Florin Tănase și Mihai Stoica, sancționați de Comisia de Disciplină. Ce pedepse au primit cei doi - Antena Sport

Florin Tănase și Mihai Stoica și-au aflat pedepsele după ce au fost reclamați în urmă cu mai bine de o lună de Comisia Centrală a Arbitrilor. Comisia de Disciplină și Etică a FRF a venit astăzi cu o decizie, iar niciunul dintre ei nu a scăpat fără un avertisment și o amendă.
De asemenea, Gigi Becali urmează să își afle și el “sentința”, după ce a fost reclamat și el pentru același motiv precum ceilalți doi de la FCSB.
Mihai Stoica și Florin Tănase, amendați
Mihai Stoica și Florin Tănase au fost sancționați ca urmare a comentariilor pe care le-au făcut la adresa arbitrajului după primele etape din campionat. Președintele Consiliului de Administrație de la FCSB l-a făcut “praf” pe George Găman, după ce roș-albaștri au pierdut cu 2-1 cu Farul.
În urma declarațiilor sale, comisia a decis să îl amendeze cu 5650 și să îi ofere un avertisment: “Admite sesizarea Comisiei Centrale a Arbitrilor În temeiul art. 12, 14 Bis și 52.2.a din RD al FRF, pârâtul Stoica Mihai se sancționează cu Avertisment și penalitate sportivă de 5650 lei“.
De asemenea, Florin Tănase a avut și el comentarii la adresa arbitrajului, însă la alt meci, și anume derby-ul cu Dinamo, încheiat 4-3 pentru “câini”. Pedeapsa pentru decarul campioanei a fost aceeași: “Admite sesizarea Comisiei Centrale a Arbitrilor În temeiul art. 12, 14 Bis și 52.2.a din RD al FRF, pârâtul Tănase Florin se sancționează cu Avertisment – Admite sesizarea Comisiei Centrale a Arbitrilor În temeiul art. 12, 14 Bis și 52.2.a din RD al FRF, pârâtul Tănase Florin se sancționează cu Avertisment și penalitate sportivă de 5650 lei“, se arată în comunicatul comisiei.
Ce declarase Mihai Stoica
“Problema e că sunt greșeli de arbitraj foarte mari cu VAR. Asta unde mă duce cu gândul? Că este intenție! Kyros Vassaras s-a simțit lezat că am atentat la onoarea lui Găman și m-a chemat la Comisii.
Găman are onoare? El atentează singur la onoare, când zice ceva și vine Iulian Călin și scrie altceva în raport. Luați-mi conversațiile de pe WhatsApp, să vedeți ce am scris când am văzut că ne arbitrează Găman.
Găman m-a mințit cu nerușinare cu martori, brigata lui și staff-ul nostru. Să vină cu mine la Comisii și să spună de ce m-a mințit. Mi-a zis una, iar în raport scria altceva. Nu, nu mă duc la Comisii, sunt în Kosovo“.
Ce declarase Florin Tănase
“Cred că facem prea multe greșeli ca să putem câștiga, plus multe greșeli din partea arbitrilor contra noastră. Cazi, penalty dictat. Nu-i mai înțelegi, săracii de ei. Te doare capul! Ăla e penalty, ținere reciprocă? Să ne explice și nouă! Nici n-a căzut, nici n-a cerut penalty. După, Baba deposedează corect, am văzut de la 30 de metri, iar el fluieră. E clar că fluieră cu intenție!“.
