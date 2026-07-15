MApN, reacţie oficială după sancţionarea lui Florin Talpan: „Vorbim de protecţia informaţiilor clasificate”

Ministerul Apărării Naţionale a oferit o primă reacţie oficială după ce Florin Talpan, juristul clubului CSA Steaua, a fost sancţionat. Totul s-a petrecut în cadrul unei conferinţe de presă susţinută de Valeriu Roşu, locțiitor al șefului Departamentului pentru relația cu Parlamentul și calitatea vieții personalului.

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Acesta a abordat mai multe subiecte legate de viitorul clubului CSA Steaua, dar şi situaţia lui Florin Talpan. Săptămâna trecută, laptopul personal al lui Florin Talpan a fost reţinut şi sigilat, la fel şi biroul acestuia. Coloneul a fost şi sancţionat disciplinar, decizie pe care a contestat-o, iar acum lucrează de pe un dispozitiv al instituţiei.

MApN, reacţie după ce laptopul lui Florin Talpan a fost sigilat: „E o zonă cu acces restricţionat”

„Nu aș fi vrut să includem în această conferință subiecte punctuale legate de personalul clubului. Sigur, consilierul juridic cu activitate procesuală a avut câteva chestiuni disciplinare de lămurit în toată această perioadă.

Prima dată discutăm de o procedură disciplinară legată de protecția informațiilor clasificate. Chestiunea altor persoane din afara clubului la informații din interior ar fi putut avea loc la concursul colonelului Talpan. Eu nu pot confirma pentru că există o procedură disciplinară în curs și sunt organe abilitate care vor da o soluție în acest caz.

Ce vă pot spune e că laptopul sigilat nu este al unității, este unul personal introdus în biroul dumnealui, o zonă cu acces restricționat. Acesta are din partea clubului acces la un sistem informatic de pe care pot fi transmise informații către terțe persoane, fapt pe care nu l-a făcut, iar acum își desfășoară activitatea pe laptopul clubului.