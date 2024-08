Florin Tănase a anunţat că putea pleca de la FCSB, la două zile după ce a semnat! Ce s-a întâmplat: "Am avut oferte!" - Antena Sport

(Cine te-a convins să te întorci la FCSB?) Cred că pe 7 am luat decizia, am vorbit cu patronul. Plus dorinţa fanilor de a mă întoarce, în fiecare zi mă opreau foarte mulţi pe stradă. Asta a contat foarte mult. Ştim că aici de fiecare dată vin jucători valoroşi. Este o echipă valoroasă, cred eu, care poate să câştige multe meciuri.

(Titlul cum se vede acum?) Anul trecut a început foarte bine. O să alergăm după cei din faţă şi sperăm să îi prindem.

Deloc (n.r. cât a negociat). Nu am negociat absolut deloc, chiar la 2 zile după ce am semnat am avut două oferte din Golf… Kuweit şi Arabia Saudită. Nu am avut nicio cerinţă, ce mi-a spus patronul aia era. Puteam să plec, aveam clauză. Asta îmi doresc (n.r. să duc contractul până la final)”, a declarat Florin Tănase, conform digisport.ro.

Elias Charalambous, mesaj categoric după FCSB – Poli Iaşi 0-1

Elias Charalambous a transmis un mesaj categoric, după ce FCSB a pierdut duelul cu Poli Iaşi, scor 0-1. Antrenorul campioanei s-a declarat mulţumit de jucătorii săi şi e convins că echipa va fi mai puternică, după eşecul suferit în duelul cu moldovenii.

„Am avut încredere că nu pierdeam astfel de meciuri. Nu vin aici ca să ofer scuze, nu am ce să le reproşez jucătorilor, au luptat pentru victoriei. În inferioritate numerică am luptat. Reacţia jucătorilor a fost cea mai importantă pentru mine. Toată lumea trebuie să fie sigură că această înfrângere ne va fgace mai puternici.

Astăzi, am crezut că nu a fost un meci pe care să-l pierdem. Nu e momentul să spun multe. Repet, acesta e fotbalul. Uneori nu joci foarte bine. Azi poate am fi meritat să obţinem puncte, dar suntem împreună, suntem puternici.

Nu sunt multe de spus despre meciul de azi, mai ales despre prima repriză. A fost acea deviere, la golul lor, după cartonaşul roşu. Dar jucătorii mei au încercat, asta e.