Clubul uriaş care şi-a trimis directorul sportiv să-l vadă pe Marius Marin! “Ar fi ideal pentru noi”

Marius Marin a refuzat să semneze prelungirea cu Pisa, pentru a semna din vară cu unul dintre cluburile mari din La Liga, Sevilla.

Gică Craioveanu a dezvăluit că andaluzii şi-au trimis directorul sportiv la un meci al Pisei pentru a-l vedea la lucru pe mijlocaşul de 27 de ani cotat la 3 milioane de euro.

Marin i-a convins pe oamenii Sevillei şi va semna la vară. Asta chiar dacă internaţionalul nostru e accidentat şi va rata barajul cu Turcia, de pe 26 martie.

“Sunt prieten cu unul dintre scouterii foarte importanți ai clubului, cu Alvaro, a jucat cu mine la Getafe, m-a întrebat de jucătorii români și a venit și numele lui Marius, e un jucător tehnic, foarte important pentru echipa națională.

El mi-a zis că urmărește, sunt și alți jucători pe care i-am pus pe listă, pe care el îi urmărește, mai ales că Sevilla are probleme financiare, vor jucători liberi, împrumutați și Marius le-a plăcut.