Cristi Borcea, mesaj războinic înaintea derby-ului Dinamo - Rapid: „Ne dăm examenul”. Pe ce jucător mizează - Antena Sport

Cristi Borcea, mesaj războinic înaintea derby-ului Dinamo – Rapid: „Ne dăm examenul". Pe ce jucător mizează

Cristi Borcea, mesaj războinic înaintea derby-ului Dinamo – Rapid: „Ne dăm examenul”. Pe ce jucător mizează

Publicat: 19 octombrie 2025, 13:39

Cristi Borcea / Antena Sport

Cristi Borcea a transmis un mesaj războinic înaintea derby-ului Dinamo – Rapid, din etapa a 13-a a Ligii 1. Partida „de foc” se va disputa azi, de la ora 20:30, pe Arena Națională. 

Fostul patron al „câinilor” a declarat că pentru echipa lui Zeljko Kopic, duelul cu giuleștenii reprezintă marele „examen” din acest sezon. Rapid are 25 de puncte, în timp ce Dinamo are 23, înaintea confruntării de pe cel mai mare stadion al țării. 

Cristi Borcea s-a declarat convins că Dinamo nu va pierde duelul cu Rapid. Fostul patron din Ștefan cel Mare a declarat că în cazul unui succes, „câinii” iau o opțiune serioasă pentru clasarea pe podium la finalul sezonului. 

Totodată, Cristi Borcea a spus că va miza pe Cătălin Cîrjan la meciul cu Rapid. Acesta a avut doar cuvinte de laudă la adresa căpitanului lui Dinamo. 

„Cu acest meci ne dăm examenul. Sută la sută nu vom pierde! Dacă vom câștiga, vom lua opțiune serioasă pentru a termina în primele trei și a merge în cupele europene în sezonul următor. 

Pe cine mizez? Pe Cătălin Cîrjan. Eu am spus de anul trecut și am spus-o și la începutul sezonului. Cel mai constant și cel mai bun jucător din România a fost și este Cîrjan. Cifrele vorbesc! Nu a existat meci în care să nu dea gol, pasă de gol sau să aibă ocazia de a marca”, a declarat Cristi Borcea, conform gsp.ro, înainte de Dinamo – Rapid. 

