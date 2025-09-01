Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Care e echipa favorită să îl transfere pe Adrian Rus, jucător dorit şi de Gigi Becali - Antena Sport

Home | Fotbal | Fotbal extern | Care e echipa favorită să îl transfere pe Adrian Rus, jucător dorit şi de Gigi Becali

Care e echipa favorită să îl transfere pe Adrian Rus, jucător dorit şi de Gigi Becali

Publicat: 1 septembrie 2025, 16:41

Comentarii
Care e echipa favorită să îl transfere pe Adrian Rus, jucător dorit şi de Gigi Becali

Adrian Rus, în tricoul celor de la Pisa / Hepta.ro

Adrian Rus, unul dintre fotbaliștii doriți în trecut de Gigi Becali, este la un pas de a-și găsi echipă. Scos din lot de cei de la Pisa, jucătorul cu 22 de selecții la naționala României este în negocieri avansate cu o altă echipă din Italia. Iată cine este aproape de a-l convinge pe fundașul de 29 de ani.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Adrian Rus are zilele numărate la Pisa, formație care a promovat la finalul sezonului trecut în Serie A. Internaționalul român a fost aproape de un transfer la Sampdoria, dar presa din Italia a scris că mutarea a picat în ultimul moment, din motive strict financiare.

Adrian Rus rămâne în Italia! Cine este aproape să obțină semnătura românului

Potrivit celor de la Gazzetta dello Sport, românul ar putea semna cu o formație din Serie B. Este vorba de Spezia, grupare care are un singur punct după primele două runde din al doilea eșalon al Italiei. Acesta se află în ultimul an de contract cu cei de la Pisa, însă verdictul antrenorului a fost clar: trebuie să plece.

Cu o cotă de piață de 1,2 milioane de euro, Rus a fost în trecut și pe lista patronului celor de la FCSB, Gigi Becali. În vara anului 2022, finanțatorul roș-albaștrilor și-a arătat simpatia față de fundașul român, dar în cele din urmă pe postul acela a fost ales Joyskim Dawa.

Din august 2022 se află Adrian Rus la Pisa. El a fost și împrumutat la Pafos și în total a adunat nu mai puțin de 42 de apariții în tricoul italienilor, reușind să marcheze de două ori. Un milion de euro este suma plătită de Pisa pentru transferul fundașului venit de la Videoton.

Reclamă
Reclamă

Gigi Becali a anunțat că este în căutarea unui fundaș central

Imediat după remiza cu CFR Cluj, Gigi Becali a anunțat că este în căutarea unui fundaș central, fiind nemulțumit de evoluțiile inconstante ale lui Mihai Popescu. Având în vedere faptul că Dawa nu este încă apt de joc, patronul campioanei României a transmis că Adrian Rus rămâne o variantă pentru postul de fundaș central.

„Am găsit azi fundaș, pe Rus, îmi cere impresarul 100.000, voi sunteți nebuni înseamnă, că ați luat-o razna. Eu îl transfer pe impresar, în loc să zică mersi că clientul lui găsește echipă. Ce e asta, e stăpân de sclavi? Atunci îi dau lui bani și să vină gratis, fără bani, că te vinde sclav impresarul.

Nu sunteți sănătoși și i-am închis telefonul. Mijlocaș nu mai are rost, am 4 și Chiricheș, care nu mai joacă. Probabil în iarnă mai luăm unul când pleacă Edjouma”, a spus Gigi Becali.

Val de anchete după ce o fetiţă de 4 ani a fost muşcată de o maimuţă la o grădină zoologică din SuceavaVal de anchete după ce o fetiţă de 4 ani a fost muşcată de o maimuţă la o grădină zoologică din Suceava
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ce pronostic dai pentru România - Canada?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Reclamă
Un livrator străin, în comă după ce a fost bătut cu un lemn în Cluj-Napoca
Observator
Un livrator străin, în comă după ce a fost bătut cu un lemn în Cluj-Napoca
Cristi Balaj îi propune lui Gigi Becali un fundaș de la CFR Cluj. „L-au mai vrut cei de la FCSB”. Exclusiv
Fanatik.ro
Cristi Balaj îi propune lui Gigi Becali un fundaș de la CFR Cluj. „L-au mai vrut cei de la FCSB”. Exclusiv
18:39
UPDATEUltimele ore de mercato din vara lui 2025! Mutări spectaculoase pe bandă rulantă
18:30
Fundaș pentru Gigi Becali! Ofertă neașteptată pentru campioana României de la o rivală din Liga 1
18:24
Liverpool mai dă o lovitură după transferul lui Isak. “Cormoranii”, cheltuieli de peste 500 de milioane €
18:19
EXCLUSIVRăsturnare de situaţie în cazul lui Daniel Bîrligea! Decizia luată de staff-ul naţionalei
17:59
Dennis Man, considerat o “țeapă” de presa din Olanda. Lista pe care a fost pus românul după startul de la PSV
17:36
Decizia luată de Gigi Becali, după ce l-a scos din lot pe Vlad Chiricheș + Anunț despre viitorul lui Edjouma
Vezi toate știrile
1 VIDEOAlex Musi a fost în tribune la FCSB – Aberdeen 3-0! Gestul pe care l-a făcut Gigi Becali atunci când l-a văzut 2 Dorinel Munteanu, ofertă surpriză din România! Răspunsul a venit pe loc 3 Jucătorul care le-a atras atenția specialiștilor după Dinamo – Hermannstadt: “Începe să-l facă uitat” 4 Dennis Man, protagonist într-o seară “neagră” pentru PSV. De 57 de ani nu s-a mai întâmplat așa ceva 5 Mirel Rădoi, reacţie dură după Botoşani – Universitatea Craiova 1-1: “N-am crezut că mai văd aşa ceva în 2025” 6 Gigi Becali a anunţat un transfer de urgenţă la FCSB, după meciul cu CFR Cluj
Citește și
Cele mai citite
Anca Surdu, detalii în premieră despre relaţia cu Denis Alibec. Cum a putut să comenteze declaraţiile lui Gigi BecaliAnca Surdu, detalii în premieră despre relaţia cu Denis Alibec. Cum a putut să comenteze declaraţiile lui Gigi Becali
Alex Musi a fost în tribune la FCSB – Aberdeen 3-0! Gestul pe care l-a făcut Gigi Becali atunci când l-a văzutAlex Musi a fost în tribune la FCSB – Aberdeen 3-0! Gestul pe care l-a făcut Gigi Becali atunci când l-a văzut
Varga i-a dat răspunsul lui Becali, după ce patronul FCSB-ului a oferit 4 milioane de euro pentru Louis MunteanuVarga i-a dat răspunsul lui Becali, după ce patronul FCSB-ului a oferit 4 milioane de euro pentru Louis Munteanu
Scoţienii care au ajuns în Bucureşti au fost şocaţi! Ce i-a uimit: “Uitați-vă numai la ea!”Scoţienii care au ajuns în Bucureşti au fost şocaţi! Ce i-a uimit: “Uitați-vă numai la ea!”