Gică Craioveanu, uluit când a văzut ce se întâmpla în tribune la derby-ul FCSB - CFR Cluj: "Nu mă aşteptam" - Antena Sport

Jucătorii de la FCSB şi CFR Cluj, intrând pe gazon / Sport Pictures

Gică Craioveanu a fost foarte surprins atunci când a văzut că în tribune, la derby-ul FCSB – CFR Cluj, se aflau numai 6.000 de persoane. Chiar dacă FCSB are cei mai mulţi suporteri din ţară, iar meciul cu CFR e unul foarte important pentru roş-albaştri în lupta pentru play-off, fanii echipei lui Gigi Becali nu s-au înghesuit să îşi ia bilete la partida cu formaţia antrenată de Daniel Pancu.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Înaintea acestui meci, FCSB ocupa locul 9 în Liga 1, cu 31 de puncte, în timp ce CFR Cluj era pe 11, cu 29 de puncte.

Gică Craioveanu, surprins de numărul mic de fani de la derby-ul FCSB – CFR Cluj

„Vă spun sincer, nu mă așteptam ca meciul acesta să se joace cu atât de puțini spectatori. Mă așteptam să fie cel puțin 15.000 de suporteri.

E un meci important și mai este și cu CFR Cluj. Dacă nu acum să vină, atunci când?”, a spus Gică Craioveanu pentru digisport.ro.

David Miculescu a deschis scorul rapid, în minutul 2. Roş-albaştrii au început în forţă derby-ul, având şi o bară în minutul 4, prin Darius Olaru. Căpitanul FCSB-ului a izbit transversala cu un şut în forţă. În minutul 31 Mihai Toma a avut o ratare monumentală, nereuşind să înscrie cu poarta goală. A urmat dezastrul pentru FCSB. Alibek Aliev (min. 41), Korenica (min. 44) şi Andrei Cordea (min. 49) au înscris pentru CFR Cluj.