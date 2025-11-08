"Asta ne-a lipsit sezonul trecut" Reacţia lui Alex Paşcanu, după ce a marcat pentru Rapid! - Antena Sport

Alex Paşcanu (27 de ani) a înscris pentru Rapid în meciul câştigat de giuleşteni cu FC Argeş, cu 2-0. Victoria a dus-o pe Rapid pe primul loc. Giuleştenii au acum 35 de puncte, cu 3 mai multe decât formaţia aflată pe 2, FC Botoşani.

Paşcanu a vorbit despre golul pe care l-a marcat, despre faptul că Rapid e acum o echipă în adevăratul sens al cuvântului şi despre faptul că şi-ar fi dorit să fie şi el convocat la naţională.

Alex Paşcanu: “Ne-am format ca echipă”

“(n.r: «Torpila», care este povestea ei?) M-a prins faza un pic mai avansat, am zis să îmi încerc norocul.

Am încredere în şutul meu. O să încerc de fiecare dată când o să am ocazia. Nu prea am mai avut ocazia.

Asta cu statistica, nu ştiu ce să zic… Am avut mai multe ocazii. Am făcut un meci bun. Am ţinut mingea, am ştiut când să fragmentăm jocul. Ne-am apărat bine la fazele fixe, lucru pe care n-am ştiut să îl facem în ultimul meci. Suntem fericiţi.