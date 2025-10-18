Anunţul lui Gigi Becali despre plecarea lui Charalambous şi Pintilii - Antena Sport

Charalambous şi Pintilii sunt aproape plecaţi de la FCSB. Gigi Becali a lăsat de înţeles că este posibilă despărţirea de cei doi. Este pentru prima oară când Becali vorbeşte în acest sezon despre despărţirea de staff-ul tehnic.
“Aveţi vreun gând apropo de banca tehnică, să faceţi o schimbare?”, a fost întrebarea pusă pentru patron. “Şi pe cine să bag? Să schimbi antrenorul în plină campanie europeană. Stai să vedem… Pintilii mi-a şi spus la ultima bătaie pe care am luat-o: ‘Nea Gigi, poate e bine, să plecăm noi’. Nu înţelege nici el. Eu vorbesc cu Pintilii mai rar, cu MM vorbesc în fiecare zi. MM mi-a zis că aşa antrenamente nu a văzut în viaţa lui, cum s-au antrenat (n.r: atât de bune)“, a spus Becali pentru digisport.ro.
Gigi Becali nu exclude plecarea lui Elias Charalambous şi a lui Mihai Pintilii
Legat de scandările suporterilor, despre demiterea antrenorilor, Gigi Becali a declarat: “Să-şi dea demisia toată echipa”.
Echipa bucureşteană Metaloglobus a învins sâmbătă seara, pe teren propriu, scor 2-1, echipa campioană, FCSB, în etapa a 13-a din Liga 1.
Arbitrul Robert Avram a dictat penalty pentru gazde, în minutul 23, după un duel Cisotti – Ely Fernandes, dar după verificarea VAR decizia a fost anulată. În minutul 32 arbitrul a dictat un nou penalty, pentru FCSB, după un duel între David Irimia şi Bîrligea, iar Florin Tănase a înscris de la punctul cu var, în minutul 34. Bîrligea a trimis în bară, în minutul 45, iar după reluare Metaloglobus a egalat. Ubbink a înscris în minutul 48 şi, cu roş-albaştrii apatici şi fără viziune, echipa lui Mihai Teja a pus presiune pe poarta lui Târnovanu. Baba Alhassan a comis henţ în careu şi arbitrul a dictat penalty pentru gazde, iar Huiban a transformat, în minutul 55.
Campioana a avut un gol anulat la Octavian Popescu, în minutul 62, pentru un fault al lui Olaru, dar nu s-a trezit la realitate. Echipa lui Charalambous nu a jucat nimic deşi a a avut nenumărate cornere, dar nu a produs nici o fază periculoasă şi Metaloglobus a reuşit surpriza campionatului, reuşind prima victorie în Liga 1 chiar împotriva campioanei en-titre.
FCSB e pe locul 12, cu 13 puncte, la 15 puncte de lider şi la cinci puncte de locurile de play-off. Metaloglobus e pe locul 16, ultimul, cu şase puncte.
