rămas “stană de piatră” câteva minute în lojă alături de fiul său, Dan-Matei Șucu, fiind vizibil afectat de a doua înfrângere consecutivă a echipei sale. Înainte de pauza internațională, giuleștenii mai pierduseră un meci la limită, cel cu CFR Cluj.
Imaginile cu Șucu au fost comentate imediat după meci și de Florin Prunea, care l-a compătimit pe finanțatorul Rapidului. Fostul portar din Generația de Aur a expus cum afaceristul a ajutat clubul pe plan financiar și totuși cum echipa nu livrează rezultatele dorite.
“Nu aș vrea să fiu în locul lui Dan Șucu, am urmărit datele financiare care tocmai au fost publicate. Vedem cheltuielile pe care dânsul le-a făcut acolo.
A făcut tot ce a depins de el, a adus, a investit, a transferat jucători tineri, cu experiență. Și acum… să te trezești în situația asta. Nu cred că se gândește să se retragă de la Rapid, întărește și clubul, a venit Bilașco“, a spus Prunea, potrivit digisport.ro.
Pentru Rapid urmează partida cu FC Argeș din etapa a patra a play-off-ului, unde giuleștenii vor juca fără spectatori, după ce și la meciul cu “U” Cluj au avut mai multe sectoare blocate.
