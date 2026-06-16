FRF, înfrângere la TAS! E obligată să renunţe la o regulă importantă din Liga 1! Reacţia forului condus de Burleanu

FRF a fost obligată de TAS să renunţe la Regula “5+6”, pe care a impus-o în sezonul 2024-2025. Forul condus de Răzvan Burleanu a pierdut procesul cu cluburile Universitatea Craiova şi Rapid.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Regula “5+6” stipula ca echipele din Liga 1 să aibă minimum 5 jucători români pe durata unui meci întreg. Rapid şi Craiova, echipe care au respectat regula, au deschis proces la Lausanne în iulie 2025, iar acum a venit decizia.

FRF a pierdut la TAS procesul privind Regula “5+6”

După decizia TAS, FRF a transmis un comunicat pe site-ul oficial.

“Federația Română de Fotbal a luat act de decizia recentă a Tribunalului de Arbitraj Sportiv (TAS) cu privire la „Regula 5+6”, pe care o respectă și se conformează hotărârii pronunțate de instanța internațională.

Deși cadrul normativ al acestei reguli suferă modificări ca urmare a deciziei menționate, Federația Română de Fotbal reiterează faptul că filosofia strategică rămâne neschimbată: dezvoltarea fotbalistului român reprezintă prioritatea zero a fotbalului românesc.