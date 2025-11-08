Santa Clara - Sporting 1-1. Campioana vrea să revină pe primul loc - Antena Sport

Meciul Santa Clara – Sporting e în direct în AntenaPLAY sâmbătă, de la ora 22:30. Meciul se poate vedea în format LIVE VIDEO pe AS.ro şi în aplicaţia AntenaSport.

Cu o victorie, campioana Sporting va reveni pe primul loc. În acest moment, Sporting e pe 2, cu 25 de puncte, la 3 puncte în spatele liderului FC Porto.

Santa Clara – Sporting 1-1 LIVE VIDEO

Min. 32: Santa Clara – Sporting 1-1! Pedro Goncalves a egalat cu o lovitură de cap, după o centrare a lui Catamo

Min 5: Santa Clara – Sporting 1-0! Vinicius Lopes a înscris după o centrare foarte bună a lui Wendel

Min. 1: A început partida!