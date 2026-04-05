Giani Kiriţă a dat în toată lumea! L-a criticat dur pe Nicolescu. “El face meniul la Săftica”

Giani Kiriţă l-a criticat pe Andrei Nicolescu! Fostul căpital al lui Dinamo susţine că preşedintele din Ştefan cel Mare crede că le poate face pe toate la club, de la transferuri, la mediul de la Săftica.

Mai mult, fostul mijlocaş s-a luat şi de jucători, pe care i-a acuzat de lipsă de agresivitate, atât pe teren, cât şi la declaraţii. Asta în contextul în care Dinamo e ultima în play-off, cu un singur punct adunat în primele 3 etape.

Giani Kiriţă l-a criticat dur pe Nicolescu

“S-a zis «Mergem așa, vedem ce facem. Mai cârpim cu un jucător». S-a făcut o românească! Este foarte greu așa. Și, din păcate, unii nu înțeleg. Sper să batem și noi pe cineva în acest play-off, să avem măcar o victorie. Acum, pentru Dinamo, singurul obiectiv mai poate fi Cupa României. Dar și acolo este foarte, foarte greu.

Am văzut că Nicolescu s-a luat și de legende, a vorbit de Vaișcovici. Păi nu ai voie să faci asta! Generația aceea este de legendă pentru Dinamo. Eu nu mă consider legendă.

Sunt un jucător care a reprezentat echipa, care băga capul în gheata adversarului când auzea că este încurajat de fani și apoi mă urcam pe gard și cântam cu ei. Iar acum spun ce văd. Că dacă era bine, eram tot pe garduri și cântam cu fanii. Îmi spun părerea, una avizată, pentru că am 5 trofee la acest club.