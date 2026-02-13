Florin Tănase, OUT pentru meciul cu Universitatea Craiova! Ce diagnostic a primit golgheterul FCSB - Antena Sport

Florin Tănase a rezistat doar șase minute pe teren joi seară în confruntarea dintre Universitatea Craiova și FCSB, încheiată cu scorul de 2-2. Golgheterul campioanei României a simțit dureri la gambă și a considerat că nu este cazul să riște, motiv pentru care a solicitat să fie înlocuit.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

După ce a efectuat investigații medicale amănunțite, verdictul a fost unul crunt pentru fotbalist, dar și pentru Elias Charalambous: ruptură musculară.

Florin Tănase are ruptură musculară

Florin Tănase nu va putea evolua duminică în partida dintre Universitatea Craiova și FCSB, capitală pentru campioana României, care luptă pentru o clasare în play-off.

Cel mai important marcator al roș-albaștrilor din acest sezon s-a accidentat la disputa din Cupa României, iar verdictul primit în urma investigațiilor medicale a fost ruptură musculară, anunță golazo.ro.

Se întâmplă la puțin timp după ce Florin Tănase suferise o altă accidentare musculară, care l-a scos din circuit pentru puțin timp, el fiind tratat în Serbia.