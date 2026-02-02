Verdictul specialistului, după decizia fără precedent luată de Gigi Becali la FCSB: "Nu este posibil" - Antena Sport

Specialistul şi-a dat verdictul, după ce Gigi Becali a anunţat o decizie fără precedent la FCSB. Patronul campioanei s-a declarat extrem de nemulţumit de arbitrajul din meciul cu Csikszereda, câştigat cu 1-0, fiind decis să-l scoată pe “central” din arbitraj.
Becali a avut un discurs foarte dur la adresa lui Cristian Moldoveanu, pentru deciziile luate în timpul partidei cu Csikszereda, având un val de jigniri la adresa arbitrului.
Verdictul specialistului, după decizia fără precedent luată de Gigi Becali la FCSB
Gigi Becali a cerut, printre altele, şi un penalty în favoarea FCSB-ului, după duelul dintre David Miculescu şi Soufiane Jebari, din minutul 15. La finalul partidei, patronul campioanei a anunţat că va face memoriu pentru ca Cristian Moldoveanu să fie scos din arbitraj.
Marius Avram, fost arbitru, a anunţat că un astfel de lucru nu se poate face însă. În ciuda discursului vehement, Gigi Becali nu-l va putea scoate din arbitraj pe Cristian Moldoveanu, indiferent de deciziile luate de acesta în timpul meciului dintre FCSB şi Csikszereda.
“Nu este posibil. Eu nu am auzit de așa ceva, ca un club să facă un memoriu și un arbitru să fie exclus. Înainte era o regulă, dacă te recuzau trei cluburi, nu mai arbitrai.
Băiatul a arbitrat ok. A avut el niște greșeli, au fost vreo două lovituri libere date greșit, dar nimic important”, a declarat Marius Avram, conform digisport.ro, după FCSB – Csikszereda 1-0.
Gigi Becali, tiradă la adresa arbitrului din FCSB – Csikszereda 1-0
După fluierul final, patronul celor de la FCSB a vorbit despre joc și l-a făcut praf pe arbitrul Cristian Moldoveanu, precizând că a dezavantajat echipa sa în multe momente. Latifundiarul din Pipera a transmis că în prima repriză, campioana trebuia să primească o lovitură de la 11 metri, după un atac asupra lui Miculescu.
„Îmi felicit echipa, vreau război. Au dat mare război, putea să fie scorul mult mai mare. Mâine, facem cerere, de scoatere din arbitraj a băiatului ăstuia. 11 metri clar la David Miculescu, bun, nu ai dat. Trei lovituri, uitați, să vedem. Olaru, îl calcă. E limpede.
Trei lovituri, în a doua repriză, spre final, aproape de careul nostru. La ultima, nu e nimic. Nici la Crețu, nici la Tănase, nici la Graovac, a inventat trei lovituri ca să dea ei gol. Dacă e din Sfântu Gheorghe el, cum să dai arbitru de acolo…dacă nu vezi, ieși din arbitraj. Bă, ieși din arbitraj.
Scoatere din arbitraj, arătăm fazele, arătăm cele trei lovituri. Era să luăm gol la faza aia. Dăm toate loviturile, cum inventezi tu aici, la Crețu? Se vede că e disperat când vrea să iei gol. Faza lui Tănase, când trece prin față atacantul. Spune tu, ce-i asta?”, a declarat patronul celor de la FCSB, potrivit primasport.ro.
