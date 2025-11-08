"Nu e ceea ce vrei să vezi" Reacţia lui Max Verstappen, după ce a fost eliminat incredibil din Q1 în calificări! - Antena Sport

Închide meniul
Bogdan Stănescu Publicat: 8 noiembrie 2025, 22:18

Max Verstappen / Profimedia Images

Campionul mondial en-titre Max Verstappen a oferit o primă reacţie, după ce a “reuşit” contraperformanţa istorică de a fi eliminat în Q1 în calificările Marelui Premiu al Braziliei, care s-au văzut în direct pe Antena 3 CNN şi în AntenaPLAY.

Sezonul trecut, pe o ploaie torenţială, Verstappen a plecat de pe locul 17 pe grila de start şi a reuşit să câştige cursa de la Sao Paolo. Va fi extrem de greu pentru el să repete cursa din sezonul trecut, având în vedere forţa pe care a arătat-o Norris, care a câştigat atât cursa de sprint, cât şi calificările din acest weekend.

Max Verstappen: “E puţin neaşteptat, am făcut destule schimbări la maşină”

Nu este ceea ce vrei să vezi”, a declarat Max Verstappen, potrivit formula1.com, după ce a fost eliminat din Q1 în calificările din Brazilia. El va pleca de pe locul 16 pe grila de start în cursa Marelui Premiu al Braziliei, care se va vedea duminică, de la ora 19:00, pe Antena 3 CNN şi în AntenaPLAY.. „Tot weekendul a fost deja destul de dificil, dar este puțin neașteptat, aș spune, după ce am făcut destule schimbări la mașină. Pur și simplu nu răspundea. Nu aveam aderență acolo, așa că a trebuit să o subconduc foarte mult. Pur și simplu nu a funcționat”, a adăugat campionul mondial.

Întrebat dacă el și echipa au fost tentați să schimbe unitatea de putere înainte de cursă, Max Verstappen a răspuns: „Nu neapărat, dar vom analiza toate acestea în seara asta”.

Au fost calificări dezastruoase şi pentru colegul lui Max Verstappen de la Red Bull, Tsunoda, care a fost şi el eliminat din Q1. Tsunoda va pleca de pe locul 19 pe grila de start, în condiţiile în care de pe poziţia a 20-a va pleca în cursă Bortoleto, care nici nu a participat la calificări, după ce şi-a făcut praf monopostul în cursa de sprint.

1 FotoClipe emoţionante la înmormântarea lui Emeric Ienei. Ce a făcut nepoata fostului antrenor 2 Pe ce loc se află Universitatea Craiova, după victoria cu Rapid Viena! Clasamentul din Conference League după 3 etape 3 Dinamo, dată în judecată! Procesul pornit de la un nume de legendă al “câinilor roșii” 4 “Război civil” în vestiarul lui Rayo. Andrei Rațiu, luat la întrebări după o ședință de urgență 5 Mesajul direct al lui Mirel Rădoi pentru Ştefan Baiaram, după Rapid Viena – Craiova 0-1 6 VIDEOIanis Hagi, gol de senzaţie! Fiul lui Gică Hagi, în mare formă înaintea meciurilor naţionalei
