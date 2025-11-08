Cel mai cunoscut impresar din România îl compară pe Rădoi cu Mourinho: "E un Special Mirel!" - Antena Sport

Închide meniul
Cel mai cunoscut impresar din România îl compară pe Rădoi cu Mourinho: "E un Special Mirel!"

Liga 1

Cel mai cunoscut impresar din România îl compară pe Rădoi cu Mourinho: “E un Special Mirel!”

Radu Constantin Publicat: 8 noiembrie 2025, 20:54

Mirel Rădoi / Captură Digi Sport

Mirel Rădoi trăieşte intens fotbalul, iar în meciul cu Rapid Viena tehnicianul s-a trezit în tribune, după ce a primit cartonaş roşu. El a certat un jucător al adversarilor, iar arbitrul l-a eliminat.

Giovanni Becali îl compară pe Mirel Rădoi, cu prietenul lui Jose Mourinho. Un alt antrenr cu care românul s-ar puea compara este Antonio Conte. Ce au toţi trei în comun? Nebunia cu care trăiesc fotbalul, potrivit fostului impresar.

“Când se agită Mirel, le dă forță jucătorilor! Când Mirel se ia de un adversar, jucătorii capătă forță. Toate astea au repercusiuni, le iei spre bine sau spre rău. Poate că el nu mai poate să se controleze în momentul acela. Știți de ce Mourinho este number one sau the Special One? Pentru asta! A venit la Chelsea, ei nu mai luaseră de foarte mult niciun campionat, dar a venit Mourinho și au luat două campionate.

(n.r. – Și Rădoi e un Special Rădoi?) Ceva de genul, așa cred. E un Special Mirel! Ceea ce face Mirel acum s-ar putea să nu facă la o altă echipă. Dacă merge în Arabia… Mirel poate să aibă Arabia când vrea, el trebuie să aibă un parcurs care să îl ducă la o echipă din Europa. Nu spun în Top 5, ci la o echipă tare din Turcia. Pe Conte l-ați văzut? Câte campionate a luat? Cu Juventus, cu Inter, cu Napoli, în Anglia… Uitați-vă ce face el pe bancă! Mirel seamănă leit cu Conte. Și Conte se ia de jucătorii adverși!”, a spus Giovanni Becali, potrivit fanatik.ro.

 

