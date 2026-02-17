Jucătorul Botoșaniului pleacă în China! Suma pe care o va încasa Valeriu Iftime: „Salariu peste ce ar lua la FCSB” - Antena Sport

Închide meniul
Jucătorul Botoșaniului pleacă în China! Suma pe care o va încasa Valeriu Iftime: „Salariu peste ce ar lua la FCSB”

Daniel Işvanca Publicat: 17 februarie 2026, 17:39

Jucătorii de la FC Botoșani / SPORT PICTURES

FC Botoșani rămâne în plin sezon fără Alex Cîmpanu, care a ajuns la un acord cu chinezii de la Chongqing Lifan, formația care a reușit să evite retrogradarea la finalul acestui sezon.

Valeriu Iftime a făcut dezvăluiri cu privire la mutarea fotbalistului în vârstă de 25 de ani și a explicat că propunerea salarială venită din China a fost una de nerefuzat.

Alex Cîmpanu pleacă de la Botoșani! Salariu uriaș pentru român

Cu patru goluri și patru pase decisive în 16 meciuri de campionat, Alex Cîmpanu va pleca în campionatul Chinei, după ce aceștia au ajuns la un acord cu FC Botoșani.

Valeriu Iftime a dezvăluit că moldovenii vor putea încasa până la 250.000 de euro cu tot cu bonusuri și a precizat că salariul jucătorului va fi unul uriaș, mult peste ce ar fi încasat dacă ar fi semnat cu FCSB.

„Când un jucător are ofertă, la noi contează poziția lui, în primul rând. Aveam acum nevoie de rezultate și el era în formă. Nu am putut refuza și i-am dat drumul. Ei dau 50.000 de euro acum, dar, dacă funcționează, mai dau niște bani la vară. Chinezul e chinez.

Deci putem ajunge până la 250.000 de euro. Este împrumut cu o clauză după un an de zile. Cea mai importantă temă e salariul lui. E foarte, foarte bun, zeci de mii de euro, peste ce ar lua la FCSB, de exemplu. M-a rugat să îl las și e deja liber, i-am dat drumul, chiar dacă sportiv mă lovește”, a declarat Valeriu Iftime, potrivit fanatik.ro.

