Dinamo vrea să-l transfere pe George Pușcaș. Zeljko Kopic a confirmat: „E pe lista noastră” - Antena Sport

Dinamo vrea să-l transfere pe George Pușcaș (29 de ani). Zeljko Kopic a confirmat interesul pentru fostul atacant al naționalei, rămas liber de contract din septembrie, după despărțirea de Bodrumspor.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Dinamo vrea să transfere cel puțin patru jucători în perioada de mercato care se apropie, după cum a anunțat Andrei Nicolescu. „Câinii” își doresc să se întărească atât pe faza defensivă, cât și pe faza ofensivă, pentru a doua parte a sezonului.

Dinamo vrea să-l transfere pe George Pușcaș

Pentru postul de atacant, Zeljko Kopic l-a trecut pe lista sa de transferuri pe George Pușcaș. Antrenorul lui Dinamo a dezvăluit faptul că l-a mai dorit pe vârful de 29 de ani și în vară, atunci când el și-a încheiat contractul cu Bodrumspor. Din informațiile AntenaSport, Pușcaș ar fi tentat să evolueze în continuare în străinătate și să nu accepte oferta lui Dinamo.

De asemenea, Zeljko Kopic s-a declarat convins că Dinamo va avea o campanie de transferuri reușită în iarnă, după discuțiile purtate cu oficialii echipei.

„Pușcaș e un fotbalist bun. Am mai discutat despre el și în vară sau în iarnă. E pe lista noastră de jucători. Avem nevoie de jucători pe anumite poziții. Încă nu am informații clare despre discuțiile cu jucătorii.