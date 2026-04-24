Florin Tănase, reacție sinceră după plecarea neașteptată a lui Mirel Rădoi

Daniel Işvanca Publicat: 24 aprilie 2026, 23:40

Florin Tănase / Sportpictures

FCSB a făcut spectacol pe Arena Națională în disputa cu Petrolul Ploiești, reușind să se impună clar în disputa contra prahovenilor, după o prestație de excepție la primul meci fără Mirel Rădoi.

Florin Tănase a fost unul dintre cei trei marcatori, golgheterul campioanei României executând în stilul lui Zidane o lovitură de la 11 metri, prin care FCSB a deschis scorul.

Florin Tănase: „Suntem fotbaliști profesioniști”

Florin Tănase a reacționat la finalul partidei dintre FCSB și Petrolul Ploiești cu privire la plecarea neașteptată a lui Mirel Rădoi în Turcia, acolo unde a semnat cu Gaziantep.

„Un succes al nostru, meritat, ne-am făcut jocul ușor. Ne bucurăm că am marcat multe goluri. Nu l-am văzut pe Papp, m-am dus cu gândul de a da scăriță. (n. r. despre laudele lui Ilie Dumitrescu) E o onoare pentru mine să fiu catalogat și lăudat de un asemenea om, un fost fotbalist imens, sunt fericit. Dânsul mă laudă mereu, îi mulțumesc.

(n. r. despre plecarea lui Rădoi) Când câștigi e ușor, când pierzi e greu. A răsărit soarele dimineață și a apus seara. Au fost zile neașteptate, nu ne așteptam ca Mister să plece, dar noi suntem fotbaliști profesioniști, trebuie să fim doar cu gândul la fotbal”, a declarat Florin Tănase, potrivit digisport.ro.

Recomandări

Va califica Gică Hagi România la EURO 2028?
Citește și:
Sectorul din România care a intrat în declin pe fondul haosului politic: "Decizia e pur emoţională"
Observator
Sectorul din România care a intrat în declin pe fondul haosului politic: "Decizia e pur emoţională"
Jucătoarea de tenis care divorțează după 16 ani de relație. Are 2 copii cu bărbatul cu care a apărut într-un film pentru adulți
Fanatik.ro
Jucătoarea de tenis care divorțează după 16 ani de relație. Are 2 copii cu bărbatul cu care a apărut într-un film pentru adulți
23:20

Mehmet Topal, “la pământ”, după meciul cu FCSB: “Nu mă aşteptam la aşa prestaţie”! Mesaj clar pentru jucători
23:19

Octavian Popescu a făcut anunțul! Ce adversar din play-off vrea la baraj și ce spune despre viitorul la FCSB
23:18

Paul Papp, la pământ după FCSB – Petrolul 3-1: „Goluri făcute cadou, unul din partea mea”
23:07

Gigi Becali, o nouă ofertă pentru Elias Charalambous: “Pe mine nu mă refuză”! Ce a spus de varianta Şumudică
22:52

Gigi Becali a dezvăluit ce l-a nemulțumit în FCSB – Petrolul 3-1: „Cu mine nu merg”
22:51

„Aproape de Ronaldo”. Gigi Becali a găsit o nouă „perlă” la FCSB: „Mirel Rădoi mi-a spus să am grijă de el”
Vezi toate știrile
1 300.000 de euro pentru un nou contract. Cum l-a convins Gigi Becali pe Chiricheş să semneze: “Eu am spus la nervi” 2 Ciprian Deac şi-a dat acordul şi semnează. Ce se întâmplă cu veteranul de la CFR Cluj 3 Gigi Becali îi prelungește contractul, după FCSB – Petrolul 3-1: „E mai bun decât înainte” 4 „Acord total!” Conducerea lui Inter îi face toate poftele! Lovitură de proporții pentru Chivu 5 Adrian Ilie s-a decis! Anunțul făcut de “Cobra” despre venirea mult dorită de Gigi Becali la FCSB 6 “Ne poate duce în Europa”. Gheorghe Mustaţă şi-a ales favoritul pentru banca FCSB-ului: “Asta e propunerea mea”
Veste excelentă pentru FCSB. Anunțul făcut de Gigi Becali, după plecarea lui Mirel RădoiVeste excelentă pentru FCSB. Anunțul făcut de Gigi Becali, după plecarea lui Mirel Rădoi
Primul antrenor care e gata să-i ia locul lui Mirel Rădoi la FCSB. Mesaj pentru Gigi Becali: “Sunt pregătit pentru orice”Primul antrenor care e gata să-i ia locul lui Mirel Rădoi la FCSB. Mesaj pentru Gigi Becali: “Sunt pregătit pentru orice”
„M-am trezit cu antrenament anulat, mașinile dispărute din bază” Filmul plecării lui Mirel Rădoi de la FCSB„M-am trezit cu antrenament anulat, mașinile dispărute din bază” Filmul plecării lui Mirel Rădoi de la FCSB
Nici nu a venit bine că riscă să plece. Ce se întâmplă cu Puşcaş? Andrei Nicolescu: “Va trebui să luăm o decizie”Nici nu a venit bine că riscă să plece. Ce se întâmplă cu Puşcaş? Andrei Nicolescu: “Va trebui să luăm o decizie”