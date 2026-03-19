Clubul uriaş care şi-a trimis directorul sportiv să-l vadă pe Marius Marin! “Ar fi ideal pentru noi”

Dan Roșu Publicat: 19 martie 2026, 16:50

Marius Marin, în timpul unui meci - Profimedia Images

Marius Marin a refuzat să semneze prelungirea cu Pisa, pentru a semna din vară cu unul dintre cluburile mari din La Liga, Sevilla.

Gică Craioveanu a dezvăluit că andaluzii şi-au trimis directorul sportiv la un meci al Pisei pentru a-l vedea la lucru pe mijlocaşul de 27 de ani cotat la 3 milioane de euro.

Marin i-a convins pe oamenii Sevillei şi va semna la vară. Asta chiar dacă internaţionalul nostru e accidentat şi va rata barajul cu Turcia, de pe 26 martie.

“Sunt prieten cu unul dintre scouterii foarte importanți ai clubului, cu Alvaro, a jucat cu mine la Getafe, m-a întrebat de jucătorii români și a venit și numele lui Marius, e un jucător tehnic, foarte important pentru echipa națională.

El mi-a zis că urmărește, sunt și alți jucători pe care i-am pus pe listă, pe care el îi urmărește, mai ales că Sevilla are probleme financiare, vor jucători liberi, împrumutați și Marius le-a plăcut.

Le-a plăcut stilul lui de joc, zice și antrenorul că ar fi idel pentru Sevilla. Știu că a fost Cordon (n.r. – Antonio Cordon Ruiz) la Pisa, să-l urmărească, să semneze”, a spus Craioveanu, exclusiv pentru Antena Sport.

Marius Marin e OUT pentru Turcia – România

Marius Marin s-a accidentat în weekend, în meciul dintre Pisa şi Cagliari, şi diagnosticul este o întindere uşoară a ligamentului colateral. Asta înseamnă că mijlocaşul de 27 de ani va lipsi cel puţin după săptămâni.

Astfel, jucătorul cotat la 3 milioane de euro cu 36 de meciuri la naţională nu va fi sub conducerea lui Lucescu pentru cele două meciuri de la baraj, ce se vor desfăşura pe 26 şi 31 martie.

Marius Marin a fost integralist în 4 din ultimele 5 meciuri ale naţionalei României, cu Bosnia şi Herţegovina, Austria, Cipru şi amicalul cu Canada. Doar la amicalul cu Republica Moldova, câştigat de tricolori cu 2-1, a fost rezervă.

 

