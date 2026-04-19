Gică Hagi, antrenor la Dinamo: lovitura ratată de Cristi Borcea când era finanțator în Ștefan cel Mare

Cristi Borcea, fostul acționar de la Dinamo, a vorbit recent despre instalarea iminentă a lui Gică Hagi pe banca naționalei României și a făcut și o dezvăluire intrigantă. Afaceristul l-a dorit în trecut pe “Rege” pe banca alb-roșiilor în perioada în care se afla la cârma clubului, o mutare care ar fi fost considerată o lovitură imensă.
Gică Hagi va deveni în scurt timp selecționerul României cu acte în regulă, după ce FRF a demarat toate procedurile formale în acest sens. Comisia Tehnică a alcătuit o listă cu posibilii selecționeri, iar joi Comitetul Executiv l-a mandatat pe Răzvan Burleanu să poarte negocierile cu liderul Generației de Aur în vederea preluării naționalei.
Dinamo l-a ratat pe Hagi. Dezvăluirea lui Borcea
Venirea lui Hagi pe banca “tricolorilor” a generat după cum era de așteptat și o serie de reacții din spațiul public, iar Cristi Borcea a vorbit și el despre România. Fostul conducător de la Dinamo a avut un discurs resemnat cu privire la situația fotbalului autohton.
“Trebuie să fim conștienți că nu ne ridicăm la nivelul celorlalte echipe care au jucători în campionatele tari ale lumii. Nu mai avem jucători, nu mai avem baza pe care o aveam. Noi, dacă ne calificăm la EURO sau Mondial este o minune.
Fotbalul de la noi este foarte slab. Cei care ajung în străinătate nu prea joacă și asta e o mare problemă. Trebuie să acceptăm asta, nu avem ce să facem. Ne-am obișnuit cu jucători mari în trecut“, a spus fostul finanțator de la Dinamo, potrivit digisport.ro.
Borcea a făcut și o dezvăluire uluitoare, potrivit căreia a încercat să îl aducă pe Gică Hagi antrenor la Dinamo. Ținând cont de trecutul stelist al “Regelui”, venirea sa în Ștefan cel Mare ar fi provocat un “cutremur” în fotbalul din România.
“Gică Hagi este cea mai bună opțiune, de departe. Eu am încercat să-l iau la Dinamo. Eu nu știam juniorii, dar el 100% îi știa pe toți. Îi cunoaște pe toți de la 14 – 15 ani. I-a creat pe majoritatea și este cea mai bună soluție pentru a încerca să avem un ciclu Campionat European – Campionat Mondial“.
