Florin Tănase, în pericol să rateze derby-ul crucial cu Craiova! Cele mai noi detalii despre starea vedetei FCSB - Antena Sport

Florin Tănase (31 de ani) riscă să rateze derby-ul cu Universitatea Craiova de duminică, crucial pentru FCSB în lupta pentru play-off. Tănase va face un RMN în cursul zilei de vineri, dar şansele să evolueze în derby sunt reduse.
Derby-ul Universitatea Craiova – FCSB, din campionat, se dispută duminică, de la ora 20:00. Partida vine după duelul din Cupa României dintre cele două echipe, încheiat cu scorul de 2-2. FCSB a părăsit Cupa României după ce nu a reuşit să se impună pe stadionul Ion Oblemenco în ultima partidă din grupă.
Florin Tănase, şanse mici să joace în derby-ul Universitatea Craiova – FCSB din campionat
Florin Tănase a fost înlocuit în minutul 12 al meciului Craiova – FCSB 2-2, acuzând probleme la gambă. Lixandru a intrat în locul vedetei FCSB-ului.
Tănase a avut, recent, probleme musculare, el fiind tratat în Serbia, la celebrul vraci Marijana Kovacevic. Derby-ul FCSB-ului cu Craiova, din campionat, are o importanţă covârşitoare pentru echipa patronată de Gigi Becali, în lupta acesteia pentru a prinde play-off-ul.
Eliminată din Cupa României, FCSB mai luptă acum doar pentru campionat. FCSB e pe locul 8 în prezent în campionat, cu 40 de puncte, la 2 puncte de play-off. Universitatea Craiova e lider, cu 50 de puncte.
