Verdictul specialistului, după decizia fără precedent luată de Gigi Becali la FCSB: "Nu este posibil" - Antena Sport

Specialistul şi-a dat verdictul, după ce Gigi Becali a anunţat o decizie fără precedent la FCSB. Patronul campioanei s-a declarat extrem de nemulţumit de arbitrajul din meciul cu Csikszereda, câştigat cu 1-0, fiind decis să-l scoată pe “central” din arbitraj.

Becali a avut un discurs foarte dur la adresa lui Cristian Moldoveanu, pentru deciziile luate în timpul partidei cu Csikszereda, având un val de jigniri la adresa arbitrului.

Verdictul specialistului, după decizia fără precedent luată de Gigi Becali la FCSB

Gigi Becali a cerut, printre altele, şi un penalty în favoarea FCSB-ului, după duelul dintre David Miculescu şi Soufiane Jebari, din minutul 15. La finalul partidei, patronul campioanei a anunţat că va face memoriu pentru ca Cristian Moldoveanu să fie scos din arbitraj.

Marius Avram, fost arbitru, a anunţat că un astfel de lucru nu se poate face însă. În ciuda discursului vehement, Gigi Becali nu-l va putea scoate din arbitraj pe Cristian Moldoveanu, indiferent de deciziile luate de acesta în timpul meciului dintre FCSB şi Csikszereda.

“Nu este posibil. Eu nu am auzit de așa ceva, ca un club să facă un memoriu și un arbitru să fie exclus. Înainte era o regulă, dacă te recuzau trei cluburi, nu mai arbitrai.