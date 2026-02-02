Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

LeBron James, selecţionat pentru al 22-lea All-Star Game. Cum arată cele două loturi - Antena Sport

Home | NBA | LeBron James, selecţionat pentru al 22-lea All-Star Game. Cum arată cele două loturi

LeBron James, selecţionat pentru al 22-lea All-Star Game. Cum arată cele două loturi

Dan Roșu Publicat: 2 februarie 2026, 8:30

Comentarii
LeBron James, selecţionat pentru al 22-lea All-Star Game. Cum arată cele două loturi

LeBron James - Profimedia Images

În ciuda absenţei sale de o lună la începutul sezonului, LeBron James a fost selecţionat pentru al 22-lea All-Star Game consecutiv (un record). Vedeta echipei Los Angeles Lakers a fost selecţionată printre cele 14 rezerve. All-Star Game va avea loc la 15 februarie, la Los Angeles.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Kevin Durant (Houston) este selecţionat pentru a 16-a oară, în timp ce Kawhi Leonard (LA Clippers) este unul dintre marii absenţi. Şase jucători sunt selecţionaţi pentru prima dată.

LeBron James, selecţionat pentru al 22-lea All-Star Game

„Este extrem de măgulitor”, a declarat James (41 de ani) după înfrângerea Lakers împotriva New York-ului, duminică seara. „Antrenorii au votat, ceea ce înseamnă un respect enorm pentru ei şi pentru faptul că au văzut modul în care joc în această etapă a carierei mele. A fi All-Star înseamnă foarte mult pentru familia mea, pentru cei care m-au urmărit de-a lungul carierei, pentru fanii mei fideli ai lui LeBron. M-au urmărit pe tot parcursul carierei şi este întotdeauna satisfăcător să fii recompensat pentru munca depusă”, a adăugat James.

Un alt veteran, Kevin Durant (37 ani, Houston), a fost selecţionat pentru a 16-a oară în cariera sa. În afară de LeBron, doar Kobe Bryant (18) şi Kareem Abdul-Jabbar (19) au mai multe selecţii pentru meciul All-Star.

În schimb, coechipierul lui Durant de la Rockets, Aleperen Sengun, nu se numără printre jucătorii selecţionaţi. Un alt absent notabil este Kawhi Leonard. Jucătorul echipei Los Angeles Clippers, care va găzdui acest All-Star Game la Inuit Dome, are totuşi mai multe meciuri (34 faţă de 30) şi o medie de puncte mai bună (27,7 faţă de 21,9) decât James în acest sezon.

Reclamă
Reclamă

De remarcat că şase jucători vor debuta la All-Star Game, trei din fiecare conferinţă: Jamal Murray (Denver), Chet Holmgren (Oklahoma City), Deni Avidja (Portland) în Vest; Jalen Duren (Detroit), Norman Powell (Miami) şi Jalen Johnson (Atlanta).

În acest sezon, formula All-Star Game se schimbă, deoarece vor fi alcătuite trei echipe de câte opt jucători din cei 24 selectaţi în total: două echipe americane şi una internaţională. Acestea se vor înfrunta în mini-meciuri de 12 minute (adică durata unui sfert) înainte ca cele mai bune două echipe să se întâlnească în finală pentru un ultim mini-meci de 12 minute.

După victoria San Antonio împotriva Orlando, antrenorul Spurs, Mitch Johnson, a fost anunţat ca antrenor selectat pentru conferinţa de vest. Mitch şi staff-ul său vor conduce una dintre cele trei echipe în competiţie. Un antrenor neputând fi selectat pentru două All-Star Games consecutive, Mark Daigneault (Oklahoma CIty) nu a putut fi selectat, în ciuda faptului că Thunder ocupă primul loc în conferinţa de vest.

Cât îl "costă" pe un angajat cu salariu minim o zi de concediu medicalCât îl "costă" pe un angajat cu salariu minim o zi de concediu medical
Reclamă

Jucătorii selecţionaţi pentru cel de-al 75-lea All-Star Game

Conferinţa Est. – Titulari: Giannis Antetokounmpo (Milwaukee, a 10-a selecţie), Jaylen Brown (Boston, a 5-a), Jalen Brunson (New York, a 3-a), Cade Cunningham (Detroit, a 2-a), Tyrese Maxey (Philadelphia, a 2-a).

