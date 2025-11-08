Vadim Raţă: "Rapidul e CFR-ul de anul trecut!" Mesaj sublim şi pentru fanii giuleşteni - Antena Sport

Închide meniul
Vadim Raţă: "Rapidul e CFR-ul de anul trecut!" Mesaj sublim şi pentru fanii giuleşteni

Radu Constantin Publicat: 8 noiembrie 2025, 22:48

Vadim Raţă: Rapidul e CFR-ul de anul trecut! Mesaj sublim şi pentru fanii giuleşteni

Vadim Rață, înaintea unui meci al naționalei Moldovei/ Profimedia

Vadim Raţă şi FC Argeş a pierdut cu Rapid, scor 2-0. La final de joc, fotbalistul piteştenilor a făcut o comparaţie între CFR şi formaţia din Giuleşti. Mai exact, el a făcut referire la perioada în care trupa antreanată de Dan Petrescu reuşea să se impună fără să aibă multe ocazii.

“Suntem supăraţi. În repriza a doua începusem să controlăm jocul, dar a venit acel gol, care ne-a tăiat şansele. Rapidul este ca CFR-ul de anul tecut. La primele ocazii, ne-au dat două goluri”, a declarat Raţă.

“Rapidul arată ca un lider. Aceşti suporteri minunaţi îi împing de la spate. Acum îşi dau şi viaţa pe teren, e greu cu ei”, a mai spus fotbalistul.

Rapid a trecut de  FC Argeș, scor 2-0, pe Stadionul din Giulești, în etapa 16 din Liga 1. Meciul a fost liveTEXT pe as.ro și în aplicaţia AntenaSport. Trupa lui Costel Gâlcă se află pe primul loc în Superligă, în urma acestei victorii, devansând pe FC Botoșani.

Comentarii


