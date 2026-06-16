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FRF, înfrângere la TAS! E obligată să renunţe la o regulă importantă din Liga 1! Reacţia forului condus de Burleanu

Bogdan Stănescu Publicat: 16 iunie 2026, 17:11

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FRF, înfrângere la TAS! E obligată să renunţe la o regulă importantă din Liga 1! Reacţia forului condus de Burleanu

Răzvan Burleanu, în cadrul unei conferinţe de presă / Profimedia Images

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FRF a fost obligată de TAS să renunţe la Regula “5+6”, pe care a impus-o în sezonul 2024-2025. Forul condus de Răzvan Burleanu a pierdut procesul cu cluburile Universitatea Craiova şi Rapid.

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Regula “5+6” stipula ca echipele din Liga 1 să aibă minimum 5 jucători români pe durata unui meci întreg. Rapid şi Craiova, echipe care au respectat regula, au deschis proces la Lausanne în iulie 2025, iar acum a venit decizia.

FRF a pierdut la TAS procesul privind Regula “5+6”

După decizia TAS, FRF a transmis un comunicat pe site-ul oficial.

“Federația Română de Fotbal a luat act de decizia recentă a Tribunalului de Arbitraj Sportiv (TAS) cu privire la „Regula 5+6”, pe care o respectă și se conformează hotărârii pronunțate de instanța internațională.

Deși cadrul normativ al acestei reguli suferă modificări ca urmare a deciziei menționate, Federația Română de Fotbal reiterează faptul că filosofia strategică rămâne neschimbată: dezvoltarea fotbalistului român reprezintă prioritatea zero a fotbalului românesc.

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Regula 5+6 a fost concepută ca un mecanism pentru protejarea și stimularea tinerelor talente autohtone. Chiar și în noile condiții, FRF adresează un apel către toate cluburile membre să continue să respecte spiritul acestei reguli.

FRF consideră că menținerea unei prezențe ridicate a jucătorilor autohtoni în echipele de club rămâne calea către succes. Experiența acumulată de jucătorii români în competițiile interne este fundamentul pe care se construiesc echipele naționale în perspectiva preliminariilor pentru calificări la turneele finale. De asemenea, promovarea și expunerea jucătorilor autohtoni reprezintă cea mai eficientă strategie de creștere a valorii de piață a cluburilor, generând sustenabilitate pe termen lung.

FRF va continua să investească în competiții și să ofere tot suportul necesar cluburilor care aleg să pună bază pe fotbaliștii români. Considerăm că responsabilitatea pentru viitorul fotbalului nostru este o misiune comună, iar cluburile care aleg să continue promovarea tinerilor jucători români, indiferent de obligativitatea impusă, dau dovadă de viziune și demonstrează că fotbalul românesc poate evolua prin încrederea acordată propriilor resurse”, a transmis FRF.

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