Adrian Mutu, aproape de revenirea în Liga 1. Clubul care-l vrea pe bancă: „Putem confirma” - Antena Sport

Adrian Mutu, aproape de revenirea în Liga 1. Clubul care-l vrea pe bancă: „Putem confirma"

Adrian Mutu, aproape de revenirea în Liga 1. Clubul care-l vrea pe bancă: „Putem confirma"

Adrian Mutu, aproape de revenirea în Liga 1. Clubul care-l vrea pe bancă: „Putem confirma”

Publicat: 19 octombrie 2025, 14:30

Adrian Mutu, aproape de revenirea în Liga 1. Clubul care-l vrea pe bancă: Putem confirma”

Adrian Mutu / Profimedia Images

Adrian Mutu e aproape de revenirea pe bancă în Liga 1. U Cluj, echipă rămasă fără antrenor după plecarea lui Ioan Ovidiu Sabău, îl are pe listă pe „Briliant”. 

Ioan Ovidiu Sabău a decis să se despartă de clujeni după eșecul din această etapă. U Cluj a fost învinsă de Botoșani pe teren propriu, scor 0-2. 

Adrian Mutu, aproape de revenirea în Liga 1: e dorit de U Cluj 

Radu Constantea, președintele celor de la U Cluj, a confirmat faptul că una dintre variantele pentru înlocuirea lui Ioan Ovidiu Sabău este Adrian Mutu. „Briliantul” e liber de contract din martie, după despărțirea de Petrolul. 

Analizăm situaţia. Vom avea o şedinţă la club, o să avem anumite discuţii. Încercăm să luăm o decizie cât mai repede posibil. Deocamdată nu aş putea spune că e în pole position (n.r. Bergodi), încercăm să discutăm cu fiecare antrenor. 

Să avem şi un antrenor care să se potrivească. Putem confirma că Adrian Mutu este pe listă. Cu siguranţă poate fi o variantă. Noi am avut acea discuţie în urmă cu două săptămâni când am încercat să resuscităm lucrurile din interior. 

Nu m-am gândit la acea decizie luată după un singur meci. Dar ieri a venit şi a spus că nu mai poate să transmită şi nu mai are cu ce să îi ajute pe jucători. Am avut o discuţie că nu ne setăm obiective de un singur meci, încercăm să schimbăm anumite lucruri. 

Important este şi ce simte el. Aştepta o reacţie din partea jucătorilor, nu a venit. Şi a considerat că este mai bine şi pentru el şi pentru club să luăm această decizie. A încercat şi alte metode, a schimbat sistemul, dar mesajul pe care l-a transmis în aceste două săptămâni nu a ajuns la jucători. Ne dorim ca până marţi să avem antrenor”, a declarat Radu Constantea, conform fanatik.ro. 

