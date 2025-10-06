Florin Tănase a "înțepat-o" pe Universitatea Craiova după victoria din derby: "Nu e ajutor" - Antena Sport

Închide meniul
Florin Tănase a "înțepat-o" pe Universitatea Craiova după victoria din derby: "Nu e ajutor"

Fotbal | Liga 1

Florin Tănase a “înțepat-o” pe Universitatea Craiova după victoria din derby: “Nu e ajutor”

Andrei Nicolae Publicat: 6 octombrie 2025, 0:06

Florin Tănase a înțepat-o pe Universitatea Craiova după victoria din derby: Nu e ajutor

Florin Tănase, la zona mixtă după FCSB - Universitatea Craiova / Antena Sport

Florin Tănase a acordat câteva declarații după victoria FCSB-ului din derby-ul cu Universitatea Craiova. Jucătorul lui Elias Charalambous a fost mulțumit de victoria pe care a adus-o chiar el de la punctul cu var și nu a ezitat să arunce o “săgeată” în tabăra oltenilor, după ce aceștia au criticat arbitrajul.

Tănase a marcat unicul gol al partidei dintr-un penalty care a fost vehement contestat de elevii lui Mirel Rădoi. În partea a doua a meciului, fotbalistul de 30 de ani a avut șansa de a-și trece în cont “dubla”, însă a ratat tot de la 11 metri.

Florin Tănase, mulțumit după FCSB – Universitatea Craiova 1-0

O victorie foarte importantă, aveam nevoie mare de cele 3 puncte pentru a ne apropia de play-off. Cu atât mai important este faptul că le-am obținut împotriva unei echipe bune, ne dă încredere pentru viitor.

Am schimbat colțul fix în momentul șutului. Se mai întâmplă, sper să nu se mai întâmple să ratez din penalty. (n.r. legat de criticile din tabăra oltenilor) Nu e ajutor dacă am primit penalty. Dacă trăgeam liniile mai în interior nu era în careu, era afară. Începem să creștem.

Obținem victoriile, asta e important. Nu contează că sunt la limită, tot 3 puncte se pun în clasament. Ne apropiem de play-off. Au fost foarte multe schimbări de la un meci la altul, s-a simțit. Începem să creștem, să ne simțim bine, de la meci la meci te simți mai bine, mai puternic“, a spus Tănase după meci.

În urma contribuției sale din meciul de pe Arena Națională, Tănase a devenit un adevărat “talisman” pentru trupa lui Elias Charalambous.

1 Ioan Ovidiu Sabău pleacă de la U Cluj. Antrenorul favorit să-i ia locul pe banca clujenilor 2 Rapid vrea un jucător de la o rivală din Liga 1, după ce a urcat pe primul loc. Anunţul lui Victor Angelescu 3 Unde s-a ajuns! Marian Iancu l-a făcut “Dobitocule” pe Mircea Lucescu, în direct. Moderatorul a intervenit: “E mizerabil” 4 Mirel Rădoi, cinci schimbări în echipa de start pentru derby-ul FCSB – Universitatea Craiova. Pe cine va miza antrenorul 5 Cei doi jucători făcuţi praf de Gigi Becali după ce FCSB a învins-o pe Universitatea Craiova în derby! 6 Detaliul care spune totul despre relația dintre Vinicius și Kylian Mbappe. Ce s-a întâmplat în Real Madrid – Villarreal 3-1
