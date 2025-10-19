Mihai Rotaru, ironie pentru Gigi Becali: „Poate l-a sunat Mircea Lucescu și pe patronul de la Metaloglobus” - Antena Sport

Închide meniul
Mihai Rotaru, ironie pentru Gigi Becali: „Poate l-a sunat Mircea Lucescu și pe patronul de la Metaloglobus”

Publicat: 19 octombrie 2025, 12:08

Gigi Becali şi Mihai Rotaru/ Colaj Profimedia, AntenaSport

Mihai Rotaru l-a ironizat pe Gigi Becali după ce FCSB a fost învinsă de Metaloglobus, scor 1-2, în etapa a 13-a din Liga 1. Patronul Universității Craiova a amintit de scandalul care l-a avut în prim plan pe Mircea Lucescu. 

Concret, în această săptămână, oltenii au început o tiradă la adresa selecționerului după ce acesta l-a sunat pe Gigi Becali înaintea derby-ului FCSB – Universitatea Craiova 1-0, pentru a-i ura succes acestuia. 

Mihai Rotaru, ironie pentru Gigi Becali după Metaloglobus – FCSB 2-1 

Mihai Rotaru l-a „înțepat” pe Gigi Becali și a declarat că poate Mircea Lucescu l-a sunat și pe patronul de la Metaloglobus, Imad Kassas, înainte de victoria nou-promovatei cu FCSB. 

E bine ce s-a întâmplat, e un semnal de alarmă pentru toți. Eu îl cunosc pe patronul de la Metaloglobus de 35 de ani. El este fan FCSB. Doctorul este un băiat extraordinar, a făcut o treabă bună. 

Posibil l-a sunat pe Imad (n.r. Imad Kassas, patronul Metaloglobus) înainte de meci. 

Metaloglobus a jucat foarte bine în toate meciurile, a avut o filozofie clară, a jucat un fotbal frumos. Ce a făcut Teja acolo a dat rezultate, până la urmă. Este o echipă care ar fi trebuit să aibă mult mai multe puncte decât are în acest moment”, a declarat Mihai Rotaru, conform fanatik.ro. 

În această etapă, Universitatea Craiova a învins-o cu 3-1 pe Unirea Slobozia și a urcat provizoriu pe locul secund din Liga 1. Lider este în continuare Botoșani, cu 28 de puncte, după victoria cu U Cluj, scor 2-0.

