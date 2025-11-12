Gabi Balint, despre plecarea lui Mirel Rădoi de la Universitatea Craiova: "Au fost niște confruntări 100%" - Antena Sport

Plecarea lui Mirel Rădoi a şocat pe toată lumea. Când toată lumea vede echipa cu şanse pentru titlu, a urmat o serie de meciuri slabe, iar tehnicianul şi-a dat demisia!

Mirel Rădoi a invocat “presiunea”, dar şi momentele tensionate pe care le-a avut în ultima perioadă pe banca echipei, preferând să se retragă. Gabi Balint nu crede în vorbele lui Rădoi, considerând că el a fost învăţat în cariera de jucător la club, dar şi la naţională, cu presiunea constantă. Totodată, Balint mai crede că Rădoi are şi experienţa unui antrenor bun, deci poate să-şi dozeze furia.

”Sincer, nu cred că acesta este motivul principal, mai sunt și altele. Nu pot să cred faptul că nu a rezistat la presiune, are experiență mare ca jucător, dar și ca antrenor. Mă gândesc că mai sunt și alte probleme. De ce ajungi la concluzia că nu mai reziști? Care sunt problemele care te-au făcut să iei asemenea decizie? Un antrenor mereu are presiune la orice echipă ar fi. De ce se întâmplă pentru a doua oară la Craiova? Și acum trebuie să fie niște cauze care au dus la asemenea decizie. Poate trebuie să se reorienteze în funcție de conducere, în viitor, la o echipă. Înseamnă că nu poate fi supus presiunii de antrenor, dar eu nu cred. Rădoi e un băiat inteligent. Cred că s-au complicat relațiile dintre el și conducere. Au fost niște confruntări 100%. Eu am antrenat, știu ce se întâmplă. Când ajungi să iei o astfel de decizie, ai motive care s-au strâns în timp”, a spus Gabi Balint, potrivit DigiSport.

Rădoi are şi varianta FCSB

Mirel Rădoi a lăsat-o pe Craiova pe locul 4 în Liga 1. El a obţinut calificarea cu echipa olteană în grupa principală Conference League, reuşind şi prima victorie, cu Rapid Viena, în deplasare, înainte de a pleca. Ultimul meci la care Mirel Rădoi a stat pe bancă a fost 1-2 cu UTA, pe Ion Oblemenco.

Potrivit sport.ro, Gigi Becali analizează numirea lui Mirel Rădoi în funcţia de director tehnic la FCSB. Dacă mişcarea se va concretiza, Mirel Rădoi ar fi la FCSB, ierarhic, peste antrenorii Elias Charalambous şi Mihai Pintilii.