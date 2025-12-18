Dinamo vrea să-l transfere pe George Pușcaș. Zeljko Kopic a confirmat: „E pe lista noastră” - Antena Sport

Dinamo vrea să-l transfere pe George Pușcaș (29 de ani). Zeljko Kopic a confirmat interesul pentru fostul atacant al naționalei, rămas liber de contract din septembrie, după despărțirea de Bodrumspor.
Dinamo vrea să transfere cel puțin patru jucători în perioada de mercato care se apropie, după cum a anunțat Andrei Nicolescu. „Câinii” își doresc să se întărească atât pe faza defensivă, cât și pe faza ofensivă, pentru a doua parte a sezonului.
Dinamo vrea să-l transfere pe George Pușcaș
Pentru postul de atacant, Zeljko Kopic l-a trecut pe lista sa de transferuri pe George Pușcaș. Antrenorul lui Dinamo a dezvăluit faptul că l-a mai dorit pe vârful de 29 de ani și în vară, atunci când el și-a încheiat contractul cu Bodrumspor. Din informațiile AntenaSport, Pușcaș ar fi tentat să evolueze în continuare în străinătate și să nu accepte oferta lui Dinamo.
De asemenea, Zeljko Kopic s-a declarat convins că Dinamo va avea o campanie de transferuri reușită în iarnă, după discuțiile purtate cu oficialii echipei.
„Pușcaș e un fotbalist bun. Am mai discutat despre el și în vară sau în iarnă. E pe lista noastră de jucători. Avem nevoie de jucători pe anumite poziții. Încă nu am informații clare despre discuțiile cu jucătorii.
Pentru mine e important că avem obiective clare, iar toată lumea înțelege care sunt pozițiile pe care trebuie să le întărim. Perioada de transferuri va fi lungă și cred cu adevărat că vom reuși să facem niște transferuri bune în această iarnă”, a declarat Zeljko Kopic, la conferința de presă premergătoare partidei dintre UTA și Dinamo, din ultima etapă din 2025.
George Pușcaș a bifat ultimul meci oficial pe 1 iunie, atunci când a fost titular în înfrângerea suferită de Bodrumspor cu Beșiktaș. Echipa sa a retrogradat la finalul sezonului trecut, astfel că atacantul român a rămas liber de contract.
La Bodrumspor, George Pușcaș a bifat 38 de meciuri în sezonul trecut, în toate competițiile, el reușind să marcheze 11 goluri și să ofere patru pase decisive.
Atacantul dorit de Dinamo are 46 de meciuri bifate la echipa națională a României, în care a marcat 11 goluri. Ultima dată, Pușcaș a fost convocat sub tricolor în octombrie 2024, pentru partidele cu Cipru și Lituania din Liga Națiunilor.
