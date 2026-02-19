Tactica lui Cristi Chivu, făcută praf după eşecul cu Bodo/Glimt: "Nu te poți apăra așa" - Antena Sport

Paolo Di Canio (57 de ani), fostul mare atacant italian din anii 90 şi 2000, a criticat-o pe Inter după eşecul cu Bodo/Glimt, 1-3, din turul play-off-ului pentru optimile Ligii Campionior.

Fostul jucător de la Juventus, Napoli, Milan sau Lazio a scos în evidenţă felul în care s-a apărat echipa lui Chivu, care a dus până la urmă la faliment, într-un meci în care norvegienii s-au distrat pe alocuri cu fundaşii nerazzurrilor.

Paolo Di Canio o critică pe Inter

“Nici nu te poți apăra așa cum ai făcut-o. Așa cum te-ai comportat în repriza secundă, cu un ritm diferit, mai puțin agresiv, pe fondul unei stări de oboseală, nu pierzi așa două mingi. Ar fi trebuit să fii mai puțin deschis.

Juve a câștigat împotriva lui Bodo pentru că s-a apărat mai întâi și apoi a creat spații. 2-1 ar fi fost altceva. În prima manșă, Inter ar fi trebuit să marcheze imediat. În meciul retur, va fi o bătălie.

Chivu a demonstrat că nu are 13 titulari, nu folosește mereu aceiași jucători. Inzaghi i-a făcut pe rezerve să se simtă ca rezerve, folosiți doar atunci când titularii aveau nevoie de odihnă. Chivu are 17 titulari, iar când schimbă, patru dintre ei sunt titulari pentru el. Darmian a jucat astăzi și a făcut-o cu încredere. Vom vedea”, a spus Di Canio.