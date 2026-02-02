LeBron James, selecţionat pentru al 22-lea All-Star Game. Cum arată cele două loturi - Antena Sport

În ciuda absenţei sale de o lună la începutul sezonului, LeBron James a fost selecţionat pentru al 22-lea All-Star Game consecutiv (un record). Vedeta echipei Los Angeles Lakers a fost selecţionată printre cele 14 rezerve. All-Star Game va avea loc la 15 februarie, la Los Angeles.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Kevin Durant (Houston) este selecţionat pentru a 16-a oară, în timp ce Kawhi Leonard (LA Clippers) este unul dintre marii absenţi. Şase jucători sunt selecţionaţi pentru prima dată.

LeBron James, selecţionat pentru al 22-lea All-Star Game

„Este extrem de măgulitor”, a declarat James (41 de ani) după înfrângerea Lakers împotriva New York-ului, duminică seara. „Antrenorii au votat, ceea ce înseamnă un respect enorm pentru ei şi pentru faptul că au văzut modul în care joc în această etapă a carierei mele. A fi All-Star înseamnă foarte mult pentru familia mea, pentru cei care m-au urmărit de-a lungul carierei, pentru fanii mei fideli ai lui LeBron. M-au urmărit pe tot parcursul carierei şi este întotdeauna satisfăcător să fii recompensat pentru munca depusă”, a adăugat James.

Un alt veteran, Kevin Durant (37 ani, Houston), a fost selecţionat pentru a 16-a oară în cariera sa. În afară de LeBron, doar Kobe Bryant (18) şi Kareem Abdul-Jabbar (19) au mai multe selecţii pentru meciul All-Star.

În schimb, coechipierul lui Durant de la Rockets, Aleperen Sengun, nu se numără printre jucătorii selecţionaţi. Un alt absent notabil este Kawhi Leonard. Jucătorul echipei Los Angeles Clippers, care va găzdui acest All-Star Game la Inuit Dome, are totuşi mai multe meciuri (34 faţă de 30) şi o medie de puncte mai bună (27,7 faţă de 21,9) decât James în acest sezon.