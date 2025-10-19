România - Germania, 14:00, LIVE VIDEO. Tricolorele luptă pentru aur în finala Campionatului European! - Antena Sport

Închide meniul
România - Germania, 14:00, LIVE VIDEO. Tricolorele luptă pentru aur în finala Campionatului European!

Home | Tenis de masă | România – Germania, 14:00, LIVE VIDEO. Tricolorele luptă pentru aur în finala Campionatului European!

România – Germania, 14:00, LIVE VIDEO. Tricolorele luptă pentru aur în finala Campionatului European!

Bogdan Stănescu Publicat: 19 octombrie 2025, 0:46

România – Germania, 14:00, LIVE VIDEO. Tricolorele luptă pentru aur în finala Campionatului European!

Eliza Samara şi Bernadette Szocs vor un nou titlu european pentru România / Profimedia Images

Meciul România – Germania e în direct de la ora 14:00, în AntenaPLAY. Tricolorele înfruntă în ultimul act al Campionatului European pe Echipe la tenis de masă naţionala care le-a învins în finala Europeanului în urmă cu doi ani.

Fetele noastre vor revanşa şi titlul european. În septembrie 2023, naţionala noastră pierdea cu 3-0 cu Germania.

România – Germania, 14:00, LIVE VIDEO

România a obţinut două victorii fantastice, 3-0 cu Olanda în semifinale şi 3-0 cu Slovacia în sferturi, după ce a trecut dramatic în optimi de Serbia, cu 3-2.

Andreea Dragoman, care i-a adus punctul decisiv României cu Serbia, a câştigat ultimul meci atât cu Slovacia, cât şi cu Olanda. Tricolorele sunt în mare formă înaintea finalei.

Germania a câştigat şi ea cu 3-0 disputa cu Portugalia din semifinale. Din echipa Germaniei care a învins România în urmă cu doi ani mai evoluează doar Nina Mittelham. În 2023 ea a învins-o dramatic, cu 3-2 la seturi, pe Andreea Dragoman în finala Europeanului, după ce românca a ratat două mingi de meci. Sabine Winter şi Anne Kaufmann sunt celelalte două jucătoare ale Germaniei cu care tricolorele se vor duela în finala Europeanului.

România – Olanda 3-0, în semifinalele Campionatului European

În direct în AntenaPLAY, România a învins Olanda fără emoţii în semifinalele Campionatului European. Bernadette Szocs a adus primul punct României, după ce a învins-o cu 3-2 la seturi pe Li Jie. Cea mai bună jucătoare din echipa României a avut un meci greu, câştigând cu 14-12 şi 12-10 primul şi al treilea set al duelului cu experimentata jucătoare olandeză de origine chineză. Li a câştigat seturile 2, cu 11-3 şi 4, cu 11-8. În decisiv Bernadette Szocs a avut o evoluţie entuziasmantă, “spulberând-o” pe Li. 11-1 a fost scorul ultimului set al meciului Bernadette Szocs – Li Jie.

După victoria lui Szocs, a venit rândul Elizei Samara să îşi învingă adversara, pe Britt Eerland. Olandeza a câştigat primul set in extremis, cu 13-11, apoi a trebuit să recunoască superioritatea experimentatei jucătoare din naţionala României. 3 seturi la rând pentru Samara, obţinute cu 11-4, 11-8 şi 11-9.

Ca în meciurile cu Slovacia şi Serbia, Andreea Dragoman a închis “balul” pentru România. Un 3-0 fără emoţii pentru ea în disputa cu Shuohan Men (11-8, 11-5 şi 11-5).

