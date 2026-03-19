Ianis Zicu a anunţat cu ce echipă se va duela Farul într-un amical: “Aş vrea să joc cu Barca sau cu Real”

Antrenorul Farului, Ianis Zicu (42 de ani), a anunţat că echipa lui va disputa un amical, în deplasare, în timpul pauzei generate de meciurile echipelor naţionale.
Zicu a transmis că Farul va disputa un amical cu Ludogoreţ, în deplasare. El a făcut show la conferinţa de presă, glumind că ar vrea ca Farul să joace amicale cu Barcelona şi Real Madrid, lucru imposibil.
“Amical cu altă echipă, tot din Bulgaria, cu Ludogoreţ. La ei. Jucăm cu echipele bune din campionatele care ne permit să facem lucrul acesta, fiind aproape. Şi eu aş vrea să joc cu Barca sau cu Real, dar nu se poate”, a spus Ianis Zicu la conferinţa de presă premergătoare meciului cu Csikszereda.
Csikszereda – Farul se dispută sâmbătă, de la ora 17:30. Înaintea partidei, Farul e pe locul 4 în play-out-ul Ligii 1, cu 22 de puncte. Csikszereda e pe 6 în play-out, cu 19 puncte.
În sezonul regular, Farul a învins-o în tur, cu 3-0, pe Csikszereda, apoi a fost învinsă surprinzător, cu 1-0, de echipa din Miercurea Ciuc. Csikszereda – Farul 1-0 s-a disputat în chiar ultima etapă a sezonului regular.
