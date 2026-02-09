Fotbalistul remarcat de Ilie Dumitrescu după Dinamo - Universitatea Craiova: "Cerebral". Ce a zis de derby - Antena Sport

Ilie Dumitrescu a vorbit în cadrul unei emisiuni după meciul dintre Dinamo și Universitatea Craiova, iar fostul internațional l-a remarcat pe Andrei Mărginean, mijlocașul trimis în primul 11 de Zeljko Kopic. Componentul Generației de Aur a vorbit și despre derby în sine și a declarat că formația lui Coelho ar fi trebuit să câștige partida de pe Arena Națională.

Dinamo și Universitatea Craiova au încheiat la egalitate derby-ul etapei din Liga 1, la capătul unui meci în care Alberto Soro și Assad Al Hamlawi au marcat. În urma rezultatului de pe cel mai mare stadion din țară, oltenii au rămas pe primul loc, în timp ce “câinii roșii” au rămas pe poziția a treia.

Andrei Mărginean, scos în evidență de Ilie Dumitrescu

Golul marcat de Dinamo a venit în minutul 51, la o fază la care Opruț a fost lansat în banda stângă de Mărginean cu o pasă excelentă, iar fundașul a centrat din prima pentru lovitura de cap a lui Soro. Modul în care mijlocașul lui Dinamo a gândit faza l-a câștigat pe Ilie Dumitrescu, care nu s-a ferit să îl laude pe jucătorul din tabăra alb-roșiilor.

“O fază interesantă cum să surprinzi adversarul (n.r. la golul lui Dinamo). Apare acolo Opruț, după o minge lungă a lui Mărginean, jucător cerebral, care mie mi-a plăcut foarte mult în seara asta“, a spus Dumitrescu, potrivit digisport.ro.

Când s-a raportat per general la jocul arătat de cele două rivale pe Arena Națională, Dumitrescu a spus la ce capitol a punctat formația lui Coelho și unde a ieșit în evidență cea a lui Kopic.