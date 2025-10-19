Mihai Rotaru, ironie pentru Gigi Becali: „Poate l-a sunat Mircea Lucescu și pe patronul de la Metaloglobus” - Antena Sport

Mihai Rotaru l-a ironizat pe Gigi Becali după ce FCSB a fost învinsă de Metaloglobus, scor 1-2, în etapa a 13-a din Liga 1. Patronul Universității Craiova a amintit de scandalul care l-a avut în prim plan pe Mircea Lucescu.

Concret, în această săptămână, oltenii au început o tiradă la adresa selecționerului după ce acesta l-a sunat pe Gigi Becali înaintea derby-ului FCSB – Universitatea Craiova 1-0, pentru a-i ura succes acestuia.

Mihai Rotaru, ironie pentru Gigi Becali după Metaloglobus – FCSB 2-1

Mihai Rotaru l-a „înțepat” pe Gigi Becali și a declarat că poate Mircea Lucescu l-a sunat și pe patronul de la Metaloglobus, Imad Kassas, înainte de victoria nou-promovatei cu FCSB.

„E bine ce s-a întâmplat, e un semnal de alarmă pentru toți. Eu îl cunosc pe patronul de la Metaloglobus de 35 de ani. El este fan FCSB. Doctorul este un băiat extraordinar, a făcut o treabă bună.

Posibil l-a sunat pe Imad (n.r. Imad Kassas, patronul Metaloglobus) înainte de meci.