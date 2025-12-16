Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Fotbalistul a primit interzis la TikTok, Instagram și Facebook de la Gigi Becali, iar la ora 23:00 "trebuie să doarmă" - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Fotbalistul a primit interzis la TikTok, Instagram și Facebook de la Gigi Becali, iar la ora 23:00 “trebuie să doarmă”

Fotbalistul a primit interzis la TikTok, Instagram și Facebook de la Gigi Becali, iar la ora 23:00 “trebuie să doarmă”

Radu Constantin Publicat: 16 decembrie 2025, 11:46

Comentarii
Fotbalistul a primit interzis la TikTok, Instagram și Facebook de la Gigi Becali, iar la ora 23:00 trebuie să doarmă

Gigi Becali / Profimedia

Nu e de glumă cu Gigi Becali. Un jucător a intrat în colimatorul patronului de la FCSB, care i-a stabilit trei reguli clare, pe care spune că i le va da şi scrise. Dacă le respectă, atunci viitorul lui la FCSB va fi în sguranţă. Fotbalistul vizat de Gigi Becali este Octavian Popescu, care în acest sezon a avut o evoluţie slabă.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Prima regulă: nu are voie să mai folosească TikTok, Instagram și Facebook! ”El e serios, e cuminte, nu am ce să spun, dar cu tehnologia asta e posibil orice. De ce? Stai tu pe TikTok să vezi dacă mai poți să joci fotbal, unde toți nebunii sunt împărați, unde toți nebunii își dau cu părerea. El poate, are 22 de ani, îi scriu niște reguli pe hârtie, asta, asta, asta, asta și, dacă le respectă, poate să devină. Și Tănase, toți, zic că e cel mai mare talent pe care l-am avut la FCSB și chiar la Steaua. Prima regulă, să nu aibă TikTok, Instagram și Facebook”, a declarat Gigi Becali pentru digisport.ro.

Lista cu reguli nu se opreşte aici. Gigi Becali îi mai cere fotbalistului să nu mai stea noaptea treaz, iar prietenii să-i aibă numai din lumea fotbalului. “La ora 23:00, să fie în pat dormind. Dacă îl scoală iubita, să-i spună că el trebuie să se odihnească, că e fotbalist. A treia, anturajul, prieteni să-i fie doar colegii lui, să nu aibă alți prieteni. Anturajul lui să fie din fotbal. Asta cred eu, poate greșesc. Are anturaj care îl încurcă în fotbal. Nu, la fotbal n-ai nevoie să-ți dezvolți mintea, trebuie să te gândești la fotbal. Mingea trebuie să fie firea ta. Dacă citești altele, nu te mai gândești la minge. Dacă mintea ta nu o umpli cu fotbal și te gândești la TikTok, intră dracii în mintea ta”, a mai declarat Gigi Becali.

Şi Mihai Stoica a dezvăluit că Octavian Popescu ar avea probleme cu anturajul, dar a şi jucat accidentat în ultima perioadă. Sfatul lui Meme pentru Popescu este să muncească mai mult şi să se antreneze mai bine.

“Sunt lucruri care probabil sunt în afara terenului și care l-au schimbat într-un fel. E adevărat că a jucat cu accidentări. Și acum are un deget care ar trebui să îl oprească de la efort, dar și acum a jucat cu durerea asta. Doar că trebuie să facă ceva. Să se antreneze poate mai bine. Nu poți spune că la antrenamente nu pare implicat. Ce e important e că jucătorii tineri trebuie să facă mai mult, să facă ce face Cisotti. Nu a existat antrenament după care Cisotti să nu fie în sală, fără să știi unde e. Îi vezi doar picioarele. Face posturi, că vrea să joace mai mult”, a declarat Mihai Stoica.

Reclamă
Reclamă

 

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va câştiga Cristi Chivu titlul în Serie A cu Inter în acest sezon?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Vremea 16 decembrie - 12 ianuarie. Sfârşitul anului aduce temperaturi mai scăzute decât normalul perioadei
Observator
Vremea 16 decembrie - 12 ianuarie. Sfârşitul anului aduce temperaturi mai scăzute decât normalul perioadei
”Zero șanse!”. Vești proaste pentru FCSB, înaintea derby-ului cu Rapid. Doi titulari, OUT! Exclusiv
Fanatik.ro
”Zero șanse!”. Vești proaste pentru FCSB, înaintea derby-ului cu Rapid. Doi titulari, OUT! Exclusiv
14:01
Basarab Panduru, stupefiat de ce se întâmplă cu Malcom Edjouma la FCSB: “De ce ai mai rămâne?”
13:38
Marele Premiu al Portugaliei revine în Formula 1. Lusitanii vor înlocui Zandvoort începând cu 2027
13:27
Universitatea Craiova, probleme înainte de AEK Atena. De ce au fost nevoiți să vină de urgență la București
13:12
Ce se întâmplă cu Daniel Bîrligea şi David Miculescu înaintea derby-ului cu Rapid. Veste de ultim moment pentru FCSB
12:56
Specialiștii se contrazic după Unirea Slobozia – FCSB: “Arbitraj deplorabil” / “S-a considerat corect”
12:36
Decizia radicală luată de Gabriel Tamaş înainte de lupta de la Survivor
Vezi toate știrile
1 Decăderea unui milionar al României. Cum a nenorocit 20 de milioane de euro. Meme Stoica: “Nu mai știu nimic de el” 2 Fotbalistul semnează astăzi cu FCSB. Mutarea surprinzătoare făcută de Gigi Becali 3 Şase fotbalişti vin la FCSB. Gigi Becali a făcut anunţul: “Bombe!” Decizie şi cu Louis Munteanu 4 Afacerea de 3.500.000 de euro a lui Alex Piţurcă cu care a dat lovitura. Nu mai duce grija banilor 5 Fotbalist de la FCSB şi Rapid, ajuns om al străzii. Dezvăluirea unui fost coleg: “Cu părere de rău…” 6 Omul de la Universitatea Craiova care l-a cucerit pe Gigi Becali: “Ziceam «ăsta e nebun», dar e băiat deștept”
Citește și
Cele mai citite
Dorinel Munteanu a revenit în Liga 1! „Neamțul” a semnat pe un an și jumătateDorinel Munteanu a revenit în Liga 1! „Neamțul” a semnat pe un an și jumătate
Imagini rare cu Cristi Chivu şi familia. Cum a fost surprins la petrecerea de Crăciun a lui InterImagini rare cu Cristi Chivu şi familia. Cum a fost surprins la petrecerea de Crăciun a lui Inter
Decăderea unui milionar al României. Cum a nenorocit 20 de milioane de euro. Meme Stoica: “Nu mai știu nimic de el”Decăderea unui milionar al României. Cum a nenorocit 20 de milioane de euro. Meme Stoica: “Nu mai știu nimic de el”
Au venit notele după FCSB – Feyenoord 4-3. Cine a fost cel mai bun jucător al roș-albaștrilorAu venit notele după FCSB – Feyenoord 4-3. Cine a fost cel mai bun jucător al roș-albaștrilor