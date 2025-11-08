Bogdan Andone: "E diferenţă de salarii, e logic că Rapid are jucători mai buni" - Antena Sport

Închide meniul
Bogdan Andone: "E diferenţă de salarii, e logic că Rapid are jucători mai buni"

Bogdan Andone: "E diferenţă de salarii, e logic că Rapid are jucători mai buni"

Bogdan Andone: “E diferenţă de salarii, e logic că Rapid are jucători mai buni”

Radu Constantin Publicat: 8 noiembrie 2025, 22:56

Bogdan Andone: E diferenţă de salarii, e logic că Rapid are jucători mai buni

Bogdan Andone, antrenorul celor de la FC Argeş, crede că diferenţa a fost categorică între Rapid şi formaţia lui. Şi asta ţine de un lucru evident: diferenţa de nivel financiar dintre cele două cluburi.

“Rapid este o echipă pragmatică. Sunt o echipă care se bat cu şanse reale la campionat. Îmi felicit elevii, cred că diferenţa s-a facut la calitatea de execuţie la finalizare. Rapid merită felicitată, a fost echipa mai bună în această seară. E diferenţă de salarii, e logic că sunt jucători mai buni, mai bine plătiţi. E simplu, e alt nivel, e altă valoare!”, a declarat Andone.

Tehnicianul celor de la FC Argeş spune că Rapid este echipa favorită la titlu în acest an. Giuleşetenii, crede el, se vor bate cu Dinamo, Craiova şi FCSB. “Nu întâmplător Dobre este golgheterul campionatului, nu a marcat din penalty, ci din acţiune. Au şi un antrenor foarte bun, care a câştigat campionate. Rapid este un club sănătos, cu suporteri. Craiova este puternică, Dinamo, FCSB va reveni. Şi Botoşaniul e sus. Dar acum Rapid este cea mai pragmatică echipă”, a mai declarat Andone.

Rapid s-a impus cu 2-0

Formaţia FC Rapid a învins, sâmbătă seară, pe teren propriu, cu scorul de 2-0, echipa FC Argeş, într-un meci din etapa a 16-a a Ligii 1.

Golurile au fost marcate de Dobre ’26 şi Paşcanu ’70.

Rapid: Aioani – Onea (Manea ‘86), Paşcanu, Bolgado, Braun – Vulturar, Keita (Grameni ‘86) – Dobre, Christensen (Hromada ’72), Petrila (Micovschi ‘85) – Koljic (Baroan ’71). Antrenor: Constantin Gâlcă

FC Argeş: Lazar – Borţa, Tudose, Garutti, Orozco (R. Popescu ’76)), Briceag – Caio Martins (Matos ’76), Sierra (Luckassen ‘46), Raţă – Moldoveanu (Pîrvu ‘68), Bettaieb (Manole ’90). Antrenor: Bogdan Andone

Cartonaşe galbene: Koljic ’44, Keita ’53 / Luckassen ‘51

Arbitri: Sebastian Colţescu -Daniel Mitruţi, Florian Alexandru Vişan – George Cătălin Roman

Camera VAR: Andrei Chivulete, Eugen Sebastian Gheorghe

Observatori: Nicolae Marodin, Bogdan Buhuş.

