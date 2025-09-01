Care e echipa favorită să îl transfere pe Adrian Rus, jucător dorit şi de Gigi Becali - Antena Sport

Adrian Rus, unul dintre fotbaliștii doriți în trecut de Gigi Becali, este la un pas de a-și găsi echipă. Scos din lot de cei de la Pisa, jucătorul cu 22 de selecții la naționala României este în negocieri avansate cu o altă echipă din Italia. Iată cine este aproape de a-l convinge pe fundașul de 29 de ani.

Adrian Rus are zilele numărate la Pisa, formație care a promovat la finalul sezonului trecut în Serie A. Internaționalul român a fost aproape de un transfer la Sampdoria, dar presa din Italia a scris că mutarea a picat în ultimul moment, din motive strict financiare.

Adrian Rus rămâne în Italia! Cine este aproape să obțină semnătura românului

Potrivit celor de la Gazzetta dello Sport, românul ar putea semna cu o formație din Serie B. Este vorba de Spezia, grupare care are un singur punct după primele două runde din al doilea eșalon al Italiei. Acesta se află în ultimul an de contract cu cei de la Pisa, însă verdictul antrenorului a fost clar: trebuie să plece.

Cu o cotă de piață de 1,2 milioane de euro, Rus a fost în trecut și pe lista patronului celor de la FCSB, Gigi Becali. În vara anului 2022, finanțatorul roș-albaștrilor și-a arătat simpatia față de fundașul român, dar în cele din urmă pe postul acela a fost ales Joyskim Dawa.

Din august 2022 se află Adrian Rus la Pisa. El a fost și împrumutat la Pafos și în total a adunat nu mai puțin de 42 de apariții în tricoul italienilor, reușind să marcheze de două ori. Un milion de euro este suma plătită de Pisa pentru transferul fundașului venit de la Videoton.