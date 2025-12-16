Fotbalistul a primit interzis la TikTok, Instagram și Facebook de la Gigi Becali, iar la ora 23:00 "trebuie să doarmă" - Antena Sport

Nu e de glumă cu Gigi Becali. Un jucător a intrat în colimatorul patronului de la FCSB, care i-a stabilit trei reguli clare, pe care spune că i le va da şi scrise. Dacă le respectă, atunci viitorul lui la FCSB va fi în sguranţă. Fotbalistul vizat de Gigi Becali este Octavian Popescu, care în acest sezon a avut o evoluţie slabă.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Prima regulă: nu are voie să mai folosească TikTok, Instagram și Facebook! ”El e serios, e cuminte, nu am ce să spun, dar cu tehnologia asta e posibil orice. De ce? Stai tu pe TikTok să vezi dacă mai poți să joci fotbal, unde toți nebunii sunt împărați, unde toți nebunii își dau cu părerea. El poate, are 22 de ani, îi scriu niște reguli pe hârtie, asta, asta, asta, asta și, dacă le respectă, poate să devină. Și Tănase, toți, zic că e cel mai mare talent pe care l-am avut la FCSB și chiar la Steaua. Prima regulă, să nu aibă TikTok, Instagram și Facebook”, a declarat Gigi Becali pentru digisport.ro.

Lista cu reguli nu se opreşte aici. Gigi Becali îi mai cere fotbalistului să nu mai stea noaptea treaz, iar prietenii să-i aibă numai din lumea fotbalului. “La ora 23:00, să fie în pat dormind. Dacă îl scoală iubita, să-i spună că el trebuie să se odihnească, că e fotbalist. A treia, anturajul, prieteni să-i fie doar colegii lui, să nu aibă alți prieteni. Anturajul lui să fie din fotbal. Asta cred eu, poate greșesc. Are anturaj care îl încurcă în fotbal. Nu, la fotbal n-ai nevoie să-ți dezvolți mintea, trebuie să te gândești la fotbal. Mingea trebuie să fie firea ta. Dacă citești altele, nu te mai gândești la minge. Dacă mintea ta nu o umpli cu fotbal și te gândești la TikTok, intră dracii în mintea ta”, a mai declarat Gigi Becali.

Şi Mihai Stoica a dezvăluit că Octavian Popescu ar avea probleme cu anturajul, dar a şi jucat accidentat în ultima perioadă. Sfatul lui Meme pentru Popescu este să muncească mai mult şi să se antreneze mai bine.

“Sunt lucruri care probabil sunt în afara terenului și care l-au schimbat într-un fel. E adevărat că a jucat cu accidentări. Și acum are un deget care ar trebui să îl oprească de la efort, dar și acum a jucat cu durerea asta. Doar că trebuie să facă ceva. Să se antreneze poate mai bine. Nu poți spune că la antrenamente nu pare implicat. Ce e important e că jucătorii tineri trebuie să facă mai mult, să facă ce face Cisotti. Nu a existat antrenament după care Cisotti să nu fie în sală, fără să știi unde e. Îi vezi doar picioarele. Face posturi, că vrea să joace mai mult”, a declarat Mihai Stoica.