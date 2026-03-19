Sidney Crosby a revenit după accidentarea suferită la Jocurile Olimpice! Ovechkin a ajuns la borna 999

Sidney Crosby, căpitanul selecţionatei Canadei şi al echipei Pittsburgh Penguins, a disputat miercuri seara primul său meci în Liga profesionistă nord-americană de hochei pe gheaţă (NHL) după participarea la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina.

Crosby a ratat precedentele 11 meciuri după o accidentare suferită în cursul partidei Canada – Cehia (4-3), din sferturile de finală ale JO 2026, care l-a împiedicat să joace apoi în semifinale şi în finala pierdută la limită în faţa echipei Statelor Unite (1-2).

Deşi a reuşit un gol şi o pasă decisivă în meciul de miercuri, hocheistul canadian nu a putut-o ajuta pe Pittsburgh Penguins să evite înfrângerea pe patinoarul formaţiei Carolina Hurricanes (scor 5-6 după prelungiri).

Gazdele au marcat golul victoriei cu 29 de secunde înainte de finalul prelungirilor, prin Sean Walker.

Tot noaptea trecută, Washington Capitals a câştigat cu 4-1 meciul cu Ottawa Senators. Alex Ovechkin a deschis scorul, iar rusul a ajuns la 999 de goluri în NHL (sezonul regulat + play-off).