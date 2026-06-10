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Fratele geamăn al lui Joao Paulo a semnat cu o formaţie din Liga 1: “O figură cunoscută”

Alex Masgras Publicat: 10 iunie 2026, 11:31

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Fratele geamăn al lui Joao Paulo a semnat cu o formaţie din Liga 1: O figură cunoscută

Joao Paulo, în timpul unui meci / Sport Pictures

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Joao Paulo se pregăteşte de Cupa Mondială 2026, acolo unde va participa alături de Capul Verde. În tot acest timp, fratele geamăn al jucătorului de la FCSB a semnat cu o echipă din Liga 1.

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Joao Paulino, fratele geamăn al lui Joao Paulo, a semnat cu Oţelul Galaţi, echipa de la care fratele său a ajuns la FCSB. Nu este la prima aventură în România. Joao Paulino a mai fost legitimat şi la Poli Iaşi, în 2025, dar nu a jucat niciun meci oficial la echipa din Copou.

Joao Paulino a semnat cu Oţelul Galaţi

“Un jucător nou, dar o figură cunoscută: Joao Paulino”. Aşa a fost prezentat jucătorul din Capul Verde de către Oţelul Galaţi.

“Sunt foarte fericit să ajung la Oțelul Galați. Am auzit foarte multe lucruri frumoase despre acest club de la fratele meu, João Paulo, care mi-a vorbit despre istoria Oțelului, despre pasiunea suporterilor și despre atmosfera extraordinară de la meciuri. Din primul moment am simțit că este locul potrivit pentru mine. Abia aștept să îmbrac tricoul Oțelului, să intru pe teren în fața fanilor și să ajut echipa să își îndeplinească obiectivele. Sunt pregătit pentru această provocare și nerăbdător să încep treaba la Galați”, a declarat Joao Paulino, potrivit ascotelul.ro.

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Joao Paulino a jucat ultima oară la Ordabasy, formaţie din Kazahstan, de care s-a despărţit la finalul anului trecut. El a mai evoluat în cariera sa la SC Maria da Fonte, Leca FC şi SC Salgueiros, în Portugalia.

Joao Paulo, jucătorul celor de la FCSB, se pregăteşte pentru Cupa Mondială 2026, acolo unde Capul Verde va debuta pe 15 iunie, împotriva campioanei europene în exerciţiu, Spania. Capul Verde va juca ulterior cu Uruguay, pe 22 iunie şi va încheia grupa cu duelul cu Arabia Saudită, de pe 27 iunie. Toate meciurile de la World Cup 2026 se văd exclusiv în Universul Antena.

Lotul Capului Verde pentru Campionatul Mondial

  • Portari: Vozinha (Chaves), Marcio Rosa (Montana), CJ dos Santos (San Diego FC)
  • Fundași: Steven Moreira (Columbus Crew), Wagner Pina (Trabzonspor), Joao Paulo (FCSB), Sidny Lopes Cabral (Benfica), Logan Costa (Villarreal CF), Pico (Shamrock Rovers), Kelvin Pires (SJK Seinäjoki), Stopira (Torreense), Diney (Al Bataeh)
  • Mijlocași: Jamiro Monteiro (PEC Zwolle), Telmo Arcanjo (Vitoria SC), Yannick Semedo (Farense), Laros Duarte (Puskás Akadémia), Deroy Duarte (Ludogorets Razgrad), Kevin Pina (Krasnodar)
  • Atacanți: Ryan Mendes (Iğdır), Willy Semedo (Omonia Nicosia), Garry Rodrigues (Apollon Limassol), Jovane Cabral (Estrela da Amadora), Nuno da Costa (İstanbul Başakşehir), Dailon Livramento (Casa Pia), Gilson Benchimol (Akron Toyatti), Helio Varela (Maccabi Tel Aviv)
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