"Asta ne-a lipsit sezonul trecut" Reacţia lui Alex Paşcanu, după ce a marcat pentru Rapid! - Antena Sport

Alex Paşcanu (27 de ani) a înscris pentru Rapid în meciul câştigat de giuleşteni cu FC Argeş, cu 2-0. Victoria a dus-o pe Rapid pe primul loc. Giuleştenii au acum 35 de puncte, cu 3 mai multe decât formaţia aflată pe 2, FC Botoşani.
Paşcanu a vorbit despre golul pe care l-a marcat, despre faptul că Rapid e acum o echipă în adevăratul sens al cuvântului şi despre faptul că şi-ar fi dorit să fie şi el convocat la naţională.
Alex Paşcanu: “Ne-am format ca echipă”
“(n.r: «Torpila», care este povestea ei?) M-a prins faza un pic mai avansat, am zis să îmi încerc norocul.
Am încredere în şutul meu. O să încerc de fiecare dată când o să am ocazia. Nu prea am mai avut ocazia.
Asta cu statistica, nu ştiu ce să zic… Am avut mai multe ocazii. Am făcut un meci bun. Am ţinut mingea, am ştiut când să fragmentăm jocul. Ne-am apărat bine la fazele fixe, lucru pe care n-am ştiut să îl facem în ultimul meci. Suntem fericiţi.
(n.r: Aveţi ceva din CFR?) Jucăm amândouă în vişiniu.
(n.r: Sunteţi o echipă pragmatică) Asta ne-a lipsit sezonul trecut. Ăsta e principalul nostru atu, că ne-am format ca echipă. Era greu, în fiecare săptămână venea câte un jucător. Acum suntem aproape acelaşi vestiar ca în sezonul trecut şi se vede asta. Te uiţi şi la echipele mari, când aduc mulţi jucători durează să formeze o echipă.
(n.r: Antrenorul vă ceartă non-stop) Avem multe lucruri de îmbunătătit. Nu cred că am făcut un meci perfect cap-coadă sezonul ăsta. Mai avem foarte mult de muncă, trebuie să tragem zi de zi şi cu siguranţă vor veni şi rezultatele.
(n.r: despre convocările la naţională. Te aşteptai să fii pe listă?) Da, eu am primit un mesaj pe whatsapp. Toţi jucătorii asta îşi doresc, să joace la echipa naţională. E cea mai mare motivaţie ca fotbalist.
(n.r: Eşti dezamăgit, mai ales că avem mari probleme la nivelul fundaşilor centrali?) Nu sunt dezamăgit. Eu ştiu că dau totul, până la urmă mai mult nu pot să fac”, a declarat Alex Paşcanu pentru digisport.ro după Rapid – FC Argeş 2-0.
Rapid – FC Argeş 2-0
Formaţia FC Rapid a învins, sâmbătă seară, pe teren propriu, cu scorul de 2-0, echipa FC Argeş, într-un meci din etapa a 16-a a Ligii 1.
Golurile au fost marcate de Dobre ’26 şi Paşcanu ’70.
Rapid: Aioani – Onea (Manea ‘86), Paşcanu, Bolgado, Braun – Vulturar, Keita (Grameni ‘86) – Dobre, Christensen (Hromada ’72), Petrila (Micovschi ‘85) – Koljic (Baroan ’71). Antrenor: Constantin Gâlcă
FC Argeş: Lazar – Borţa, Tudose, Garutti, Orozco (R. Popescu ’76)), Briceag – Caio Martins (Matos ’76), Sierra (Luckassen ‘46), Raţă – Moldoveanu (Pîrvu ‘68), Bettaieb (Manole ’90). Antrenor: Bogdan Andone
Cartonaşe galbene: Koljic ’44, Keita ’53 / Luckassen ‘51
Arbitri: Sebastian Colţescu -Daniel Mitruţi, Florian Alexandru Vişan – George Cătălin Roman
Camera VAR: Andrei Chivulete, Eugen Sebastian Gheorghe
Observatori: Nicolae Marodin, Bogdan Buhuş.
