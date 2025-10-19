România - Germania, 14:00, LIVE VIDEO. Tricolorele luptă pentru aur în finala Campionatului European! - Antena Sport

Meciul România – Germania e în direct de la ora 14:00, în AntenaPLAY. Tricolorele înfruntă în ultimul act al Campionatului European pe Echipe la tenis de masă naţionala care le-a învins în finala Europeanului în urmă cu doi ani.

Fetele noastre vor revanşa şi titlul european. În septembrie 2023, naţionala noastră pierdea cu 3-0 cu Germania.

România – Germania, 14:00, LIVE VIDEO

România a obţinut două victorii fantastice, 3-0 cu Olanda în semifinale şi 3-0 cu Slovacia în sferturi, după ce a trecut dramatic în optimi de Serbia, cu 3-2.

Andreea Dragoman, care i-a adus punctul decisiv României cu Serbia, a câştigat ultimul meci atât cu Slovacia, cât şi cu Olanda. Tricolorele sunt în mare formă înaintea finalei.

Germania a câştigat şi ea cu 3-0 disputa cu Portugalia din semifinale. Din echipa Germaniei care a învins România în urmă cu doi ani mai evoluează doar Nina Mittelham. În 2023 ea a învins-o dramatic, cu 3-2 la seturi, pe Andreea Dragoman în finala Europeanului, după ce românca a ratat două mingi de meci. Sabine Winter şi Anne Kaufmann sunt celelalte două jucătoare ale Germaniei cu care tricolorele se vor duela în finala Europeanului.