Emoţii pentru FCSB! Motivul pentru care Florin Tănase a ieşit de pe teren în prima repriză a meciului cu Craiova - Antena Sport

FCSB a primit o veste proastă după doar câteva minute de la startul partidei cu Universitatea Craiova, din ultima etapă a grupelor Cupei României. Florin Tănase s-a accidentat și a ieșit de pe teren, fiind înlocuit de Mihai Lixandru.

Antena Sport a reușit să afle motivul pentru care golgheterul roș-albaștrilor a cerut să fie schimbat, acesta având recent probleme musculare, fiind tratat în Serbia.

Florin Tănase, dureri în startul meciului cu Universitatea Craiova

Florin Tănase este cel mai important jucător al celor de la FCSB în acest sezon, iar prezența sa pe teren la meciul din Bănie era una necesară, campioana României luptând pentru calificarea în sferturile Cupei României.

După doar șase minute, vedeta roș-albaștrilor s-a așezat pe gazon și a cerut imediat să fie înlocuit. Din informațiile obținute de Antena Sport, Tănase a simțit dureri la gambă, motiv pentru care nu a dorit să riște.

El va fi supus în cursul zilei de vineri mai multor investigații amănunțite, pentru a afla dacă are posibilitatea să fie pe teren la jocul cu Universitatea Craiova, din campionat.