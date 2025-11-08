"Te pregăteşti de transfer?" Răspunsul lui Mario Tudose, jucătorul dorit de FCSB, Craiova şi Dinamo! - Antena Sport

Mario Tudose (20 de ani), jucător care a fost aproape de un transfer la FCSB în precedentul mercato, a fost întrebat de o posibilă plecare de la FC Argeş.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Tudose e dorit de FCSB, Universitatea Craiova şi Dinamo. El a recunoscut că şi-ar dori să meargă la o echipă mai bună decât FC Argeş, dar nu a putut să spună unde ar vrea să se transfere.

Mario Tudose ar vrea să meargă la o echipă mare din Liga 1: “Toate au bani mulţi, au obiective înalte”

“Tratează fazele cu maximă seriozitate. Au jucători de calitate. Asta a fost povestea meciului.

Am avut şi noi momente bune, din păcate nu am reuşit să marcăm. Dacă marcam un gol cred că intram în meci. Au marcat, am avut bara aia a lui Matos.

La 2-1 am fi încercat să câştigăm meciul. Şi la 2-0 am încercat.