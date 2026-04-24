Florin Tănase, reacție sinceră după plecarea neașteptată a lui Mirel Rădoi

FCSB a făcut spectacol pe Arena Națională în disputa cu Petrolul Ploiești, reușind să se impună clar în disputa contra prahovenilor, după o prestație de excepție la primul meci fără Mirel Rădoi.

Florin Tănase a fost unul dintre cei trei marcatori, golgheterul campioanei României executând în stilul lui Zidane o lovitură de la 11 metri, prin care FCSB a deschis scorul.

Florin Tănase: „Suntem fotbaliști profesioniști”

Florin Tănase a reacționat la finalul partidei dintre FCSB și Petrolul Ploiești cu privire la plecarea neașteptată a lui Mirel Rădoi în Turcia, acolo unde a semnat cu Gaziantep.

„Un succes al nostru, meritat, ne-am făcut jocul ușor. Ne bucurăm că am marcat multe goluri. Nu l-am văzut pe Papp, m-am dus cu gândul de a da scăriță. (n. r. despre laudele lui Ilie Dumitrescu) E o onoare pentru mine să fiu catalogat și lăudat de un asemenea om, un fost fotbalist imens, sunt fericit. Dânsul mă laudă mereu, îi mulțumesc.

(n. r. despre plecarea lui Rădoi) Când câștigi e ușor, când pierzi e greu. A răsărit soarele dimineață și a apus seara. Au fost zile neașteptate, nu ne așteptam ca Mister să plece, dar noi suntem fotbaliști profesioniști, trebuie să fim doar cu gândul la fotbal”, a declarat Florin Tănase, potrivit digisport.ro.