Fost fotbalist de la FCSB, dat afară de la echipă după 7 minute jucate!

Transferat în 2020 de la Esbjerg fB pentru aproximativ 800.000 de euro, Adrian Petre nu a reușit să se impună la FCSB. Atacantul a bifat 16 apariții pentru formația bucureșteană, reușind să înscrie trei goluri și să ofere o pasă decisivă.

Ulterior, cariera sa a continuat cu un împrumut la Cosenza Calcio, iar mai târziu a ajuns liber de contract la UTA Arad. Perioada de după plecarea de la FCSB a fost însă una extrem de dificilă pentru fotbalist. El a trecut și pe la Hermannstadt, unde spune că Marius Măldărășanu a renunțat la el destul de ușor, după 7 minute jucate.

“Când am plecat din Grecia, am stat patru luni fără să joc, după care m-am dus la Hermannstadt. După o lună mi-au zis să plec. Am intrat într-o zonă în care mi se luase din ce in ce mai mult de fotbal și de tot ce se întâmplă: de accidentări, de faptul că lumea nu mai avea încredere în mine.

Adică, cei de la Hermannstadt m-au luat știind că eu nu am mai jucat patru luni. Și-au asumat! Mi-au zis: <<Vii în cantonament, te antrenezi, dar nu vei fi principalul atacant, că e Paraschiv>>. <<Nu e o problemă. Eu vreau doar să mă antrenez, să fiu bine, să joc cât joc și după…>>.

După o lună a venit Măldărășanu la mine și mi-a zis: <<Dacă vrei, poți să îți cauți o echipă, să mergi în împrumut, că nu prea poți să ne ajuți>>. Nici nu știam ce să îi zic. Ce poți să îi zici în astfel de situații, când termini cantonamentul și joci șapte minute, cinci în primul meci și două în al doilea?