Fotbalistul FCSB-ului, pe lista cluburilor din Major League Soccer! Gigi Becali cere două milioane de euro

Joyskim Dawa este unul dintre cei mai urmăriți jucători din tabăra FCSB-ului, iar șansele ca stoperul camerunez să prindă un transfer în afara României la finalul acestui sezon sunt foarte ridicate.
După ce s-a scris despre interesul celor de la Olympique Lyonnais pentru fundașul campioanei României, acum, cluburile din Major League Soccer monitorizează și ele situația acestuia.
Joyskim Dawa, adversarul lui Lionel Messi?
Gigi Becali poate face o afacere impresionată la finalul acestui sezon, fiind mai multe cluburi interesate de situația stoperului camerunez Joyskim Dawa.
Fundașul se află pe lista celor de la Olympique Lyonnais, însă, aceștia nu sunt singurii care îl doresc pe jucătorul celor de la FCSB. Jurnalistul Rudy Galetti anunță că echipe din Rusia, Emiratele Arabe Unite, China, dar și Major League Soccer, monitorizează situația acestuia.
„Joyskim Dawa este așteptat să plece de la FCSB la finalul sezonului, iar cluburi din Rusia, Emiratele Arabe Unite și China se numără printre cele mai interesate. De asemenea, echipe din MLS au făcut deja demersuri și se așteaptă să acționeze decisiv în următoarele săptămâni pentru fundașul camerunez”, a scris acesta.
Cumpărat pentru doar 350.000 de euro de la FC Botoșani, Dawa poate aduce un profit uriaș în conturile campioanei României. Două milioane de euro este suma dorită de Gigi Becali în schimbul său.
🚨‼️ EXCL | Joyskim Dawa is expected to leave FCSB at the end of the season, with clubs from Russia, the UAE and China among those most interested.
MLS sides have also made enquiries and are expected to move decisively in the coming weeks for the Cameroonian defender. 👀 pic.twitter.com/8MRqdns57G
— Rudy Galetti (@RudyGaletti) April 2, 2026
