Sidney Crosby a revenit după accidentarea suferită la Jocurile Olimpice! Ovechkin a ajuns la borna 999

Alex Masgras Publicat: 19 martie 2026, 17:24

Sidney Crosby / Getty Images

Sidney Crosby, căpitanul selecţionatei Canadei şi al echipei Pittsburgh Penguins, a disputat miercuri seara primul său meci în Liga profesionistă nord-americană de hochei pe gheaţă (NHL) după participarea la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Crosby a ratat precedentele 11 meciuri după o accidentare suferită în cursul partidei Canada – Cehia (4-3), din sferturile de finală ale JO 2026, care l-a împiedicat să joace apoi în semifinale şi în finala pierdută la limită în faţa echipei Statelor Unite (1-2).

Deşi a reuşit un gol şi o pasă decisivă în meciul de miercuri, hocheistul canadian nu a putut-o ajuta pe Pittsburgh Penguins să evite înfrângerea pe patinoarul formaţiei Carolina Hurricanes (scor 5-6 după prelungiri).

Gazdele au marcat golul victoriei cu 29 de secunde înainte de finalul prelungirilor, prin Sean Walker.

Tot noaptea trecută, Washington Capitals a câştigat cu 4-1 meciul cu Ottawa Senators. Alex Ovechkin a deschis scorul, iar rusul a ajuns la 999 de goluri în NHL (sezonul regulat + play-off).

Reclamă
Reclamă

Hocheiul din NHL continuă LIVE în AntenaPLAY. Duminică, de la ora 04:00, va avea loc meciul Tampa Bay Lightning – Edmonton Oilers. Tot duminică, de la ora 18:30, se joacă Colorado Avalanche – Washington Capitals.

Rezultate:

Momentul în care 3 persoane din Teleorman au fost spulberate intenţionat de un şofer. Un bărbat este în comăMomentul în care 3 persoane din Teleorman au fost spulberate intenţionat de un şofer. Un bărbat este în comă
Reclamă
  • New York Rangers – New Jersey Devils 3-6
  • Washington Capitals – Ottawa Senators 4-1
  • Calgary Flames – St Louis Blues 2-1, după şuturile de departajare
  • Anaheim Ducks – Philadelphia Flyers 2-3, după prelungiri
  • Colorado Avalanche – Dallas Stars 1-2, după şuturile de departajare
  • Carolina Hurricanes – Pittsburgh Penguins 6-5, după prelungiri
Reclamă
Recomandări

Cine poate fi eroul României în meciul de baraj cu Turcia?

Militarul care a călcat intenţionat şi a omorât un câine a fost reţinut. Câţi ani de închisoare riscă
Observator
De ce nu se suportă deloc fanii Craiovei cu cei ai lui Dinamo. Rivalitatea e uriașă
Fanatik.ro
17:19

VideoAntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 19 martie
17:05

Daniel Pancu a spus totul despre Turcia, înaintea barajului cu România: „E o echipă vulnerabilă”
16:50

EXCLUSIVClubul uriaş care şi-a trimis directorul sportiv să-l vadă pe Marius Marin! “Ar fi ideal pentru noi”
16:39

Turcia – România 32-37. “Tricolorii”, victorie importantă în manşa tur a calificărilor la CM. Scorul putea fi şi mai mare
16:33

Ianis Zicu a anunţat cu ce echipă se va duela Farul într-un amical: “Aş vrea să joc cu Barca sau cu Real”
16:27

Ce transfer face Cristi Chivu la Inter! Jucătorul care a spus “DA”. Anunţul făcut de Gazzetta dello Sport
1 FotoValeriu Argăseală, apariție publică rară la alegerile FRF. Cum arată acum președintele FCSB-ului, grav bolnav 2 Venea gratis la Universitatea Craiova, dar Mihai Rotaru l-a refuzat. Acum Manchester United îl transferă! 3 Noua regulă din Champions League va fi folosită în premieră în sferturi! Barcelona e dezavantajată 4 Veste proastă pentru Zeljko Kopic înaintea derby-ului cu Craiova! Dinamo a pierdut un jucător important 5 Tragedie în familia lui Costel Gâlcă. Clubul Rapid a anunţat decesul: “Pierdere dureroasă” 6 Constantin Budescu se întoarce în fotbalul românesc. Cu ce echipă bate palma
Au fost contestate alegerile FRF și a venit decizia TAS. Ce lovitură pentru Răzvan BurleanuAu fost contestate alegerile FRF și a venit decizia TAS. Ce lovitură pentru Răzvan Burleanu
Schimbare revoluţionară în Liga 1! Formatul campionatului ar putea fi modificat! Anunţul LPFSchimbare revoluţionară în Liga 1! Formatul campionatului ar putea fi modificat! Anunţul LPF
Decizia luată de UEFA în privinţa lui Istvan Kovacs, după gafa uriaşă din Rapid – Dinamo 3-2Decizia luată de UEFA în privinţa lui Istvan Kovacs, după gafa uriaşă din Rapid – Dinamo 3-2
Valeriu Argăseală, apariție publică rară la alegerile FRF. Cum arată acum președintele FCSB-ului, grav bolnavValeriu Argăseală, apariție publică rară la alegerile FRF. Cum arată acum președintele FCSB-ului, grav bolnav