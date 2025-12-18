Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Dinamo vrea să-l transfere pe George Pușcaș. Zeljko Kopic a confirmat: „E pe lista noastră” - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Dinamo vrea să-l transfere pe George Pușcaș. Zeljko Kopic a confirmat: „E pe lista noastră”

Dinamo vrea să-l transfere pe George Pușcaș. Zeljko Kopic a confirmat: „E pe lista noastră”

Viviana Moraru Publicat: 18 decembrie 2025, 17:17

Comentarii
Dinamo vrea să-l transfere pe George Pușcaș. Zeljko Kopic a confirmat: E pe lista noastră”

George Pușcaș / Profimedia Images

Dinamo vrea să-l transfere pe George Pușcaș (29 de ani). Zeljko Kopic a confirmat interesul pentru fostul atacant al naționalei, rămas liber de contract din septembrie, după despărțirea de Bodrumspor. 

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Dinamo vrea să transfere cel puțin patru jucători în perioada de mercato care se apropie, după cum a anunțat Andrei Nicolescu. „Câinii” își doresc să se întărească atât pe faza defensivă, cât și pe faza ofensivă, pentru a doua parte a sezonului. 

Dinamo vrea să-l transfere pe George Pușcaș 

Pentru postul de atacant, Zeljko Kopic l-a trecut pe lista sa de transferuri pe George Pușcaș. Antrenorul lui Dinamo a dezvăluit faptul că l-a mai dorit pe vârful de 29 de ani și în vară, atunci când el și-a încheiat contractul cu Bodrumspor.  Din informațiile AntenaSport, Pușcaș ar fi tentat să evolueze în continuare în străinătate și să nu accepte oferta lui Dinamo.

De asemenea, Zeljko Kopic s-a declarat convins că Dinamo va avea o campanie de transferuri reușită în iarnă, după discuțiile purtate cu oficialii echipei. 

„Pușcaș e un fotbalist bun. Am mai discutat despre el și în vară sau în iarnă. E pe lista noastră de jucători. Avem nevoie de jucători pe anumite poziții. Încă nu am informații clare despre discuțiile cu jucătorii. 

Reclamă
Reclamă

Pentru mine e important că avem obiective clare, iar toată lumea înțelege care sunt pozițiile pe care trebuie să le întărim. Perioada de transferuri va fi lungă și cred cu adevărat că vom reuși să facem niște transferuri bune în această iarnă”, a declarat Zeljko Kopic, la conferința de presă premergătoare partidei dintre UTA și Dinamo, din ultima etapă din 2025. 

George Pușcaș a bifat ultimul meci oficial pe 1 iunie, atunci când a fost titular în înfrângerea suferită de Bodrumspor cu Beșiktaș. Echipa sa a retrogradat la finalul sezonului trecut, astfel că atacantul român a rămas liber de contract. 

La Bodrumspor, George Pușcaș a bifat 38 de meciuri în sezonul trecut, în toate competițiile, el reușind să marcheze 11 goluri și să ofere patru pase decisive.  

3.000 € salariu, fără diplome. Meseria la mare căutare în această perioadă în Franța3.000 € salariu, fără diplome. Meseria la mare căutare în această perioadă în Franța
Reclamă

Atacantul dorit de Dinamo are 46 de meciuri bifate la echipa națională a României, în care a marcat 11 goluri. Ultima dată, Pușcaș a fost convocat sub tricolor în octombrie 2024, pentru partidele cu Cipru și Lituania din Liga Națiunilor. 

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ce echipă va încheia anul pe primul loc în Liga 1?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Femeia prinsă în braţele şefului la concertul Coldplay rupe tăcerea: "A fost primul şi singurul sărut"
Observator
Femeia prinsă în braţele şefului la concertul Coldplay rupe tăcerea: "A fost primul şi singurul sărut"
Ilie Năstase, primul mare sportiv al lumii care a semnat cu Nike. Cum l-a „furat” rivala Adidas pe „Nasty”
Fanatik.ro
Ilie Năstase, primul mare sportiv al lumii care a semnat cu Nike. Cum l-a „furat” rivala Adidas pe „Nasty”
17:36
Eintracht Frankfurt, pedepsită de UEFA pentru comportamentul fanilor pe Camp Nou! Sancțiuni uriașe pentru nemți
17:26
VideoAntena Sport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 18 decembrie
17:10
Daniel Pancu i-a cerut direct transferuri lui Neluţu Varga: “Şi în trecut au fost probleme”
16:57
Kylian Mbappe îi calcă pe urme lui Cristiano Ronaldo! Starul francez, la un gol de istorie
16:50
Dinamo a început negocierile pentru prima mutare a iernii. Anunțul lui Andrei Nicolescu: „Avem un atu în plus”
16:41
“Ce fizic urât are ăsta” Fostul fotbalist al FCSB-ului a dezvăluit discuţia dintre Mihai Stoica şi antrenor!
Vezi toate știrile
1 FotoCine este marea dragoste a lui Mircea Lucescu. Anunţul făcut de Neli Lucescu după 58 de ani de căsnicie 2 Doliu în lumea fotbalului din România! Leontin Chiorpec a murit în accident 3 Pensia “ruşinoasă” pe care o primeşte Cornel Dinu. Dovada că România nu-şi respectă legendele: “Dreptate mioritică” 4 Reacţia categorică a lui Gigi Becali după ce Istvan Kovacs a fost delegat la FCSB – Rapid: “La revedere” 5 Claudiu Keșeru a plecat de la FC Bihor. De ce şi-a dat demisia 6 Valeriu Iftime anunţă primul plecat de la FCSB. Fotbalistul abia a semnat: “Vorbim din ianuarie”
Citește și
Cele mai citite
Imagini rare cu Cristi Chivu şi familia. Cum a fost surprins la petrecerea de Crăciun a lui InterImagini rare cu Cristi Chivu şi familia. Cum a fost surprins la petrecerea de Crăciun a lui Inter
Decăderea unui milionar al României. Cum a nenorocit 20 de milioane de euro. Meme Stoica: “Nu mai știu nimic de el”Decăderea unui milionar al României. Cum a nenorocit 20 de milioane de euro. Meme Stoica: “Nu mai știu nimic de el”
Anunţul făcut de UEFA despre Ștefan Târnovanu. Ce lovitură pentru portarul FCSB-uluiAnunţul făcut de UEFA despre Ștefan Târnovanu. Ce lovitură pentru portarul FCSB-ului
Cine este marea dragoste a lui Mircea Lucescu. Anunţul făcut de Neli Lucescu după 58 de ani de căsnicieCine este marea dragoste a lui Mircea Lucescu. Anunţul făcut de Neli Lucescu după 58 de ani de căsnicie