"Te pregăteşti de transfer?" Răspunsul lui Mario Tudose, jucătorul dorit de FCSB, Craiova şi Dinamo! - Antena Sport

“Te pregăteşti de transfer?” Răspunsul lui Mario Tudose, jucătorul dorit de FCSB, Craiova şi Dinamo!

Publicat: 8 noiembrie 2025, 22:47

Mario Tudose în meciul cu Rapid / Sport Pictures

Mario Tudose (20 de ani), jucător care a fost aproape de un transfer la FCSB în precedentul mercato, a fost întrebat de o posibilă plecare de la FC Argeş.

Tudose e dorit de FCSB, Universitatea Craiova şi Dinamo. El a recunoscut că şi-ar dori să meargă la o echipă mai bună decât FC Argeş, dar nu a putut să spună unde ar vrea să se transfere.

Mario Tudose ar vrea să meargă la o echipă mare din Liga 1: “Toate au bani mulţi, au obiective înalte”

“Tratează fazele cu maximă seriozitate. Au jucători de calitate. Asta a fost povestea meciului.

Am avut şi noi momente bune, din păcate nu am reuşit să marcăm. Dacă marcam un gol cred că intram în meci. Au marcat, am avut bara aia a lui Matos.

La 2-1 am fi încercat să câştigăm meciul. Şi la 2-0 am încercat.

(n.r: Te pregăteşti de un transfer?) Nu ştiu. Până în iarnă sunt aici, mă pregătesc la Piteşti. Până atunci mă concentrez aici, vom vedea ce va fi.

(n.r: Dinamo şi Craiova te doresc, pe lângă FCSB) Vă daţi seama că sunt nişte echipe cu nume mari în România. Din punctul meu de vedere, cele mai importante echipe. Orice jucător îşi doreşte să meargă la mai bine, dar nu depinde doar de mine.

(n.r: Ce ar trebui să spună noua echipă ca să te convingă, să mergi acolo?) Din toate aceste 3 echipe, toate au bani mulţi, au obiective înalte, se bat la campionat, vor în cupele europene.

(n.r: Nu ai o echipă preferată?) Nu pot acum, chiar n-am cum (n.r: să spună). Sunt la FC Argeş, e echipa mea. Dacă va fi să plec, voi pleca. Dacă nu, rămân aici, suntem pe locul 5″, a declarat Mario Tudose pentru digisport.ro după Rapid – FC Argeş 2-0.

Rapid – FC Argeş 2-0

Formaţia FC Rapid a învins, sâmbătă seară, pe teren propriu, cu scorul de 2-0, echipa FC Argeş, într-un meci din etapa a 16-a a Ligii 1.

Golurile au fost marcate de Dobre ’26 şi Paşcanu ’70.

Rapid: Aioani – Onea (Manea ‘86), Paşcanu, Bolgado, Braun – Vulturar, Keita (Grameni ‘86) – Dobre, Christensen (Hromada ’72), Petrila (Micovschi ‘85) – Koljic (Baroan ’71). Antrenor: Constantin Gâlcă

FC Argeş: Lazar – Borţa, Tudose, Garutti, Orozco (R. Popescu ’76)), Briceag – Caio Martins (Matos ’76), Sierra (Luckassen ‘46), Raţă – Moldoveanu (Pîrvu ‘68), Bettaieb (Manole ’90). Antrenor: Bogdan Andone

Cartonaşe galbene: Koljic ’44, Keita ’53 / Luckassen ‘51

Arbitri: Sebastian Colţescu -Daniel Mitruţi, Florian Alexandru Vişan – George Cătălin Roman

Camera VAR: Andrei Chivulete, Eugen Sebastian Gheorghe

Observatori: Nicolae Marodin, Bogdan Buhuş.

