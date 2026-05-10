“E deja a patra întrebare”. Cristi Chivu s-a săturat când a vorbit cu jurnaliștii despre Jose Mourinho

Cristi Chivu a fost întrebat după victoria Interului său contra lui Lazio, scor 3-0, ce părere are despre declarațiile recente ale lui Jose Mourinho despre el și echipa sa. Atunci când jurnaliștii au încercat să insiste pe subiectul “The Special One”, antrenorul român a părut vizibil iritat de încercarea presei de a scoate declarații de la el.

Inter a defilat în campionat la o săptămână după ce a cucerit titlul cu numărul 21 din Serie A. “Nerazzurrii” s-au impus cu 3-0 cu Lazio grație golurilor marcate de Lautaro Martinez, Petar Sucic și Henrikh Mkhitaryan. Din minutul 59, trupa lui Maurizio Sarri a jucat în 10 după eliminarea lui Alessio Romagnoli.

Chivu s-a săturat de întrebări despre Mourinho

După meci, Chivu a mers să dea declarații, iar antrenorul român nu a scăpat fără să fie întrebat de ce a spus Mourinho. După ce românul a câștigat al 21-lea Scudetto din istoria lui Inter, portughezul l-a lăudat, însă a și menționat că niciun jucător din actuala echipă nu și-ar fi găsit loc în formația care a câștigat “tripla” din 2010, atunci când “The Special One” era pe bancă și “tricolorul” pe teren.

Chivu nu a vrut însă să intre în polemici și a oferit un răspuns diplomat, menționând că ambele echipe ale Interului, atât cea din 2026, cât și cea din 2010, au creat bucurie suporterilor. Lucrurile s-au schimbat când antrenorul din Reșița a fost întrebat dacă a vorbit recent cu Mourinho, moment în care tehnicianul din Serie A a părut iritat că primește constant întrebări despre mentorul său.

“Va trebui să-l întrebați pe el despre ce a spus… Mie îmi place această echipă și am avut norocul să fac parte și din cealaltă. Sunt sigur că nu există nicio comparație. Vremurile s-au schimbat, au trecut 16 ani.