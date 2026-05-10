“E deja a patra întrebare”. Cristi Chivu s-a săturat când a vorbit cu jurnaliștii despre Jose Mourinho

Cristi Chivu a fost întrebat după victoria Interului său contra lui Lazio, scor 3-0, ce părere are despre declarațiile recente ale lui Jose Mourinho despre el și echipa sa. Atunci când jurnaliștii au încercat să insiste pe subiectul “The Special One”, antrenorul român a părut vizibil iritat de încercarea presei de a scoate declarații de la el.
Inter a defilat în campionat la o săptămână după ce a cucerit titlul cu numărul 21 din Serie A. “Nerazzurrii” s-au impus cu 3-0 cu Lazio grație golurilor marcate de Lautaro Martinez, Petar Sucic și Henrikh Mkhitaryan. Din minutul 59, trupa lui Maurizio Sarri a jucat în 10 după eliminarea lui Alessio Romagnoli.
Chivu s-a săturat de întrebări despre Mourinho
După meci, Chivu a mers să dea declarații, iar antrenorul român nu a scăpat fără să fie întrebat de ce a spus Mourinho. După ce românul a câștigat al 21-lea Scudetto din istoria lui Inter, portughezul l-a lăudat, însă a și menționat că niciun jucător din actuala echipă nu și-ar fi găsit loc în formația care a câștigat “tripla” din 2010, atunci când “The Special One” era pe bancă și “tricolorul” pe teren.
Chivu nu a vrut însă să intre în polemici și a oferit un răspuns diplomat, menționând că ambele echipe ale Interului, atât cea din 2026, cât și cea din 2010, au creat bucurie suporterilor. Lucrurile s-au schimbat când antrenorul din Reșița a fost întrebat dacă a vorbit recent cu Mourinho, moment în care tehnicianul din Serie A a părut iritat că primește constant întrebări despre mentorul său.
“Va trebui să-l întrebați pe el despre ce a spus… Mie îmi place această echipă și am avut norocul să fac parte și din cealaltă. Sunt sigur că nu există nicio comparație. Vremurile s-au schimbat, au trecut 16 ani.
Sunt convins că atât Interul acela, cât și acesta aduc multă bucurie fanilor noștri, iar asta e cel mai important lucru. Hai să vorbim despre ce am făcut anul acesta: am câștigat un Scudetto, avem o finală de jucat peste patru zile.
(n.r. Dar ți-a scris Mourinho?) Aș vorbi despre Kolarov sau despre alți antrenori pe care îi avem. Asta e deja a patra întrebare despre Mourinho. Ceea ce ne spunem rămâne între noi“, a spus antrenorul român, potrivit fcinternews.it.
Pentru formația din Lombardia urmează finala Cupei Italiei contra lui Lazio de săptămâna viitoare. Dacă Inter se impune în finala Cupei Italiei contra lui Lazio, atunci Chivu va deveni primul antrenor al “nerazzurrilor” care face eventul de la Jose Mourinho încoace, din 2010.
