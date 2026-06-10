Fratele geamăn al lui Joao Paulo a semnat cu o formaţie din Liga 1: “O figură cunoscută”

Joao Paulo se pregăteşte de Cupa Mondială 2026, acolo unde va participa alături de Capul Verde. În tot acest timp, fratele geamăn al jucătorului de la FCSB a semnat cu o echipă din Liga 1.

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Joao Paulino, fratele geamăn al lui Joao Paulo, a semnat cu Oţelul Galaţi, echipa de la care fratele său a ajuns la FCSB. Nu este la prima aventură în România. Joao Paulino a mai fost legitimat şi la Poli Iaşi, în 2025, dar nu a jucat niciun meci oficial la echipa din Copou.

Joao Paulino a semnat cu Oţelul Galaţi

“Un jucător nou, dar o figură cunoscută: Joao Paulino”. Aşa a fost prezentat jucătorul din Capul Verde de către Oţelul Galaţi.

“Sunt foarte fericit să ajung la Oțelul Galați. Am auzit foarte multe lucruri frumoase despre acest club de la fratele meu, João Paulo, care mi-a vorbit despre istoria Oțelului, despre pasiunea suporterilor și despre atmosfera extraordinară de la meciuri. Din primul moment am simțit că este locul potrivit pentru mine. Abia aștept să îmbrac tricoul Oțelului, să intru pe teren în fața fanilor și să ajut echipa să își îndeplinească obiectivele. Sunt pregătit pentru această provocare și nerăbdător să încep treaba la Galați”, a declarat Joao Paulino, potrivit ascotelul.ro.