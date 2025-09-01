Fundaș pentru Gigi Becali! Ofertă neașteptată pentru campioana României de la o rivală din Liga 1 - Antena Sport

Imediat după finalul meciului dintre CFR Cluj și FCSB, patronul campioanei României a vorbit despre aducerea unui fundaș central. Gigi Becali a înțeles prin greșelile comise de Mihai Popescu și absența lui Joyskim Dawa că mai este nevoie de un om în defensivă.

Finanțatorul roș-albaștrilor a primit o ofertă neașteptată, culmea, chiar de la rivala din campionat. Cristi Balaj a propus un jucător pentru FCSB, care, potrivit preşedintelui echipei din Gruia, a mai fost dorit în trecut de Gigi Becali.

Cristi Balaj, propunere pentru Gigi Becali. Cine este fundașul care poate ajunge la FCSB

Potrivit fanatik.ro, Cristi Balaj i-a propus lui Gigi Becali să îl transfere la FCSB pe brazilianul Leo Bolgado. Evoluțiile inconstante ale lui Mihai Popescu l-au convins pe Gigi Becali să aducă un nou fundaș central la FCSB. După remiza obținută de campioana României în Gruia, acesta a transmis că le dă temă celor din staff-ul tehnic pentru găsirea unui om pentru compartimentul defensiv.

A doua zi, finanțatorul celor de la FCSB a vorbit despre varianta aducerii lui Adrian Rus, fundaș pe care acesta și l-a mai dorit și în vara anului 2022. Fotbalistul celor de la Pisa a primit un mesaj clar din partea italienilor că trebuie să-și caute echipă, iar Spezia este una dintre formațiile care l-au contactat.

Brazilianul pe care Balaj i l-a propus lui Gigi Becali are 27 de ani şi o cotă de 1,8 milioane de euro. El a ajuns la CFR Cluj în vara anului trecut de la formaţia portugheză Leixoes, în schimbul sumei de 500.000 de euro.