Anunţul lui Gigi Becali despre plecarea lui Charalambous şi Pintilii - Antena Sport

Charalambous şi Pintilii sunt aproape plecaţi de la FCSB. Gigi Becali a lăsat de înţeles că este posibilă despărţirea de cei doi. Este pentru prima oară când Becali vorbeşte în acest sezon despre despărţirea de staff-ul tehnic.

“Aveţi vreun gând apropo de banca tehnică, să faceţi o schimbare?”, a fost întrebarea pusă pentru patron. “Şi pe cine să bag? Să schimbi antrenorul în plină campanie europeană. Stai să vedem… Pintilii mi-a şi spus la ultima bătaie pe care am luat-o: ‘Nea Gigi, poate e bine, să plecăm noi’. Nu înţelege nici el. Eu vorbesc cu Pintilii mai rar, cu MM vorbesc în fiecare zi. MM mi-a zis că aşa antrenamente nu a văzut în viaţa lui, cum s-au antrenat (n.r: atât de bune)“, a spus Becali pentru digisport.ro.

Gigi Becali nu exclude plecarea lui Elias Charalambous şi a lui Mihai Pintilii

Legat de scandările suporterilor, despre demiterea antrenorilor, Gigi Becali a declarat: “Să-şi dea demisia toată echipa”.

Echipa bucureşteană Metaloglobus a învins sâmbătă seara, pe teren propriu, scor 2-1, echipa campioană, FCSB, în etapa a 13-a din Liga 1.

Arbitrul Robert Avram a dictat penalty pentru gazde, în minutul 23, după un duel Cisotti – Ely Fernandes, dar după verificarea VAR decizia a fost anulată. În minutul 32 arbitrul a dictat un nou penalty, pentru FCSB, după un duel între David Irimia şi Bîrligea, iar Florin Tănase a înscris de la punctul cu var, în minutul 34. Bîrligea a trimis în bară, în minutul 45, iar după reluare Metaloglobus a egalat. Ubbink a înscris în minutul 48 şi, cu roş-albaştrii apatici şi fără viziune, echipa lui Mihai Teja a pus presiune pe poarta lui Târnovanu. Baba Alhassan a comis henţ în careu şi arbitrul a dictat penalty pentru gazde, iar Huiban a transformat, în minutul 55.