Rezerve: Scottie Barnes (Toronto, a 2-a selecţie), Jalen Duren (Detroit, prima selecţie), Jalen Johnson (Atlanta, prima selecţie), Donovan Mitchell (Cleveland, a 7-a selecţie), Norman Powell (Miami, prima selecţie), Pascal Siakam (Indiana, a 4-a selecţie), Karl-Anthony Towns (New York, a 6-a selecţie) .

Conferinţa de Vest. – Titulari: Stephen Curry (Golden State, a 12-a selecţie), Luka Doncic (LA Lakers, a 6-a), Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City, a 4-a), Nikola Jokic (Denver, a 8-a), Victor Wembanyama (San Antonio, a 2-a).

Rezerve: Deni Avidja (Portland, 1), Devin Booker (Phoenix, 5), Kevin Durant (Houston, 16), Anthony Edwards (Minnesota, 4), Chet Holmgren (Oklahoma City, 1), LeBron James (LA Lakers, 22), Jamal Murray (Denver, 1).

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Este Denis Drăguş o pierdere mare pentru România pentru meciul cu Turcia?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Valul de ger siberian a adus temperaturi şi de -16 grade. De când se încălzeşte
Observator
Valul de ger siberian a adus temperaturi şi de -16 grade. De când se încălzeşte
Pontul anului în imobiliare: cât costă ”Castelul Gelsor” din Piața Unirii. Blocul cu 8 etaje al lui Sorin Ovidiu Vîntu, scos din nou la licitație
Fanatik.ro
Pontul anului în imobiliare: cât costă ”Castelul Gelsor” din Piața Unirii. Blocul cu 8 etaje al lui Sorin Ovidiu Vîntu, scos din nou la licitație
10:42
“Se îngroaşă gluma”. Basarab Panduru s-a convins, după victoria la limită a FCSB-ului cu Csikszereda
10:30
Câteva idei după testele din Barcelona. Analiza lui Adrian Georgescu
10:11
Cristiano Ronaldo refuză să joace pentru Al-Nassr. Motivul incredibil din spatele supărării lui CR7
9:42
Nicolae Stanciu, prezentat oficial la noua echipă. Descriere spectaculoasă pentru căpitanul naţionalei: “Top”
9:27
Decizia luată de Gigi Becali la FCSB, după ce l-a urmărit pe înlocuitorul lui Ştefan Târnovanu: “La revedere!”
9:18
VIDEORăzvan Lucescu, copleşit după omagiul adus victimelor accidentului teribil din Timiş: “Extraordinar”
Vezi toate știrile
1 Românul celebru cu salariu la stat de 36.800 de euro pe lună! “Ce vă mai place să le numărați banii altora” 2 FCSB transferă un atacant brazilian. Vine să se bată cu Bîrligea pentru postul de titular! 3 UPDATELIVEBLOG Mercato 2026. Cele mai importante transferuri din iarnă. Jucătorul dorit de Chivu va juca la Atletico 4 Un club uriaş din Europa îl transferă pe Benzema. Francezul va avea un salariu de 20 de milioane de euro! 5 Ilie Bolojan, decizie în cazul impozitului de 36.000 de euro pe care fundaţia lui Mihai Neşu trebuie să-l plătească 6 Ultimul transfer al lui Mihai Rotaru vrea campionatul cu Universitatea Craiova: “Am revenit cu drag”
Citește și
Cele mai citite
Transferul se face astăzi! Mutarea a fost anunţată de Gigi Becali: “Ne-am înțeles”Transferul se face astăzi! Mutarea a fost anunţată de Gigi Becali: “Ne-am înțeles”
Microbuzul în care se aflau fanii lui PAOK nu era condus de un şofer profesionist! Suporterii au condus pe rândMicrobuzul în care se aflau fanii lui PAOK nu era condus de un şofer profesionist! Suporterii au condus pe rând
Cauza accidentului din Timiș, descoperită. Unul dintre cei trei supraviețuitori a povestit ce s-a întâmplatCauza accidentului din Timiș, descoperită. Unul dintre cei trei supraviețuitori a povestit ce s-a întâmplat
E multimilionar, dar iubita lui superbă câştigă mai mulţi bani decât el: “Ne întrecem”! Sumele uriaşe încasateE multimilionar, dar iubita lui superbă câştigă mai mulţi bani decât el: “Ne întrecem”! Sumele uriaşe încasate