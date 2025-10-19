Cristi Borcea, mesaj războinic înaintea derby-ului Dinamo - Rapid: „Ne dăm examenul”. Pe ce jucător mizează - Antena Sport

Cristi Borcea a transmis un mesaj războinic înaintea derby-ului Dinamo – Rapid, din etapa a 13-a a Ligii 1. Partida „de foc” se va disputa azi, de la ora 20:30, pe Arena Națională.

Fostul patron al „câinilor” a declarat că pentru echipa lui Zeljko Kopic, duelul cu giuleștenii reprezintă marele „examen” din acest sezon. Rapid are 25 de puncte, în timp ce Dinamo are 23, înaintea confruntării de pe cel mai mare stadion al țării.

Cristi Borcea, mesaj războinic înaintea derby-ului Dinamo – Rapid

Cristi Borcea s-a declarat convins că Dinamo nu va pierde duelul cu Rapid. Fostul patron din Ștefan cel Mare a declarat că în cazul unui succes, „câinii” iau o opțiune serioasă pentru clasarea pe podium la finalul sezonului.

Totodată, Cristi Borcea a spus că va miza pe Cătălin Cîrjan la meciul cu Rapid. Acesta a avut doar cuvinte de laudă la adresa căpitanului lui Dinamo.

„Cu acest meci ne dăm examenul. Sută la sută nu vom pierde! Dacă vom câștiga, vom lua opțiune serioasă pentru a termina în primele trei și a merge în cupele europene în sezonul următor.