Santa Clara - Sporting 1-1. Campioana vrea să revină pe primul loc - Antena Sport

Meciul Santa Clara – Sporting e în direct în AntenaPLAY sâmbătă, de la ora 22:30. Meciul se poate vedea în format LIVE VIDEO pe AS.ro şi în aplicaţia AntenaSport.
Cu o victorie, campioana Sporting va reveni pe primul loc. În acest moment, Sporting e pe 2, cu 25 de puncte, la 3 puncte în spatele liderului FC Porto.
Santa Clara – Sporting 1-1 LIVE VIDEO
Min. 32: Santa Clara – Sporting 1-1! Pedro Goncalves a egalat cu o lovitură de cap, după o centrare a lui Catamo
Min 5: Santa Clara – Sporting 1-0! Vinicius Lopes a înscris după o centrare foarte bună a lui Wendel
Min. 1: A început partida!
Echipele de start:
Santa Clara (3-5-2): Batista – Rocha, Venancio, Lima – Soares, Adriano, Ferreira, Lobo Araujo, Victor – Vinicius Lopes, Wendel Antrenor: Vasco Matos
Sporting (4-2-3-1): Silva – M. Araujo, Inacio, Diomande, Fresneda – Hjulmand, Simoes – Pedro Goncalves, Trincao, Catamo – Luis Suarez Antrenor: Rui Borges
