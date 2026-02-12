Florin Tănase, în pericol să rateze derby-ul crucial cu Craiova! Cele mai noi detalii despre starea vedetei FCSB - Antena Sport

Închide meniul
Florin Tănase, în pericol să rateze derby-ul crucial cu Craiova! Cele mai noi detalii despre starea vedetei FCSB

Liga 1
Florin Tănase, în pericol să rateze derby-ul crucial cu Craiova! Cele mai noi detalii despre starea vedetei FCSB

Bogdan Stănescu Publicat: 12 februarie 2026, 23:31

Florin Tănase, în pericol să rateze derby-ul crucial cu Craiova! Cele mai noi detalii despre starea vedetei FCSB

Florin Tănase, după înlocuirea din meciul de Cupă cu Universitatea Craiova / Sport Pictures

Florin Tănase (31 de ani) riscă să rateze derby-ul cu Universitatea Craiova de duminică, crucial pentru FCSB în lupta pentru play-off. Tănase va face un RMN în cursul zilei de vineri, dar şansele să evolueze în derby sunt reduse.

Derby-ul Universitatea Craiova – FCSB, din campionat, se dispută duminică, de la ora 20:00. Partida vine după duelul din Cupa României dintre cele două echipe, încheiat cu scorul de 2-2. FCSB a părăsit Cupa României după ce nu a reuşit să se impună pe stadionul Ion Oblemenco în ultima partidă din grupă.

Florin Tănase, şanse mici să joace în derby-ul Universitatea Craiova – FCSB din campionat

Florin Tănase a fost înlocuit în minutul 12 al meciului Craiova – FCSB 2-2, acuzând probleme la gambă. Lixandru a intrat în locul vedetei FCSB-ului.

Tănase a avut, recent, probleme musculare, el fiind tratat în Serbia, la celebrul vraci Marijana Kovacevic. Derby-ul FCSB-ului cu Craiova, din campionat, are o importanţă covârşitoare pentru echipa patronată de Gigi Becali, în lupta acesteia pentru a prinde play-off-ul.

Eliminată din Cupa României, FCSB mai luptă acum doar pentru campionat. FCSB e pe locul 8 în prezent în campionat, cu 40 de puncte, la 2 puncte de play-off. Universitatea Craiova e lider, cu 50 de puncte.

