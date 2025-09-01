Fundaș pentru Gigi Becali! Ofertă neașteptată pentru campioana României de la o rivală din Liga 1 - Antena Sport

Închide meniul
Publicat: 1 septembrie 2025, 18:30

Fundaș pentru Gigi Becali! Ofertă neașteptată pentru campioana României de la o rivală din Liga 1

Gigi Becali / Profimedia Images

Imediat după finalul meciului dintre CFR Cluj și FCSB, patronul campioanei României a vorbit despre aducerea unui fundaș central. Gigi Becali a înțeles prin greșelile comise de Mihai Popescu și absența lui Joyskim Dawa că mai este nevoie de un om în defensivă.

Finanțatorul roș-albaștrilor a primit o ofertă neașteptată, culmea, chiar de la rivala din campionat. Cristi Balaj a propus un jucător pentru FCSB, care, potrivit preşedintelui echipei din Gruia, a mai fost dorit în trecut de Gigi Becali.

Cristi Balaj, propunere pentru Gigi Becali. Cine este fundașul care poate ajunge la FCSB

Potrivit fanatik.ro, Cristi Balaj i-a propus lui Gigi Becali să îl transfere la FCSB pe brazilianul Leo Bolgado. Evoluțiile inconstante ale lui Mihai Popescu l-au convins pe Gigi Becali să aducă un nou fundaș central la FCSB. După remiza obținută de campioana României în Gruia, acesta a transmis că le dă temă celor din staff-ul tehnic pentru găsirea unui om pentru compartimentul defensiv.

A doua zi, finanțatorul celor de la FCSB a vorbit despre varianta aducerii lui Adrian Rus, fundaș pe care acesta și l-a mai dorit și în vara anului 2022. Fotbalistul celor de la Pisa a primit un mesaj clar din partea italienilor că trebuie să-și caute echipă, iar Spezia este una dintre formațiile care l-au contactat.

Brazilianul pe care Balaj i l-a propus lui Gigi Becali are 27 de ani şi o cotă de 1,8 milioane de euro. El a ajuns la CFR Cluj în vara anului trecut de la formaţia portugheză Leixoes, în schimbul sumei de 500.000 de euro.

Avem jucători interesanți chiar și pentru alte cluburi din Liga 1. Dacă sunt cluburi de Liga 1, care au nevoie de jucători, putem să negociem.(n.r.: FCSB caută fundaș central) Păi avem unul pe care și l-au dorit”, a declarat Cristi Balaj pentru sursa citată mai sus.

Gigi Becali ia în calcul aducerea lui Adrian Rus

Un fundaș central este obligatoriu pentru FCSB, care îl are pe bară pe Joyskim Dawa, accidentat la finalul lunii martie la echipa națională a Camerunului. Latifundiarul din Pipera a vorbit luni despre posibilul transfer al lui Adrian Rus.

Am găsit azi fundaș, pe Rus, îmi cere impresarul 100.000, voi sunteți nebuni înseamnă, că ați luat-o razna. Eu îl transfer pe impresar, în loc să zică mersi că clientul lui găsește echipă. Ce e asta, e stăpân de sclavi? Atunci îi dau lui bani și să vină gratis, fără bani, că te vinde sclav impresarul.

Nu sunteți sănătoși și i-am închis telefonul. Mijlocaș nu mai are rost, am 4 și Chiricheș, care nu mai joacă. Probabil în iarnă mai luăm unul când pleacă Edjouma”, a declarat Gigi Becali, la Palat.

