Gică Craioveanu, uluit când a văzut ce se întâmpla în tribune la derby-ul FCSB - CFR Cluj: "Nu mă aşteptam" - Antena Sport

Gică Craioveanu a fost foarte surprins atunci când a văzut că în tribune, la derby-ul FCSB – CFR Cluj, se aflau numai 6.000 de persoane. Chiar dacă FCSB are cei mai mulţi suporteri din ţară, iar meciul cu CFR e unul foarte important pentru roş-albaştri în lupta pentru play-off, fanii echipei lui Gigi Becali nu s-au înghesuit să îşi ia bilete la partida cu formaţia antrenată de Daniel Pancu.
Înaintea acestui meci, FCSB ocupa locul 9 în Liga 1, cu 31 de puncte, în timp ce CFR Cluj era pe 11, cu 29 de puncte.
Gică Craioveanu, surprins de numărul mic de fani de la derby-ul FCSB – CFR Cluj
„Vă spun sincer, nu mă așteptam ca meciul acesta să se joace cu atât de puțini spectatori. Mă așteptam să fie cel puțin 15.000 de suporteri.
E un meci important și mai este și cu CFR Cluj. Dacă nu acum să vină, atunci când?”, a spus Gică Craioveanu pentru digisport.ro.
David Miculescu a deschis scorul rapid, în minutul 2. Roş-albaştrii au început în forţă derby-ul, având şi o bară în minutul 4, prin Darius Olaru. Căpitanul FCSB-ului a izbit transversala cu un şut în forţă. În minutul 31 Mihai Toma a avut o ratare monumentală, nereuşind să înscrie cu poarta goală. A urmat dezastrul pentru FCSB. Alibek Aliev (min. 41), Korenica (min. 44) şi Andrei Cordea (min. 49) au înscris pentru CFR Cluj.
CFR Cluj a câştigat 3 meciuri la rând înaintea derby-ului cu FCSB, după reluarea campionatului învingând-o, cu 1-0, pe Oţelul. FCSB a pierdut, cu 1-0, primul meci disputat în campionat după pauza de iarnă, cu FC Argeş. După înfrângerea de la Mioveni, pe un teren îngheţat, FCSB a fost umilită în Europa League, fiind învinsă cu 4-1 de Dinamo Zagreb.
- Peluza Nord a cedat! Ce le-a scandat jucătorilor campioanei la derby-ul pierdut umilitor cu CFR Cluj
- Dialog fabulos! Gigi Becali: “Cred până la ultima picătură de sânge la campionat” Ilie Dumitrescu: “Mai crezi doar tu”
- Gigi Becali, anunț despre viitorul lui Elias Charalambous după ce FCSB a fost umilită de CFR Cluj
- Prima măsură radicală anunţată de Gigi Becali după ce FCSB a fost umilită de CFR şi riscă să rateze play-off-ul!
- Gigi Becali și-a distrus jucătorii, după FCSB – CFR Cluj 1-4: „Dacă era 2-0, ne băteau cu 4-2”