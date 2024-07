Gabi Iancu ştie unde a greşit Farul, după înfrângerea cu surprinzătoare cu Unirea Slobozia: "Trebuia să jucăm aşa de la început" - Antena Sport

Gabi Iancu ştie unde a greşit Farul, după înfrângerea cu surprinzătoare cu Unirea Slobozia. Echipa lui Gică Hagi a început cu stângul noul sezon din Liga 1 şi a pierdut duelul cu nou-promovata lui Adrian Mihalcea, scor 0-1.

Purece, fostul jucător al celor de la Farul, a fost unicul marcator al partidei. El a înscris în minutul 19.

Gabi Iancu ştie unde a greşit Farul, după înfrângerea cu surprinzătoare cu Unirea Slobozia: „Trebuia să jucăm aşa de la început”

La finalul partidei, Gabi Iancu a recunoscut că echipa sa a început lent jocul, dar a dat vina şi pe ghinion, după ocaziile pe care Farul le-a avut pe final de meci. De asemenea, el consideră că echipa lui Hagi ar fi trebuit să joace încă de la începutul meciului aşa cum a făcut-o pe finalul partidei:

„O echipă care a vrut să demonstreze (n.r. Unirea Slobozia). Noi nu am început bine jocul, am fost lenţi. Am avut şi ghinion pe final cu bara aceea. Avem destul timp să ne revenim pentru meciul de la Galaţi şi să demonstrăm că a fost o greşeală.

Am simţit că sunt în offside (n.r. la golul anulat). Am crezut că îmi dă mai devreme, fundaşul a ieşit şi am rămas în offside.