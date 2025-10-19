Adrian Mutu, aproape de revenirea în Liga 1. Clubul care-l vrea pe bancă: „Putem confirma” - Antena Sport

Adrian Mutu e aproape de revenirea pe bancă în Liga 1. U Cluj, echipă rămasă fără antrenor după plecarea lui Ioan Ovidiu Sabău, îl are pe listă pe „Briliant”.

Ioan Ovidiu Sabău a decis să se despartă de clujeni după eșecul din această etapă. U Cluj a fost învinsă de Botoșani pe teren propriu, scor 0-2.

Adrian Mutu, aproape de revenirea în Liga 1: e dorit de U Cluj

Radu Constantea, președintele celor de la U Cluj, a confirmat faptul că una dintre variantele pentru înlocuirea lui Ioan Ovidiu Sabău este Adrian Mutu. „Briliantul” e liber de contract din martie, după despărțirea de Petrolul.

„Analizăm situaţia. Vom avea o şedinţă la club, o să avem anumite discuţii. Încercăm să luăm o decizie cât mai repede posibil. Deocamdată nu aş putea spune că e în pole position (n.r. Bergodi), încercăm să discutăm cu fiecare antrenor.

Să avem şi un antrenor care să se potrivească. Putem confirma că Adrian Mutu este pe listă. Cu siguranţă poate fi o variantă. Noi am avut acea discuţie în urmă cu două săptămâni când am încercat să resuscităm lucrurile din interior.