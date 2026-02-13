Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Florin Tănase, OUT pentru meciul cu Universitatea Craiova! Ce diagnostic a primit golgheterul FCSB - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Florin Tănase, OUT pentru meciul cu Universitatea Craiova! Ce diagnostic a primit golgheterul FCSB

Florin Tănase, OUT pentru meciul cu Universitatea Craiova! Ce diagnostic a primit golgheterul FCSB

Daniel Işvanca Publicat: 13 februarie 2026, 16:08

Comentarii
Florin Tănase, OUT pentru meciul cu Universitatea Craiova! Ce diagnostic a primit golgheterul FCSB

Florin Tănase / SPORT PICTURES

Florin Tănase a rezistat doar șase minute pe teren joi seară în confruntarea dintre Universitatea Craiova și FCSB, încheiată cu scorul de 2-2. Golgheterul campioanei României a simțit dureri la gambă și a considerat că nu este cazul să riște, motiv pentru care a solicitat să fie înlocuit.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

După ce a efectuat investigații medicale amănunțite, verdictul a fost unul crunt pentru fotbalist, dar și pentru Elias Charalambous: ruptură musculară.

Florin Tănase are ruptură musculară

Florin Tănase nu va putea evolua duminică în partida dintre Universitatea Craiova și FCSB, capitală pentru campioana României, care luptă pentru o clasare în play-off.

Cel mai important marcator al roș-albaștrilor din acest sezon s-a accidentat la disputa din Cupa României, iar verdictul primit în urma investigațiilor medicale a fost ruptură musculară, anunță golazo.ro.

Se întâmplă la puțin timp după ce Florin Tănase suferise o altă accidentare musculară, care l-a scos din circuit pentru puțin timp, el fiind tratat în Serbia.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Pe ce loc va termina România în Grupa B4 a Nations League, din care mai fac parte Polonia, Bosnia şi Suedia?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Oraşul care a cumpărat toalete la preţ de garsonieră le schimbă. Cele noi costă "doar" cât o maşină
Observator
Oraşul care a cumpărat toalete la preţ de garsonieră le schimbă. Cele noi costă "doar" cât o maşină
Sorin Cârțu a văzut pe TikTok derapajul vulgar al fanilor olteni la adresa lui Florin Tănase: „Adevărații suporteri nu iubesc pe nimeni”
Fanatik.ro
Sorin Cârțu a văzut pe TikTok derapajul vulgar al fanilor olteni la adresa lui Florin Tănase: „Adevărații suporteri nu iubesc pe nimeni”
17:42
Cum arată topul favoritelor la câștigarea CM 2026, cu 4 luni înainte de startul competiției
17:22
Decizia luată de Florin Tănase după ce a suferit o ruptură musculară şi ratează derby-ul cu Craiova!
17:17
Măsură inedită anunțată de Borussia Dortmund! Ce se va întâmpla în afara stadionului înainte de meciul cu Mainz
17:00
LIVE VIDEOZiua a treia a testelor din Bahrain. Charles Leclerc, cel mai rapid pilot în ziua 2
16:48
VideoAntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 13 februarie
16:42
Tottenham a bătut palma cu înlocuitorul lui Thomas Frank! Cine va fi noul antrenor al lui Radu Drăgușin
Vezi toate știrile
1 Verdictul lui Cristi Balaj despre faza care a decis meciul Universitatea Craiova – FCSB 2-2 2 Jucătorul făcut praf de Gigi Becali după eliminarea FCSB-ului din Cupă: “Nu mai e fotbalist” 3 Adrian Porumboiu, verdict categoric despre faza care l-a scos din sărite pe Gigi Becali: “Decizia e una foarte clară” 4 Gigi Becali a răbufnit după Universitatea Craiova – FCSB 2-2! Nu acceptă eliminarea din Cupă: “Ne-am calificat! 2-1 terminat” 5 Universitatea Craiova – FCSB 2-2. Roş-albaştrii, eliminaţi din Cupa României. Cine s-a calificat din Grupa B 6 Gică Hagi ar fi refuzat România. Un fost coleg din Generaţia de Aur face anunţul: “Nu vine!” Cine e selecţioner cu Turcia
Citește și
Cele mai citite
Adrian Mihalcea i-a anunțat transferul la Universitatea Craiova, după Csikszereda – UTA 2-0: „A fost ultimul lui meci”Adrian Mihalcea i-a anunțat transferul la Universitatea Craiova, după Csikszereda – UTA 2-0: „A fost ultimul lui meci”
“Îi reziliezi contractul!” N-a stat pe gânduri după ce a văzut cum Cristiano Bergodi a sărit la bătaie“Îi reziliezi contractul!” N-a stat pe gânduri după ce a văzut cum Cristiano Bergodi a sărit la bătaie
Ce i-a cerut Dennis Politic lui Gigi Becali după ce a plecat de la FCSB şi a debutat cu assist la HermannstadtCe i-a cerut Dennis Politic lui Gigi Becali după ce a plecat de la FCSB şi a debutat cu assist la Hermannstadt
Un român celebru din fotbal îl face praf pe Cristi Chivu: “Cineva i-a sucit mințile”Un român celebru din fotbal îl face praf pe Cristi Chivu: “Cineva i-a sucit mințile”