Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Tactica lui Cristi Chivu, făcută praf după eşecul cu Bodo/Glimt: "Nu te poți apăra așa" - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga Campionilor | Tactica lui Cristi Chivu, făcută praf după eşecul cu Bodo/Glimt: “Nu te poți apăra așa”

Tactica lui Cristi Chivu, făcută praf după eşecul cu Bodo/Glimt: “Nu te poți apăra așa”

Dan Roșu Publicat: 19 februarie 2026, 9:03

Comentarii
Tactica lui Cristi Chivu, făcută praf după eşecul cu Bodo/Glimt: Nu te poți apăra așa

Cristi Chivu, în timpul unui meci - Profimedia Images

Paolo Di Canio (57 de ani), fostul mare atacant italian din anii 90 şi 2000, a criticat-o pe Inter după eşecul cu Bodo/Glimt, 1-3, din turul play-off-ului pentru optimile Ligii Campionior.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Fostul jucător de la Juventus, Napoli, Milan sau Lazio a scos în evidenţă felul în care s-a apărat echipa lui Chivu, care a dus până la urmă la faliment, într-un meci în care norvegienii s-au distrat pe alocuri cu fundaşii nerazzurrilor.

Paolo Di Canio o critică pe Inter

“Nici nu te poți apăra așa cum ai făcut-o. Așa cum te-ai comportat în repriza secundă, cu un ritm diferit, mai puțin agresiv, pe fondul unei stări de oboseală, nu pierzi așa două mingi. Ar fi trebuit să fii mai puțin deschis.

Juve a câștigat împotriva lui Bodo pentru că s-a apărat mai întâi și apoi a creat spații. 2-1 ar fi fost altceva. În prima manșă, Inter ar fi trebuit să marcheze imediat. În meciul retur, va fi o bătălie.

Chivu a demonstrat că nu are 13 titulari, nu folosește mereu aceiași jucători. Inzaghi i-a făcut pe rezerve să se simtă ca rezerve, folosiți doar atunci când titularii aveau nevoie de odihnă. Chivu are 17 titulari, iar când schimbă, patru dintre ei sunt titulari pentru el. Darmian a jucat astăzi și a făcut-o cu încredere. Vom vedea”, a spus Di Canio.

Reclamă
Reclamă

Bodo/Glimt – Inter 3-1

Bodo/Glimt a învins miercuri seara, pe teren propriu, scor 3-1, Inter Milano, condusă de Cristian Chivu, în manşa întâi a play-off-ului din Liga Campionilor.

În Norvegia, la o temperatură extremn de scăzută, gazdele au deschis scorul în minutul 20, prin Sondre Fet. Nerrazzurii au replicat prin bara lui Darmian, din minutul 26, şi prin golul egalizator înscris de Pio Esposito, patru minute mai târziu.

Elevii lui Chivu au mai bifat o bară, la şutul lui Lautaro Martinez, din minutul 46, dar cei care au marcat au fost norvegienii. Hauge a făcut 2-1 în minutul 61, iar Hogh a stabilit scorul final, Bodo/Glimt – Inter Milano 3-1 şi calificarea se decide în returul de săptămâna viitoare, din Italia.

Fostul Sidex Galați, scos la vânzare pentru 709 milioane euro. Un miliardar ucrainean, printre cei interesațiFostul Sidex Galați, scos la vânzare pentru 709 milioane euro. Un miliardar ucrainean, printre cei interesați
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Se va califica Inter în optimile Ligii Campionilor, după 1-3 în tur cu Bodo/Glimt?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Momentul când o camionetă zboară peste 30 de metri și se oprește direct într-o casă în SUA: "A fost o nebunie"
Observator
Momentul când o camionetă zboară peste 30 de metri și se oprește direct într-o casă în SUA: "A fost o nebunie"
Motivul pentru care Mirel Rădoi şi-a dat demisia de la Universitatea Craiova: “Nu îmi place să se bage nimeni în ciorba mea!”
Fanatik.ro
Motivul pentru care Mirel Rădoi şi-a dat demisia de la Universitatea Craiova: “Nu îmi place să se bage nimeni în ciorba mea!”
10:55
“N-ai cum să-l aduci”. Mihai Stoica a exclus un jucător din planurile naţionalei pentru barajul cu Turcia
10:31
Reacţia lui Dani Coman, după ce a aflat ce suspendare drastică a primit Radu Petrescu: “Nu-mi dă punctele înapoi”
10:05
Ce salariu va încasa, de fapt, George Puşcaş la Dinamo. Prima de instalare pregătită de “câini”
9:49
Marius Şumudică, intervenţie dură după scandalul dintre Cristiano Bergodi şi Andrei Cordea: “Ce se întâmpla dacă făceam eu?”
9:38
Julia Sauter va concura azi, la ora 20:00, în programul liber de la Jocurile Olimpice 2026
9:29
“Parcă ar fi futsal”. Fabio Capello ştie ce trebuie să facă Cristi Chivu, pentru a o duce pe Inter în optimile Champions League
Vezi toate știrile
1 Ce suspendare uriașă a primit Radu Petrescu, după gafa din Petrolul – FC Argeș 2-1. Decizia luată de CCA 2 N-a stat pe gânduri! Jucătorul care a fost dorit de Rapid şi Craiova, dar a semnat cu FCSB 3 FotoAntrenorul părăsit de Julia Sauter înainte de JO a răbufnit: “Portdrapel care nu ştie un cuvânt în română” 4 Ce suspendări au primit Cristiano Bergodi și Andrei Cordea, după scandalul uriaș din CFR Cluj – U Cluj 5 Foto“Plătesc ca să concurez pentru România!” Julia Sauter muncea la o firmă de catering. Cum le-a cerut ajutor românilor 6 Kyros Vassaras a rupt tăcerea! Verdictul despre greşeala comisă de Radu Petrescu în Petrolul – FC Argeş: “Indiferent de presiune”
Citește și
Cele mai citite
Verdictul lui Cristi Balaj despre faza care a decis meciul Universitatea Craiova – FCSB 2-2Verdictul lui Cristi Balaj despre faza care a decis meciul Universitatea Craiova – FCSB 2-2
Ce suspendare uriașă a primit Radu Petrescu, după gafa din Petrolul – FC Argeș 2-1. Decizia luată de CCACe suspendare uriașă a primit Radu Petrescu, după gafa din Petrolul – FC Argeș 2-1. Decizia luată de CCA
Prima victimă după Universitatea Craiova. Gigi Becali îl scoate din echipă!Prima victimă după Universitatea Craiova. Gigi Becali îl scoate din echipă!
Jucătorul făcut praf de Gigi Becali după eliminarea FCSB-ului din Cupă: “Nu mai e fotbalist”Jucătorul făcut praf de Gigi Becali după eliminarea FCSB-ului din Cupă: “Nu mai e fotbalist”