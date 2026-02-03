Verdictul lui Florin Răducioiu. FCSB nu prinde play-off-ul: "Este într-o formă slabă" - Antena Sport

Florin Răducioiu a făcut o analiză personală asupra campionatului din România şi crede că FCSB nu va prinde un loc de play-off. Asta pentru că jocul bucureştenilor este unul “slab”, potrivit fostului component al “Generaţiei de Aur”.

“Răspunsul meu este NU. Nu cred că FCSB poate ajunge în play-off. M-am uitat pe program, pare simplu, dar nu cred că FCSB se va califica.

Ar trebui să câştige tot, mă bazez pe anumite calcule. FCSB este într-o formă slabă, este o echipă care a dominat fotbalul românesc în ultimii ani, dar sunt în momente în care echipele mari trec prin această criză de rezultate şi de joc. O zic ca suporter, ca şi cunoscător de fotbal, nu vreau să îmi atrag antipatii”, a spus Răducioiu în exclusivitate pentru Antena Sport.

El a vorbit şi despre transferurile pe care FCSB încească să le facă pe ultima sută de metri.

“Transferurile, dacă se vor face, cu siguranţă trebuie să aducă un plus, dar totul trebuie transpus pe teren. Aceşti jucători trebuie să dovedească că au fost aduşi pe bani importanţi. Să dovedească că au valoare”, a spus Răducioiu.