Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Gabi Balint, despre plecarea lui Mirel Rădoi de la Universitatea Craiova: "Au fost niște confruntări 100%" - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Gabi Balint, despre plecarea lui Mirel Rădoi de la Universitatea Craiova: “Au fost niște confruntări 100%”

Gabi Balint, despre plecarea lui Mirel Rădoi de la Universitatea Craiova: “Au fost niște confruntări 100%”

Radu Constantin Publicat: 12 noiembrie 2025, 21:39

Comentarii
Gabi Balint, despre plecarea lui Mirel Rădoi de la Universitatea Craiova: Au fost niște confruntări 100%

Gabi Balint, în cadrul emisiunii AS.ro LIVE / AS.ro

Plecarea lui Mirel Rădoi a şocat pe toată lumea. Când toată lumea vede echipa cu şanse pentru titlu, a urmat o serie de meciuri slabe, iar tehnicianul şi-a dat demisia!

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Mirel Rădoi a invocat “presiunea”, dar şi momentele tensionate pe care le-a avut în ultima perioadă pe banca echipei, preferând să se retragă. Gabi Balint nu crede în vorbele lui Rădoi, considerând că el a fost învăţat în cariera de jucător la club, dar şi la naţională, cu presiunea constantă. Totodată, Balint mai crede că Rădoi are şi experienţa unui antrenor bun, deci poate să-şi dozeze furia.

”Sincer, nu cred că acesta este motivul principal, mai sunt și altele. Nu pot să cred faptul că nu a rezistat la presiune, are experiență mare ca jucător, dar și ca antrenor. Mă gândesc că mai sunt și alte probleme. De ce ajungi la concluzia că nu mai reziști? Care sunt problemele care te-au făcut să iei asemenea decizie? Un antrenor mereu are presiune la orice echipă ar fi. De ce se întâmplă pentru a doua oară la Craiova? Și acum trebuie să fie niște cauze care au dus la asemenea decizie. Poate trebuie să se reorienteze în funcție de conducere, în viitor, la o echipă. Înseamnă că nu poate fi supus presiunii de antrenor, dar eu nu cred. Rădoi e un băiat inteligent. Cred că s-au complicat relațiile dintre el și conducere. Au fost niște confruntări 100%. Eu am antrenat, știu ce se întâmplă. Când ajungi să iei o astfel de decizie, ai motive care s-au strâns în timp”, a spus Gabi Balint, potrivit DigiSport.

Rădoi are şi varianta FCSB

Mirel Rădoi a lăsat-o pe Craiova pe locul 4 în Liga 1. El a obţinut calificarea cu echipa olteană în grupa principală Conference League, reuşind şi prima victorie, cu Rapid Viena, în deplasare, înainte de a pleca. Ultimul meci la care Mirel Rădoi a stat pe bancă a fost 1-2 cu UTA, pe Ion Oblemenco.

Potrivit sport.ro, Gigi Becali analizează numirea lui Mirel Rădoi în funcţia de director tehnic la FCSB. Dacă mişcarea se va concretiza, Mirel Rădoi ar fi la FCSB, ierarhic, peste antrenorii Elias Charalambous şi Mihai Pintilii.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va reuşi Universitatea Craiova să ia titlul în acest sezon fără Mirel Rădoi?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Planul lui Nicușor Dan cu SRI și lupta anticorupție, pentru a nu se repeta episodul din 2016
Observator
Planul lui Nicușor Dan cu SRI și lupta anticorupție, pentru a nu se repeta episodul din 2016
Cine este ministrul din guvernul Bolojan care a trecut în declarația de avere cadouri de 40.000 de euro pentru copiii săi. De unde provin banii
Fanatik.ro
Cine este ministrul din guvernul Bolojan care a trecut în declarația de avere cadouri de 40.000 de euro pentru copiii săi. De unde provin banii
0:24 13 nov.
FotoDan Alexa şi Gabi Tamaş au câştigat Asia Express! Suma pe care au primit-o! Cei doi, în lacrimi în finală
23:57
Gigi Becali nu a renunţat la transferurile lui Louis Munteanu şi Emerllahu la FCSB!
23:35
“Mă aştept la un meci foarte greu” Dzeko şi colegii lui, avertizaţi înaintea duelului cu România
23:26
Jannik Sinner, semifinalist la Turneul Campionilor! Victorie lejeră în duelul cu Zverev
23:15
Cornel Dinu, reacţie din spital: “Am avut probleme cu respirația, m-au monitorizat 24 de ore din 24”
22:44
Echipa pe care visează să o antreneze Adrian Mutu: „Aș pleca pe jos până acolo”
Vezi toate știrile
1 Clubul care a evoluat în Liga 1, exclus din toate competițiile din România! De ce s-a ajuns la această situație 2 FotoA murit Horia Moculescu! Compozitorul era mare fan FCSB şi i-a ţinut partea lui Becali în conflictul cu armata 3 FotoNadia Comăneci a vorbit despre plecarea din România la împlinirea vârstei de 64 de ani 4 Amendat de Gigi Becali, Daniel Bîrligea și-a aflat și pedeapsa de la Disciplină. Cât stă suspendat 5 Gigi Becali s-a săturat şi renunţă la un jucător de la FCSB: “Îl dau pe 300.000 de euro ca pe Ştefănescu” 6 Primul jucător de la Universitatea Craiova care i-a mulțumit public lui Mirel Rădoi după demisie: “O plăcere”
Citește și
Cele mai citite
A plecat de la CFR Cluj şi a semnat cu rivalii. De mâine este la clubA plecat de la CFR Cluj şi a semnat cu rivalii. De mâine este la club
Tragedie în fotbalul românesc. Fotbalist mort în accident, în timp ce mergea la stadionTragedie în fotbalul românesc. Fotbalist mort în accident, în timp ce mergea la stadion
Clipe emoţionante la înmormântarea lui Emeric Ienei. Ce a făcut nepoata fostului antrenorClipe emoţionante la înmormântarea lui Emeric Ienei. Ce a făcut nepoata fostului antrenor
Anunţul făcut de UEFA la miezul nopţii după golul de 4-3 anulat lui Brugge cu Barcelona, în prelungiriAnunţul făcut de UEFA la miezul nopţii după golul de 4-3 anulat lui Brugge cu Barcelona, în prelungiri