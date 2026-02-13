Florin Tănase, OUT pentru meciul cu Universitatea Craiova! Ce diagnostic a primit golgheterul FCSB - Antena Sport

Florin Tănase a rezistat doar șase minute pe teren joi seară în confruntarea dintre Universitatea Craiova și FCSB, încheiată cu scorul de 2-2. Golgheterul campioanei României a simțit dureri la gambă și a considerat că nu este cazul să riște, motiv pentru care a solicitat să fie înlocuit.
După ce a efectuat investigații medicale amănunțite, verdictul a fost unul crunt pentru fotbalist, dar și pentru Elias Charalambous: ruptură musculară.
Florin Tănase are ruptură musculară
Florin Tănase nu va putea evolua duminică în partida dintre Universitatea Craiova și FCSB, capitală pentru campioana României, care luptă pentru o clasare în play-off.
Cel mai important marcator al roș-albaștrilor din acest sezon s-a accidentat la disputa din Cupa României, iar verdictul primit în urma investigațiilor medicale a fost ruptură musculară, anunță golazo.ro.
Se întâmplă la puțin timp după ce Florin Tănase suferise o altă accidentare musculară, care l-a scos din circuit pentru puțin timp, el fiind tratat în Serbia.
- Decizia luată de Florin Tănase după ce a suferit o ruptură musculară şi ratează derby-ul cu Craiova!
- Gigi Becali l-a sunat pe Ştefan Târnovanu după ce a aflat că vrea să plece de la FCSB: “A zis că e adevărat”
- S-au pus în vânzare biletele pentru derby-ul Rapid – Dinamo! Cât costă cel mai ieftin tichet pe Arena Națională
- Petrolul Ploieşti – FC Argeş LIVE SCORE (ora 20.00). FCSB şi CFR aşteaptă paşi greşiţi
- Andrei Nicolescu știe ce se poate întâmpla după scandalul “Baiaram” de la meciul cu Dinamo: “Asta e clar”