Gică Hagi, antrenor la Dinamo: lovitura ratată de Cristi Borcea când era finanțator în Ștefan cel Mare

Andrei Nicolae Publicat: 19 aprilie 2026, 10:26

Gică Hagi, în timpul unui interviu / Profimedia

Cristi Borcea, fostul acționar de la Dinamo, a vorbit recent despre instalarea iminentă a lui Gică Hagi pe banca naționalei României și a făcut și o dezvăluire intrigantă. Afaceristul l-a dorit în trecut pe “Rege” pe banca alb-roșiilor în perioada în care se afla la cârma clubului, o mutare care ar fi fost considerată o lovitură imensă.

Gică Hagi va deveni în scurt timp selecționerul României cu acte în regulă, după ce FRF a demarat toate procedurile formale în acest sens. Comisia Tehnică a alcătuit o listă cu posibilii selecționeri, iar joi Comitetul Executiv l-a mandatat pe Răzvan Burleanu să poarte negocierile cu liderul Generației de Aur în vederea preluării naționalei.

Dinamo l-a ratat pe Hagi. Dezvăluirea lui Borcea

Venirea lui Hagi pe banca “tricolorilor” a generat după cum era de așteptat și o serie de reacții din spațiul public, iar Cristi Borcea a vorbit și el despre România. Fostul conducător de la Dinamo a avut un discurs resemnat cu privire la situația fotbalului autohton.

Trebuie să fim conștienți că nu ne ridicăm la nivelul celorlalte echipe care au jucători în campionatele tari ale lumii. Nu mai avem jucători, nu mai avem baza pe care o aveam. Noi, dacă ne calificăm la EURO sau Mondial este o minune.

Fotbalul de la noi este foarte slab. Cei care ajung în străinătate nu prea joacă și asta e o mare problemă. Trebuie să acceptăm asta, nu avem ce să facem. Ne-am obișnuit cu jucători mari în trecut“, a spus fostul finanțator de la Dinamo, potrivit digisport.ro.

Borcea a făcut și o dezvăluire uluitoare, potrivit căreia a încercat să îl aducă pe Gică Hagi antrenor la Dinamo. Ținând cont de trecutul stelist al “Regelui”, venirea sa în Ștefan cel Mare ar fi provocat un “cutremur” în fotbalul din România.

Gică Hagi este cea mai bună opțiune, de departe. Eu am încercat să-l iau la Dinamo. Eu nu știam juniorii, dar el 100% îi știa pe toți. Îi cunoaște pe toți de la 14 – 15 ani. I-a creat pe majoritatea și este cea mai bună soluție pentru a încerca să avem un ciclu Campionat European – Campionat Mondial“.

Schema prin care un bucureştean a făcut o avere în câteva luni, după ce a închiriat apartamentele altoraSchema prin care un bucureştean a făcut o avere în câteva luni, după ce a închiriat apartamentele altora
Recomandări

S-au stabilit semifinalistele din Champions League. Care va fi finala?

Citește și:
Cum să eviți țepele agenților imobiliari care vând ruine la preț de palat, în Capitală
Petrolul Ploiești, pe cale de dispariție! La ce datorii a ajuns clubul
“Ca o înfrângere” Reacţia lui De Zerbi după ce Tottenham a fost egalată în prelungiri şi e pe loc de retrogradare
Un om din interiorul FRF face praf inovațiile lui Burleanu: “Fotbalul românesc se dezvoltă doar pe foaie”
Balint l-a taxat pe Bergodi după prima înfrângere din play-off a lui U Cluj: “E un lucru rău pe care-l face”!
Cum speră Ferrari să ajungă Mercedes
“Am primit o lovitură în figură”. Conte a “uitat” de lupta la titlu cu Interul lui Chivu după ultimul eșec
“Doare foarte tare” Reacţia lui Diego Simeone după ce Atletico Madrid a pierdut dramatic finala Cupei Spaniei
1 E gata! Primul jucător care își anunță plecarea de la Barcelona: „Știu că e finalul” 2 Doliu în fotbalul românesc. Şeful AMFB, Marian Lumînare, a decedat! FRF: “O figură marcantă” 3 A lipsit de la înmormântarea lui Mircea Lucescu și a rupt tăcerea: „Din păcate…” 4 “Aş fi ipocrit” Reacţia lui Cristiano Bergodi după ce Dinamo a încurcat-o serios pe U Cluj în lupta pentru titlu 5 Jurgen Klopp a refuzat-o pe Real Madrid și și-a ales următoarea echipă. Surpriză de proporții 6 Când poate deveni Cristi Chivu campion cu Inter în Serie A, după ce Napoli a pierdut cu Lazio
Atac incredibil la Chivu, după ce Inter s-a apropiat de titlu: „Supraevaluat și arogant”Atac incredibil la Chivu, după ce Inter s-a apropiat de titlu: „Supraevaluat și arogant”
Dan Şucu a ales! El e antrenorul cu care atacă titlul cu Rapid în sezonul viitorDan Şucu a ales! El e antrenorul cu care atacă titlul cu Rapid în sezonul viitor
Scenariu de urgență pregătit de FIFA: șansă pentru Italia la Mondial. De ce România nu e luată în calculScenariu de urgență pregătit de FIFA: șansă pentru Italia la Mondial. De ce România nu e luată în calcul
Răsturnare de situaţie! Cristi Chivu primeşte o lovitură dură la Inter: “99% se face”Răsturnare de situaţie! Cristi Chivu primeşte o lovitură dură la Inter: “99% se face”